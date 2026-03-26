LHQ đề xuất kế hoạch nhiên liệu khẩn cấp hỗ trợ Cuba

(Ngày Nay) - Ngày 25/3, Liên hợp quốc (LHQ) đã đề xuất một kế hoạch khẩn cấp trị giá 94,1 triệu USD nhằm hỗ trợ Cuba giữa lúc khủng hoảng năng lượng trầm trọng, trong bối cảnh tổ chức đa phương này đang đàm phán với Mỹ về việc cho phép nhập khẩu nhiên liệu phục vụ hoạt động nhân đạo.

Phát biểu trước báo giới, ông Francisco Pichon, điều phối viên LHQ tại Cuba, cho biết kế hoạch nhằm duy trì các dịch vụ thiết yếu cho người dân dễ bị tổn thương nhất và “cứu sống nhiều người”. Ông nhấn mạnh nếu tình trạng hiện tại tiếp diễn và dự trữ nhiên liệu cạn kiệt, LHQ lo ngại tình hình sẽ xấu đi nhanh chóng, thậm chí ảnh hưởng tới sinh mạng của người dân.

Kế hoạch đề xuất bao gồm một “mô hình theo dõi nhiên liệu” để đảm bảo nhiên liệu được phân bổ cho các dịch vụ thiết yếu được ưu tiên. Ông Pichon nhấn mạnh: “Tất cả các giải pháp đều được cân nhắc, trong đó có hợp tác với khu vực phi nhà nước”. Theo quan chức này, kế hoạch đã được trình bày trước hàng chục nhà ngoại giao và đại diện các tổ chức phi chính phủ quốc tế, trong khi phía Mỹ được mời nhưng ông không rõ họ có tham dự hay không.

Kế hoạch này mở rộng chương trình ứng phó trước đây của LHQ với bão Melissa hồi tháng 10 năm ngoái, nhằm bao gồm cả tác động nhân đạo từ khủng hoảng năng lượng. Nhân viên LHQ hiện gặp khó khăn trong việc thực hiện công tác hiện trường, trong khi các cơ quan LHQ cũng gặp trở ngại trong việc nhận hàng cứu trợ tại các sân bay ở La Habana.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo tình hình y tế tại Cuba đang ở mức “đáng lo ngại” khi khủng hoảng năng lượng kéo dài do thiếu nhiên liệu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám chữa bệnh trên toàn quốc..

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom, Cuba đang gặp khó khăn trong việc duy trì dịch vụ y tế khi tình trạng thiếu điện kéo dài, nhiều khu vực phải cắt điện tới 20 giờ mỗi ngày do thiếu nhiên liệu. Đáng chú ý, các bệnh viện tại Cuba đang chật vật duy trì dịch vụ cấp cứu và hồi sức tích cực. Hàng nghìn ca phẫu thuật đã bị hoãn trong tháng qua, trong khi bệnh nhân ung thư, phụ nữ mang thai và nhiều nhóm cần chăm sóc khác đối mặt rủi ro do thiếu điện để vận hành thiết bị y tế và bảo quản vaccine.

Ông Tedros nêu rõ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cần được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh, không nên chịu tác động từ tình hình địa chính trị, các lệnh phong tỏa năng lượng hay tình trạng mất điện. Ông đồng thời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp để duy trì hoạt động của các cơ sở y tế.

Khủng hoảng năng lượng ở Cuba trở nên trầm trọng sau khi nguồn cung dầu bị gián đoạn, khiến ngành điện chịu áp lực lớn, đồng thời buộc các hãng hàng không cắt giảm chuyến bay. Tình trạng này cũng tác động tiêu cực đến du lịch - lĩnh vực kinh tế quan trọng của Cuba.