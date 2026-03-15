Cử tri cả nước nô nức tham gia "Ngày hội non sông"

(Ngày Nay) - Hôm nay, ngày 15/3, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là ngày hội của toàn dân - ngày mà quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện qua từng lá phiếu.

Sáng nay (15/3), cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri Thủ đô Hà Nội cùng phấn khởi tham gia ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ sáng sớm, không khí ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội diễn ra rộn ràng, trang trọng và đầy phấn khởi. Khu vực bỏ phiếu được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân. Người dân trong khu phố, từ các cụ cao tuổi đến những cử tri trẻ tuổi, đều háo hức đến điểm bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của người công dân.

Tại xã Ngọc Hồi (Hà Nội), ngay từ sớm, nhiều chị em phụ nữ đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Hình ảnh những người phụ nữ trong tà áo dài truyền thống, cầm lá phiếu trên tay thể hiện rõ ý thức chính trị và sự quan tâm tới các vấn đề của địa phương.

Tại TPHCM, cùng với cử tri cả nước, gần 9,7 triệu cử tri Thành phố đã bắt đầu tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay từ 6h sáng, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Phú An, TPHCM đã đồng loạt khai mạc. Tại điểm bỏ phiếu đặt tại Văn phòng khu phố Phú Thuận, nhiều cử tri đã có mặt từ sớm để tham gia bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, trật tự.

Tại đây, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng phu nhân; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã đến bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu Văn phòng khu phố Phú Thuận.

Sáng 15/3, Tổ bầu cử số 2, phường Xuân Hòa, TPHCM đã khai mạc chương trình bầu cử đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự chương trình bầu cử có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng Phu nhân.

Tại Đà Nẵng, hơn 2,1 triệu cử tri Thành phố đã chính thức tham gia bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong một không khí đầy náo nức và trách nhiệm.

Tại Quảng Trị, 1.512/1.512 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó có 3 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc xã Trường Sơn đã tiến hành bỏ phiếu vào ngày 8/3. Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, tạo nên không khí phấn khởi của ngày hội lớn. Tổng số cử tri toàn tỉnh là 1.165.419 người. Đặc biệt, cử tri cao tuổi nhất tham gia bầu cử năm nay là 109 tuổi, bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Thủy.

Theo ghi nhận, nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử trong không khí vui tươi, phấn khởi. Nhiều cử tri, đặc biệt là những người lần đầu tham gia bầu cử, bày tỏ niềm tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại TP. Huế, cùng với cử tri cả nước, hơn 1 triệu cử tri trên địa bàn Thành phố đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Gia Lai, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

Tại Cần Thơ, cử tri nô nức đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn để bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) – điểm cực Nam của Tổ quốc, đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm để tham gia bầu cử trong không khí trang trọng, phấn khởi.

Tại An Giang, từ vùng đô thị đến các xã biên giới, cử tri hăng hái đến điểm bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào sự phát triển của địa phương.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 4, ấp Vĩnh Đông 2, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc Quân khu 9 tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Việc tổ chức bầu cử trong các đơn vị được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: VGP/Lê Sơn