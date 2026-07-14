Nhiều trang báo quốc tế đưa tin về DANAFF IV

(Ngày Nay) - Khép lại vào đầu tháng 7/2026, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã tạo được sự chú ý đáng kể trên truyền thông quốc tế. Từ những tạp chí chuyên ngành điện ảnh của Hollywood đến hệ thống báo chí, trang tin giải trí tại châu Á và châu Âu, hơn 40 cơ quan truyền thông tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Bangladesh, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đã đưa tin về sự kiện, cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của DANAFF trên bản đồ liên hoan phim khu vực.

Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin

Dẫn đầu về mức độ quan tâm là Variety – tạp chí điện ảnh, giải trí hàng đầu Hollywood – với nhiều bài viết, trong đó có bài độc quyền về chương trình DANAFF Industry Days.

Tại Hàn Quốc, hai nhật báo Chosun Ilbo và Hankook Ilbo theo sát diễn biến liên hoan, bên cạnh hàng loạt cơ quan truyền thông và cổng thông tin giải trí như SBS News, Newsen, Sports Donga, Star News…

Ở khu vực Nam Á, The Daily Star và Dhaka Tribune – hai tờ báo tiếng Anh uy tín của Bangladesh – cùng nhiều cơ quan báo chí khác tại nước này đồng loạt đưa tin về DANAFF IV.

DANAFF IV còn xuất hiện trên chuyên trang Asian Movie Pulse, hãng thông tấn ANSA của Italy, các trang điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ và kênh của Produire au Sud thuộc Festival des 3 Continents, cho thấy độ phủ truyền thông đã vượt ra ngoài phạm vi châu Á và mở rộng tới châu Âu.

Sức hút nổi bật của các nghệ sĩ Hàn Quốc

Một trong những tuyến nội dung nổi bật nhất trên truyền thông quốc tế là sự hiện diện của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

The Chosun Daily lựa chọn tiêu đề “Korean Stars Overshadow American Feature at Da Nang Film Festival”, nhấn mạnh sức hút của các ngôi sao Hàn Quốc tại DANAFF IV. Trong một bài phóng sự khác, Chosun Ilbo mô tả sức lan tỏa của làn sóng “K-movie” tại liên hoan.

Sự xuất hiện và vinh danh Ji Chang-wook tại DANAFF IV đã thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông Hàn Quốc, với loạt bài trên The Fact, Sports Donga, BNT News, ISPlus... Không chỉ khai thác sức hút của nam diễn viên, một số cơ quan báo chí như Star Daily News còn nhìn nhận sự kiện trong bối cảnh giao lưu điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng được mở rộng.

Trong khi đó, việc Ji Seung-hyun trở lại DANAFF năm thứ hai liên tiếp với hai tác phẩm tiếp tục được SBS News, Newsen và Raon News quan tâm. Diễn viên Han Dong-hee cũng được Star News giới thiệu với dấu ấn từ lần xuất hiện quốc tế tại Đà Nẵng.

Từ sức hút ngôi sao đến câu chuyện công nghiệp điện ảnh

Bên cạnh hoạt động thảm đỏ và sự xuất hiện của các nghệ sĩ, DANAFF IV còn tạo dấu ấn với sự ra mắt của DANAFF Industry Days – chương trình chuyên ngành kết nối các nhà sản xuất Việt Nam với đối tác và đại diện ngành điện ảnh quốc tế.

Trong bài viết độc quyền về DANAFF Industry Days, Variety nhìn nhận chương trình như một bước mở rộng đáng chú ý trong cấu trúc của liên hoan phim, hướng DANAFF tới vai trò kết nối dự án, hợp tác sản xuất và thị trường.

Tại chương trình, bà Đinh Thanh Hương, Chủ tịch điều hành Galaxy Studio, cho biết phim Việt Nam chiếm 70,6% thị phần phòng vé nội địa trong 5 tháng đầu năm 2026. Thông tin này được Variety khai thác trong bài “Vietnamese Films Capture 70% of Local Box Office as Galaxy Studio Chief Urges Global Co-Productions at Danang Industry Days”, qua đó đặt DANAFF trong câu chuyện rộng hơn về sự tăng trưởng của thị trường điện ảnh Việt Nam và nhu cầu mở rộng hợp tác quốc tế.

Giải thưởng tạo hiệu ứng truyền thông tại nhiều quốc gia

Các giải thưởng của DANAFF IV cũng tạo hiệu ứng truyền thông rõ nét tại quốc gia có tác phẩm và nghệ sĩ được vinh danh.

Bộ phim Roid của đạo diễn Bangladesh Mejbaur Rahman Sumon giành Giải Phê bình dành cho Phim châu Á xuất sắc nhất, tạo nên làn sóng đưa tin tại Bangladesh. Thành tích này được phản ánh trên The Daily Star, Dhaka Tribune, Daily Sun, bdnews24 cùng nhiều cơ quan truyền thông tiếng Bangla.

Diễn viên gốc Việt - Kiều Chinh cũng nhận được sự quan tâm khi trở lại Việt Nam và lần đầu tham gia hạng mục tranh giải tại DANAFF với bộ phim Chrysalis. Câu chuyện được Variety khai thác trong bài “Kieu Chinh Returns to Vietnam for the First Time in Competition at Danang Film Fest With ‘Chrysalis’”.

Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin về giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Caner Cindoruk và giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Emin Alper với bộ phim Salvation. Kết quả được phản ánh trên Birsen Altuntas và Sinemalar.

Qua mỗi tác phẩm và nghệ sĩ được vinh danh, tên tuổi DANAFF tiếp tục được lan tỏa tại chính thị trường điện ảnh của họ.

DANAFF trong câu chuyện phát triển của điện ảnh Việt Nam

Không chỉ phản ánh diễn biến của liên hoan, Hankook Ilbo còn đặt DANAFF IV trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhưng cần tìm sự cân bằng giữa thành công thương mại và chất lượng nghệ thuật.

Trao đổi với tờ báo, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch DANAFF, nhấn mạnh: “Nếu không có những diễn đàn như DANAFF để chỉ ra hướng đi, thị trường điện ảnh Việt Nam có thể rơi vào thương mại hóa quá mức”. Theo bà, nếu người làm phim chỉ chạy theo xu hướng nhất thời và lượng khán giả, chất lượng nghệ thuật cũng như mức độ hoàn thiện của tác phẩm có thể bị xem nhẹ. Vì vậy, liên hoan phim không chỉ là nơi trình chiếu và trao giải, mà còn cần góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, định hướng sáng tạo và thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành điện ảnh.

Từ những chuyển động của thị trường và các ý kiến chuyên gia tại DANAFF IV, Hankook Ilbo nhận định điện ảnh Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển gợi nhớ đến thời kỳ phục hưng của điện ảnh Hàn Quốc đầu những năm 2000. Tờ báo đánh giá DANAFF, chỉ sau bốn mùa tổ chức, đã trở thành một trong những liên hoan phim quốc tế tiêu biểu của Việt Nam; đồng thời cho rằng điện ảnh Việt Nam có thể đi theo hành trình vươn ra thế giới của điện ảnh Hàn Quốc nếu tiếp tục được đầu tư và nâng cao chất lượng tác phẩm.

Tại châu Âu, hãng thông tấn ANSA quan tâm đến sự tăng trưởng của phim nội địa Việt Nam và khả năng cạnh tranh với các tác phẩm nước ngoài. Sự kết nối giữa DANAFF Talents và Produire au Sud – chương trình đào tạo thuộc Festival des 3 Continents của Pháp – cũng cho thấy DANAFF đang từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới phát triển tài năng và dự án điện ảnh quốc tế.

Từ sức hút của ngôi sao, giải thưởng đến các câu chuyện về thị trường, hợp tác sản xuất và đào tạo tài năng, DANAFF IV đã được truyền thông quốc tế tiếp cận dưới nhiều góc độ. Đây không chỉ là kết quả về độ phủ truyền thông, mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của DANAFF như một điểm hẹn mới của điện ảnh châu Á, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một thành phố năng động, sáng tạo và giàu tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa.