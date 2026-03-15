Cử tri cả nước nô nức tham gia "Ngày hội non sông"

(Ngày Nay) - Hôm nay, ngày 15/3, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là ngày hội của toàn dân - ngày mà quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện qua từng lá phiếu.
Cử tri cả nước nô nức tham gia "Ngày hội non sông"

Sáng nay (15/3), cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri Thủ đô Hà Nội cùng phấn khởi tham gia ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ sáng sớm, không khí ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội diễn ra rộn ràng, trang trọng và đầy phấn khởi. Khu vực bỏ phiếu được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân. Người dân trong khu phố, từ các cụ cao tuổi đến những cử tri trẻ tuổi, đều háo hức đến điểm bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của người công dân.

Khu vực bỏ phiếu phường Ngọc Hà được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân - Ảnh: VGP/Gia Huy
Các bàn hướng dẫn, kiểm tra danh sách cử tri và phát phiếu được sắp xếp khoa học, tạo thuận lợi để người dân tham gia bỏ phiếu nhanh chóng, trật tự - Ảnh: VGP

Tại xã Ngọc Hồi (Hà Nội), ngay từ sớm, nhiều chị em phụ nữ đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Hình ảnh những người phụ nữ trong tà áo dài truyền thống, cầm lá phiếu trên tay thể hiện rõ ý thức chính trị và sự quan tâm tới các vấn đề của địa phương.

Tại TPHCM, cùng với cử tri cả nước, gần 9,7 triệu cử tri Thành phố đã bắt đầu tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay từ 6h sáng, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Phú An, TPHCM đã đồng loạt khai mạc. Tại điểm bỏ phiếu đặt tại Văn phòng khu phố Phú Thuận, nhiều cử tri đã có mặt từ sớm để tham gia bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, trật tự.

Tại đây, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng phu nhân; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã đến bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu Văn phòng khu phố Phú Thuận.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử tại phường Phú An - TPHCM - Ảnh: VGP/Hữu Chung

Sáng 15/3, Tổ bầu cử số 2, phường Xuân Hòa, TPHCM đã khai mạc chương trình bầu cử đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự chương trình bầu cử có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng Phu nhân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân bỏ phiếu tại Điểm bỏ phiếu khu vực 2, phường Xuân Hòa, TPHCM - Ảnh: VGP
Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TPHCM đã đến chờ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân - Ảnh: VGP

Tại Đà Nẵng, hơn 2,1 triệu cử tri Thành phố đã chính thức tham gia bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong một không khí đầy náo nức và trách nhiệm.

Cử tri Hồ Thị Lúi, 106 tuổi, xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng đến địa điểm bỏ phiếu từ rất sớm để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Tại Quảng Trị, 1.512/1.512 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó có 3 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc xã Trường Sơn đã tiến hành bỏ phiếu vào ngày 8/3. Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, tạo nên không khí phấn khởi của ngày hội lớn. Tổng số cử tri toàn tỉnh là 1.165.419 người. Đặc biệt, cử tri cao tuổi nhất tham gia bầu cử năm nay là 109 tuổi, bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Thủy.

Cử tri Dương Thị Sáo, sinh ngày 01/01/1917 tại thôn An Nhơn (109 tuổi, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) tham gia bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Theo ghi nhận, nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử trong không khí vui tươi, phấn khởi. Nhiều cử tri, đặc biệt là những người lần đầu tham gia bầu cử, bày tỏ niềm tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đồng bào miền núi phía tây tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Tại TP. Huế, cùng với cử tri cả nước, hơn 1 triệu cử tri trên địa bàn Thành phố đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng bào các dân tộc, tôn giáo ở Huế tham gia bầu cử - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Tại Gia Lai, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

Cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tại Cần Thơ, cử tri nô nức đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn để bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) – điểm cực Nam của Tổ quốc, đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm để tham gia bầu cử trong không khí trang trọng, phấn khởi.

Tại An Giang, từ vùng đô thị đến các xã biên giới, cử tri hăng hái đến điểm bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào sự phát triển của địa phương.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 4, ấp Vĩnh Đông 2, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 4, ấp Vĩnh Đông 2, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc Quân khu 9 tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Việc tổ chức bầu cử trong các đơn vị được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Lực lượng Cảnh sát biển tham gia bỏ phiếu bầu cử tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nhật Anh
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
(Ngày Nay) - Ngay trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka đồng thời là Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới.
Thủ tướng: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm phải lấy con người làm trung tâm
(Ngày Nay) - Chiều 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
(Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).