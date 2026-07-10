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Thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được tìm thấy

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Theo báo cáo từ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), trong sáng ngày 10/7, các chiến sĩ đã tìm thêm được 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lên 29.
Đưa các mẫu vật nghi có hài cốt liệt sĩ lên khỏi hố
Đưa các mẫu vật nghi có hài cốt liệt sĩ lên khỏi hố

Đây là ngày tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ nhất kể từ khi Đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chính thức bắt tay vào công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng ngày 4/7. Các bộ hài cốt sau khi tìm thấy đã được chuyển về khu vực bảo quản để làm sạch, lấy mẫu giám định ADN và phân loại, lập hồ sơ riêng cho từng trường hợp. Các di vật cũng được niêm phong và lưu giữ theo đúng quy định.

Như đã thông tin, sau khi phát hiện hài cốt liệt sĩ tại rãnh khu vực A phía sau Nhà Truyền thống Lê Thị Riêng, đội tìm kiếm đã mở rộng hố đào ra xung quanh và phát hiện nhiều dấu vết bất thường. Sau khi mở rộng hố bằng máy xúc, các thành viên sử dụng xẻng, bay để cẩn thận bóc tách thủ công từng lớp đất, tìm kiếm từng mảnh vụn, từng hiện vật nhỏ. Đất sau khi đào được đưa lên mặt đất tiếp tục sàng lọc kỹ nhằm kiểm tra những mảnh xương và hiện vật còn sót lại.

Thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được tìm thấy ảnh 1

Máy xúc mở rộng hố tìm kiếm

Dư kiến, trong những ngày tới, Đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục huy động lực lượng, mở rộng khu vực tìm kiếm tại địa điểm này. Theo Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Tư lệnh TPHCM), các lực lượng tham gia đang tập trung cao nhất, không bỏ sót bất kỳ di vật hay vật thể nhỏ nào nhằm sớm tìm kiếm được các hài cốt, xác minh và quy tập các liệt sĩ về nghĩa trang.

Trọng Thịnh
Công viên Lê Thị Riêng Hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM

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