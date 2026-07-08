Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 điểm

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Đến chiều 6/7, nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo các phương thức xét tuyển năm 2026. Phần lớn các trường nhận hồ sơ từ 15 điểm đối với phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời triển khai nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện cho thí sinh.

Trong số các trường đã công bố điểm sàn, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với 43 ngành, chương trình đào tạo đại học chính quy. Theo đó, phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận hồ sơ từ 15 điểm đối với phần lớn các ngành; phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ lớp 12 từ 16 điểm; phương thức xét học bạ yêu cầu tổng điểm trung bình ba môn theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ từ 18 điểm trở lên.

Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 điểm ảnh 1
Tư vấn cho phụ huynh và các tân sinh viên tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, HIU nhận hồ sơ từ 650 điểm đối với phần lớn các ngành. Riêng các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Luật và Luật Kinh tế yêu cầu từ 700 điểm; Y học cổ truyền và Dược học từ 675 điểm. Các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và nhóm ngành Luật sẽ áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo ông Ngô Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông HIU, mức điểm sàn là điều kiện tối thiểu để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Sau khi thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ cần lựa chọn đúng mã ngành đào tạo, không cần chọn mã phương thức hay mã tổ hợp xét tuyển, hệ thống sẽ tự động sử dụng phương thức có kết quả cao nhất để xét tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đến 17 giờ ngày 14/7; nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến trước 17 giờ ngày 21/7. Điểm chuẩn của các trường đại học dự kiến được công bố trước 17 giờ ngày 13/8.

Cùng thời điểm, Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh cũng công bố điểm sàn các phương thức xét tuyển năm 2026. Theo đó, phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận hồ sơ từ 15 điểm; phương thức xét học bạ từ 18 điểm; phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh từ 600 điểm. Riêng nhóm ngành Luật sẽ được nhà trường công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Dịp này, nhà trường đồng thời triển khai quỹ học bổng trị giá 75 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính dành cho tân sinh viên.

Trường Đại học Gia Định cũng công bố điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, hầu hết các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, quản trị - kinh doanh, tài chính và ngôn ngữ đều có mức điểm sàn 15 điểm đối với phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Riêng các ngành Luật và nhóm ngành sức khỏe sẽ được cập nhật sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Năm 2026, nhà trường tiếp tục triển khai nhiều chính sách học bổng, trong đó có học bổng lên đến 100% học phí học kỳ I cùng nhiều phần quà dành cho tân sinh viên trúng tuyển và nhập học.

Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 điểm ảnh 2
Tân sinh viên cùng mẹ trao đổi về các thông tin của năm học mới.

Trường Đại học Hoa Sen cũng công bố điểm sàn 15 điểm đối với phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; 18 điểm đối với phương thức xét học bạ; từ 600 điểm đối với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Riêng nhóm ngành Luật, nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định.

Trong khi đó, Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với hai phương thức gồm xét tuyển tổng hợp theo năng lực của thí sinh và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, trường ban hành quy định quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào tương đương giữa các tổ hợp xét tuyển và các phương thức tuyển sinh.

Theo nhà trường, việc quy đổi được xây dựng trên cơ sở phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, dữ liệu thống kê nhiều năm và được thực hiện theo phương pháp nội suy tuyến tính nhằm bảo đảm tính tương đương, công bằng giữa các phương thức xét tuyển.

Theo ghi nhận, mức điểm sàn 15 điểm là ngưỡng được nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh lựa chọn đối với phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là mức điểm tối thiểu để thí sinh đăng ký xét tuyển, còn điểm chuẩn của từng ngành sẽ được các trường công bố sau khi hoàn tất quy trình xét tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PV
Đại học sinh viên điểm sàn TP Hồ Chí Minh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất
Thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất
(Ngày Nay) - Ngày 7/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất vào đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (Mùng 1, mùng 2 Tết Mậu Thân).
Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất
Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất
(Ngày Nay) - Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 7/7, nước này đã thành công đưa vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới số 4 lên quỹ đạo, nhằm mục đích tăng cường năng lực thu thập dữ liệu phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường và ứng phó thiên tai.
Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
(Ngày Nay) - Nhiều thành phố Đông Nam Á - trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, Bangkok và Samut Prakan của Thái Lan - đang đối mặt với một số rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới trong bối cảnh lo ngại về hiện tượng khí hậu El Nino ngày càng gia tăng. Cảnh báo trên được đưa ra trong một báo cáo nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh), trong đó cho biết thêm rằng các nhà khoa học trên toàn thế giới cũng đang theo dõi sát sao khả năng hiện tượng El Nino năm 2026 mạnh lên thành siêu El Nino.
Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đăng ký hộ tịch đối với mọi người dân
Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đăng ký hộ tịch đối với mọi người dân
(Ngày Nay) - Chiều 6/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 – 2030, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 33 điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì Hội nghị.