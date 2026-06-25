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Cuộc thi B-LEAD 2026 chính thức mở bán vé Đêm Chung kết Grand Finale với chủ đề “Lead to Evolution”

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ban Tổ chức cuộc thi Young Business Leader (B-LEAD 2026) vừa ra thông báo chính thức về việc mở bán vé đêm Chung kết Grand Finale. Với chủ đề “Lead to Evolution: Vươn mình bứt phá”, sự kiện đánh dấu chặng cuối cùng của hành trình tìm kiếm và bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tiên phong tại Việt Nam.
Cuộc thi B-LEAD 2026 chính thức mở bán vé Đêm Chung kết Grand Finale với chủ đề “Lead to Evolution” ảnh 1

Sau gần ba tháng triển khai, B-LEAD 2026 đang bước vào chặng cuối cùng của hành trình tìm kiếm và phát triển các nhà lãnh đạo trẻ trên toàn quốc. Từ vòng tuyển chọn hồ sơ, các bài kiểm tra năng lực, phỏng vấn cá nhân đến những thử thách mô phỏng môi trường doanh nghiệp, các thí sinh đã trải qua nhiều vòng đánh giá nhằm hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, tư duy lãnh đạo và khả năng thích ứng.

Đêm Chung kết Grand Finale sẽ là nơi Top 8 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài để tìm ra chủ nhân ngôi vị cao nhất của mùa giải năm nay. Đây là những gương mặt đã vượt qua hàng nghìn ứng viên trên cả nước để góp mặt ở vòng thi cuối cùng.

Theo ban tổ chức, chủ đề “Lead to Evolution” hướng đến việc phản ánh quá trình trưởng thành của mỗi thí sinh thông qua những trải nghiệm và thử thách trong suốt cuộc thi. Bên cạnh phần tranh tài của các thí sinh, chương trình cũng là dịp nhìn lại hành trình phát triển của B-LEAD 2026 và kết nối cộng đồng sinh viên, người trẻ quan tâm đến lĩnh vực quản trị và lãnh đạo.

Đêm chung kết sẽ diễn ra từ 16h đến 22h ngày 27/6/2026 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (136 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM). Vé tham dự hiện được mở bán với nhiều mức giá khác nhau, trong đó vé ưu đãi Early Bird có số lượng giới hạn.

B-LEAD là cuộc thi mô phỏng quy trình tuyển dụng Quản trị viên tập sự (Management Trainee) dành cho sinh viên và người tốt nghiệp không quá một năm trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi tập trung đánh giá và phát triển năng lực lãnh đạo, kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm theo mô hình A.S.K thông qua nhiều vòng thử thách thực tế.

Mùa giải 2026 được triển khai qua ba giai đoạn gồm “Transcend The Trials”, “Refine The Leap” và “Lead To Evolution”. Trong đó, vòng đầu tập trung vào các bài kiểm tra năng lực, sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn; vòng hai gồm các hoạt động đào tạo, đánh giá năng lực làm việc nhóm và kết nối nghề nghiệp; vòng cuối là đêm chung kết với sự góp mặt của Top 8 thí sinh xuất sắc nhất.

PV
Cuộc thi B-LEAD 2026

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