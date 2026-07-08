Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 điểm

(Ngày Nay) - Đến chiều 6/7, nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo các phương thức xét tuyển năm 2026. Phần lớn các trường nhận hồ sơ từ 15 điểm đối với phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời triển khai nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện cho thí sinh.

Trong số các trường đã công bố điểm sàn, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với 43 ngành, chương trình đào tạo đại học chính quy. Theo đó, phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận hồ sơ từ 15 điểm đối với phần lớn các ngành; phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ lớp 12 từ 16 điểm; phương thức xét học bạ yêu cầu tổng điểm trung bình ba môn theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ từ 18 điểm trở lên.

Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, HIU nhận hồ sơ từ 650 điểm đối với phần lớn các ngành. Riêng các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Luật và Luật Kinh tế yêu cầu từ 700 điểm; Y học cổ truyền và Dược học từ 675 điểm. Các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và nhóm ngành Luật sẽ áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo ông Ngô Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông HIU, mức điểm sàn là điều kiện tối thiểu để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Sau khi thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ cần lựa chọn đúng mã ngành đào tạo, không cần chọn mã phương thức hay mã tổ hợp xét tuyển, hệ thống sẽ tự động sử dụng phương thức có kết quả cao nhất để xét tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đến 17 giờ ngày 14/7; nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến trước 17 giờ ngày 21/7. Điểm chuẩn của các trường đại học dự kiến được công bố trước 17 giờ ngày 13/8.

Cùng thời điểm, Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh cũng công bố điểm sàn các phương thức xét tuyển năm 2026. Theo đó, phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận hồ sơ từ 15 điểm; phương thức xét học bạ từ 18 điểm; phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh từ 600 điểm. Riêng nhóm ngành Luật sẽ được nhà trường công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Dịp này, nhà trường đồng thời triển khai quỹ học bổng trị giá 75 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính dành cho tân sinh viên.

Trường Đại học Gia Định cũng công bố điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, hầu hết các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, quản trị - kinh doanh, tài chính và ngôn ngữ đều có mức điểm sàn 15 điểm đối với phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Riêng các ngành Luật và nhóm ngành sức khỏe sẽ được cập nhật sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Năm 2026, nhà trường tiếp tục triển khai nhiều chính sách học bổng, trong đó có học bổng lên đến 100% học phí học kỳ I cùng nhiều phần quà dành cho tân sinh viên trúng tuyển và nhập học.

Trường Đại học Hoa Sen cũng công bố điểm sàn 15 điểm đối với phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; 18 điểm đối với phương thức xét học bạ; từ 600 điểm đối với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Riêng nhóm ngành Luật, nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định.

Trong khi đó, Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với hai phương thức gồm xét tuyển tổng hợp theo năng lực của thí sinh và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, trường ban hành quy định quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào tương đương giữa các tổ hợp xét tuyển và các phương thức tuyển sinh.

Theo nhà trường, việc quy đổi được xây dựng trên cơ sở phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, dữ liệu thống kê nhiều năm và được thực hiện theo phương pháp nội suy tuyến tính nhằm bảo đảm tính tương đương, công bằng giữa các phương thức xét tuyển.

Theo ghi nhận, mức điểm sàn 15 điểm là ngưỡng được nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh lựa chọn đối với phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là mức điểm tối thiểu để thí sinh đăng ký xét tuyển, còn điểm chuẩn của từng ngành sẽ được các trường công bố sau khi hoàn tất quy trình xét tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.