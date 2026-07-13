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Youth Engagement: Hơn 10 mùa đồng hành cùng học sinh THPT trên hành trình khám phá bản thân và định hướng tương lai

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Trong bối cảnh giáo dục và thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc định hướng nghề nghiệp và phát triển năng lực lãnh đạo bản thân từ sớm đang trở thành những yếu tố quan trọng đối với học sinh THPT. Không chỉ giúp các em đưa ra những lựa chọn phù hợp về ngành học và tương lai, đây còn là nền tảng để người trẻ xây dựng sự tự tin, khả năng thích nghi và chủ động trước những thay đổi của cuộc sống.

Xuất phát từ nhu cầu đó, Youth Engagement (YE) là hệ sinh thái các dự án dành cho học sinh THPT của AIESEC tại Việt Nam - được xây dựng nhằm tạo ra môi trường để các em có không gian khám phá bản thân, phát triển kỹ năng và từng bước định hình tương lai. Được triển khai bởi AIESEC - tổ chức thanh niên quốc tế lớn nhất Thế giới, có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Youth Engagement đã đồng hành cùng học sinh Việt Nam qua hơn 10 mùa hoạt động với 3 dự án phát triển tại Hà Nội và TP.HCM

Dash For Impact (Hà Nội): Hệ sinh thái dự án kinh doanh hàng đầu và toàn diện dành cho học sinh THPT. Dash For Impact kiến tạo môi trường phát triển lành mạnh, nơi các bạn học sinh được nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện tư duy kinh doanh và tạo ra những giá trị thực tiễn.

Wave Vietnam (TP. Hồ Chí Minh): Dự án phát triển năng lực tự lãnh đạo thông qua trại hè, workshop kỹ năng, trải nghiệm nghề nghiệp và các hoạt động khám phá bản thân.

Youth For Impact (TP. Hồ Chí Minh): Dự án giáo dục về các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), giúp học sinh nâng cao nhận thức xã hội và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.

Xây dựng năng lực tự định hướng cho thế hệ trẻ thông qua trải nghiệm và kết nối

Khác với các hoạt động ngoại khóa ngắn hạn, Youth Engagement được xây dựng dựa trên mô hình phát triển lãnh đạo của AIESEC cùng hệ thống giáo dục kỹ năng xã hội - cảm xúc (Social Emotional Learning).

Chương trình hướng tới việc tạo ra những trải nghiệm thực tiễn giúp học sinh không chỉ học hỏi kiến thức mới mà còn hiểu rõ bản thân, phát triển tư duy độc lập và hình thành khả năng đưa ra những quyết định phù hợp cho tương lai.

Youth Engagement: Hơn 10 mùa đồng hành cùng học sinh THPT trên hành trình khám phá bản thân và định hướng tương lai ảnh 1

“Trong quá trình con tham gia, tôi cũng theo dõi và nhận thấy đây là một chương trình rất bổ ích, mang đến cho các bạn học sinh THPT nhiều kiến thức và góc nhìn thực tế về kinh doanh, đồng thời giúp các bạn có thêm hành trang cho định hướng tương lai. Sau khi tham gia chương trình, Tiến thường xuyên chia sẻ về những ý tưởng và dự định kinh doanh của mình. Điều đó cho thấy chương trình đã tạo động lực để con chủ động tìm hiểu, suy nghĩ và định hình rõ hơn về những lĩnh vực mình quan tâm.”

(Chia sẻ của chị Trần Thị Thanh Tâm - Phụ huynh Nguyễn Tông Tiến, Người tham gia Business Discussion Hub 2026, Khối 12, THPT Quỳ Hợp)

Không chỉ vậy, những dự án thuộc hệ sinh thái còn tạo ra môi trường đa dạng, giúp các bạn học sinh cấp ba được kết nối với những người bạn đến từ khắp nơi trên cả nước, các anh chị đi trước.

Youth Engagement: Hơn 10 mùa đồng hành cùng học sinh THPT trên hành trình khám phá bản thân và định hướng tương lai ảnh 2

Cho con cơ hội để mở rộng góc nhìn về thế giới và đóng góp trực tiếp cho cộng đồng

Đồng thời, các dự án trong hệ sinh thái Youth Engagement đều được triển khai gắn với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), giúp học sinh tiếp cận những vấn đề xã hội đương đại và trực tiếp tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.

Thông qua những hoạt động như tới thăm và dạy học cho các em nhỏ tại Mái ấm hay được trực tiếp đề xuất giải pháp kinh doanh bền vững với doanh nghiệp, các em được mở rộng góc nhìn về thế giới, trực tiếp đóng góp cho cộng đồng và phát huy tiềm năng của mình.

Youth Engagement: Hơn 10 mùa đồng hành cùng học sinh THPT trên hành trình khám phá bản thân và định hướng tương lai ảnh 3

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em tại Wave Việt Nam là vào ngày Social Day của dự án, em được một bạn nhỏ ở Mái ấm tặng một bức tranh tự vẽ cùng lời cảm ơn mộc mạc… Wave Việt Nam không chỉ giúp em phát triển kỹ năng mà còn thay đổi cách em nhìn thế giới, biết trao đi và trân trọng giá trị tinh thần giản dị nhưng vô giá.”

(Chia sẻ của Trường Thịnh, Đại sứ Học sinh Wave Việt Nam 2024-2025, Thủ khoa Đầu vào THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh)
PV
Youth Engagement

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