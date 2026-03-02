Nghị sỹ Mỹ kêu gọi làm rõ cơ sở pháp lý chiến dịch nhằm vào Iran

(Ngày Nay) - Thượng nghị sỹ Mark Warner, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ, cho rằng đến nay chính quyền chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục khi triển khai hoạt động quân sự với Israel nhằm vào Iran.

Một số nghị sỹ Mỹ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump làm rõ cơ sở pháp lý và mục tiêu chiến lược của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết các quan chức cấp cao của chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về quyết định này.

Phát biểu trong chương trình Bloomberg This Weekend (của hãng truyền thông Bloomberg) ngày 1/3 tại New York, Thượng nghị sỹ Mark Warner, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho rằng đến nay chính quyền chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục khi triển khai hoạt động quân sự với sự phối hợp của Israel nhằm vào Iran.

Với tư cách là thành viên của “Nhóm 8 người" (Gang of Eight) tại Ủy ban Tình báo, ông Warner cho biết chưa nhận được thông tin nào cho thấy "tồn tại một mối đe dọa cấp bách đối với nước Mỹ.”

"Nhóm 8 người" mà ông Warner đề cập là tập hợp các nhà lãnh đạo Quốc hội chuyên trách, những người được quyền tiếp cận các báo cáo tình báo mật của Chính phủ Mỹ.

Ngoài ra, ông Warner đề nghị chính quyền làm rõ mục tiêu cuối cùng của chiến dịch cũng như một “cơ sở pháp lý rõ ràng” cho quyết định hành động quân sự vào ngày 28/2 nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hành động quân sự nhằm vào Iran là cần thiết để bảo đảm an ninh lâu dài của Mỹ, và Washington sẽ tiếp tục hành động dù rằng có thể còn có thêm thương vong.

Tạp chí The Atlantic dẫn lời ông Trump cho biết phía Iran “muốn đàm phán” và ông đã đồng ý đối thoại, dù khẳng định lẽ ra điều này nên diễn ra sớm hơn.

Hiện tại, các nghị sỹ Đảng Dân chủ đang nỗ lực thúc đẩy cuộc bỏ phiếu trong tuần này về một nghị quyết nhằm kiềm chế quyền hạn của ông Trump trong việc tiến hành các cuộc không kích vào Iran.

Theo kế hoạch được Nhà Trắng thông báo ngày 1/3, các quan chức cấp cao của chính phủ sẽ giải trình trước toàn thể hai viện Quốc hội vào ngày 3/3 về chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Các quan chức tham gia báo cáo gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine.