Kinh tế EU lao đao

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Năm 2025 sắp khép lại nhưng nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang phải gồng mình chống đỡ những cú sốc từ chính sách thuế quan của Mỹ. Cú sốc này đang dần làm suy yếu vị thế thương mại của khu vực, đồng thời làm gia tăng sự mất cân bằng nội bộ.
Biểu tượng của đồng euro tại Frankfurt, Đức.
Biểu tượng của đồng euro tại Frankfurt, Đức.

Hình ảnh tập đoàn máy móc nông nghiệp Krone (Đức) phải ngừng sản xuất các thiết bị lớn dành cho thị trường Mỹ vào giữa tháng 10 là minh chứng rõ nét nhất cho áp lực hiện tại. Mức thuế cao từ phía Washington đã khiến chi phí kinh doanh xuyên Đại Tây Dương trở nên quá đắt đỏ, buộc nhiều nhà sản xuất lâu đời của EU phải thu hẹp quy mô.

Trong suốt năm 2025, thuế quan đã âm thầm định hình lại bức tranh kinh tế khu vực. Những gì bắt đầu như một cú sốc bên ngoài đã dần làm suy yếu vị thế thương mại của EU và nới rộng khoảng cách tăng trưởng giữa các quốc gia thành viên. Đà phục hồi của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng mất dần động lực sau khởi đầu khiêm tốn. Tăng trưởng GDP thực tế đạt 0,6% trong quý I nhưng sau đó đã chậm lại đáng kể khi chỉ còn 0,1% vào quý II và 0,3% trong quý III.

Tác động này có thể nhận thấy rõ nhất ở các nền kinh tế lớn nhất EU. Đức được dự báo chỉ tăng trưởng 0,1% trong năm nay, mức thấp nhất trong số các nền kinh tế tiên tiến lớn và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 0,8% mà các chuyên gia đưa ra trước đó. Trái lại, các nước ở Nam, Trung và Đông Âu như Tây Ban Nha và Ba Lan vẫn duy trì đà tăng ổn định, với mức dự báo tăng trưởng lần lượt là 3,2% và 2,9%.

Ủy ban châu Âu (EC) dự báo kinh tế Eurozone chỉ tăng trưởng 1,3% trong năm 2025, phản ánh một năm tăng trưởng yếu và đầy biến động. Thuế quan của Mỹ đối với thép, nhôm và ô tô đã “bóp nghẹt” biên lợi nhuận của chuỗi cung ứng. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Eurozone tiếp tục giảm trong tháng 11 và xuống mức thấp nhất trong 9 tháng. Các ngành thâm dụng năng lượng và vốn đang phải đối mặt với "gánh nặng kép" từ chi phí năng lượng duy trì ở mức cao và áp lực thuế quan. Trong khi đó, lạm phát lõi vẫn ở mức cao do áp lực từ tiền lương và giá dịch vụ, khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải thận trọng. Các nhà phân tích từ ING nhận định lạm phát đang dao động gần ngưỡng mục tiêu 2% nhưng tăng trưởng vẫn thấp hơn tiềm năng và ECB có thể sẽ không có lần điều chỉnh lãi suất nào trong năm 2026.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng cú sốc thuế quan không chỉ kìm hãm xuất khẩu mà còn phơi bày những lỗ hổng cấu trúc sâu sắc. Trong báo cáo về năng lực cạnh tranh của EU, cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi cảnh báo mô hình tăng trưởng của EU đang "phai nhạt nhanh chóng" và không còn đủ sức duy trì lợi thế trong tương lai. Những rào cản về chính trị và chi phí chuyển đổi cao đang đè nặng lên triển vọng của khối. Dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển của EU chỉ đạt 2,2% GDP trong năm 2024, hầu như không tăng so với một thập kỷ trước.

Giới chức cấp cao cảnh báo, nếu không có những cải cách đột phá để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và giảm bớt các rào cản quy định, EU có nguy cơ sẽ bị tụt hậu xa hơn so với các đối thủ lớn trên toàn cầu.

PV
Liên minh châu Âu EU Eurozone thuế quan lạm phát

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh scan từ cuốn sách Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Nhặt sạn Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Kỳ 2: Tránh tạo “chuẩn mực sai” cho lịch sử mỹ thuật Việt Nam
(Ngày Nay) - Ở kỳ I của loạt bài, Ngày Nay đã chỉ ra những sai lệch nghiêm trọng trong phần tiểu sử họa sĩ Tô Ngọc Vân, quanh tên trường và chức danh hiệu trưởng. Sang kỳ II, những “hạt sạn” tiếp tục lộ diện trong phần viết về hai hiệu trưởng người Pháp là họa sĩ Victor Tardieu và nhà điêu khắc Évariste Jonchère. Điểm chung của các sai sót này nằm ở việc sử dụng sai danh xưng hành chính, bối cảnh lịch sử, kéo theo hệ quả có thể làm méo mó tiến trình phát triển của giáo dục mỹ thuật Việt Nam.
Hàng triệu người hâm mộ LMHT chờ từng ngày T1 và Faker sang Việt Nam.
Vì sao VPBank đưa T1 về Việt Nam? Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới
(Ngày Nay) - Việc đưa toàn bộ đội hình T1 cùng huyền thoại Faker đến Hà Nội là dấu ấn lớn để VPBank tiếp cận và chinh phục hơn 30 triệu người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Từ K-Pop đến eSports, VPBank đang chứng minh họ hiểu người trẻ, sống cùng văn hóa đại chúng và kiến tạo trải nghiệm chưa từng có.
Các bạn học sinh tham gia vào hoạt động xử lý tình huống. Ảnh: Tuấn Nghĩa
Xóa tan nỗi sợ mang tên bạo lực học đường
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tinh thần trong môi trường học đường, nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp cùng với Ban giám hiệu trường THCS Đống Đa để tổ chức buổi chia sẻ đầy ý nghĩa mang tên “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần”.
Trung tá Lê Lam Hà cân bằng giữa bản lĩnh thép nơi tuyến đầu cấp cứu và tâm hồn yêu hoa tinh tế. Ảnh: NVCC
Chất lính trong một tâm hồn hoa
(Ngày Nay) - Ít ai biết rằng, phía sau màu áo lính của khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354, còn có một góc rất khác - nơi một nữ điều dưỡng quân y lặng lẽ bồi đắp tâm hồn mình với những bình hoa.