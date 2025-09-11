Cuba khôi phục hệ thống điện toàn quốc

(Ngày Nay) - Ngày 10/9, Tổng Giám đốc Điện lực thuộc Ủy ban Điện lực Quốc gia Cuba, ông Lázaro Guerra Hernández, cho biết cơ quan này đang khẩn trương khôi phục dịch vụ cung cấp điện sau sự cố sập hệ thống điện quốc gia xảy ra lúc 9h14 sáng cùng ngày (giờ địa phương).

Theo ông Hernández, sự cố xuất phát từ việc nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras - cơ sở lớn nhất của Cuba - bất ngờ ngừng hoạt động, khiến toàn bộ hệ thống điện quốc gia bị sập. Công tác khôi phục đã bắt đầu từ 13h30 cùng ngày tại 3 thành phố ngoại ô thủ đô La Habana, với công suất ban đầu 248 MW và dự kiến tiếp tục tăng trong những giờ tới.

Quan chức trên nhấn mạnh, các hệ thống phát điện phân tán đã được thiết lập trên khắp toàn quốc để cung cấp năng lượng cho các trung tâm quan trọng, chẳng hạn như bệnh viện và hệ thống cấp nước, cho phép duy trì mức độ dịch vụ cơ bản trong khi khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Trong khi đó, cơ quan cấp nước tại thủ đô La Habana đã triển khai các biện pháp bảo đảm cung cấp nước uống, ưu tiên cho những dịch vụ thiết yếu. Xe bồn chở nước được huy động và phân bổ theo thứ tự ưu tiên tới các bệnh viện, trung tâm y tế, viện dưỡng lão cùng các cơ sở phục vụ dân sinh khác.

Trước đó, ngày 7/9, sự cố trên đường dây truyền tải điện 220 kV đã gây mất điện diện rộng tại 5 tỉnh miền Đông Cuba, gồm Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba và Guantánamo.

Hiện tổng công suất phát điện của Cuba chỉ đạt khoảng 1.600 MW/ngày, đáp ứng 50% nhu cầu tiêu thụ, buộc cơ quan chức năng phải thực hiện cắt điện luân phiên trên cả nước. Tình trạng mất điện kéo dài nhiều giờ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và nền kinh tế, vốn suy giảm 1,9% trong năm 2023 và 1,1% trong năm 2024.

Cuộc khủng hoảng năng lượng của Cuba, vốn đã trở nên tồi tệ hơn kể từ giữa năm 2024, được phản ánh qua tình trạng mất điện kéo dài. Nhiều khu vực rộng lớn trên cả nước phải chịu cảnh mất điện tới 20 giờ mỗi ngày, đặc biệt là các thành phố lớn ở phía Đông như Santiago de Cuba và Holguín. Ngay tại thủ đô La Habana, điện cũng thường xuyên bị cắt từ 6 - 10 giờ mỗi ngày.

Theo báo cáo của Ủy ban Điện lực, 7 trong số 20 tổ máy nhiệt điện tại 8 nhà máy đang ngừng hoạt động do sự cố hoặc bảo trì, trong khi 34 nhà máy phát điện phân tán cũng phải dừng do thiếu nhiên liệu. Các nhà máy nhiệt điện của Cuba phần lớn đã cũ kỹ, thường xuyên thiếu vốn đầu tư và bảo dưỡng, dẫn tới hỏng hóc liên tục. Nhiều ước tính cho rằng Chính phủ Cuba cần khoảng 8 - 10 tỷ USD để khôi phục toàn diện lưới điện quốc gia.

