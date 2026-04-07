Chính thức mở đơn đăng ký cuộc thi Young Business Leader - B-LEAD 2026

(Ngày Nay) - “Young Business Leader - B-LEAD” - cuộc thi mô phỏng quy trình tuyển dụng Quản trị viên tập sự (Management Trainee) trên quy mô toàn quốc chính thức được phát động. Với lộ trình đánh giá năng lực chuyên sâu, chương trình góp phần định hình bản lĩnh lãnh đạo và là bệ phóng cho những cá nhân sẵn sàng bứt phá trên hành trình sự nghiệp.
B-LEAD là cuộc thi do Câu lạc bộ Kinh doanh & Tiếng Anh (BEC) phối hợp với Phân hiệu trường Đại học Ngoại thương TP.HCM tổ chức, tập trung phát triển và đánh giá toàn diện kỹ năng lãnh đạo theo mô hình A.S.K (Thái độ - Kỹ năng - Kiến thức). Đồng thời, nhằm giúp thí sinh phát triển chuyên sâu theo lĩnh vực phù hợp, cuộc thi được thiết kế theo 5 định hướng chuyên môn bao gồm: Human Resources (Nhân sự), Finance (Tài chính), Sales (Bán hàng), Supply Chain (Chuỗi cung ứng) và Marketing (Tiếp thị).

Sau ba năm tổ chức và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng sinh viên, cuộc thi trở lại với mùa giải thứ IV với thông điệp “The Ultimate Leap”. B-LEAD 2026 tiếp tục thực hiện sứ mệnh khai phóng tiềm năng, đồng hành cùng người trẻ trên hành trình nhìn lại, kết nối và chuyển hóa những trải nghiệm đã có thành một nền tảng vững chắc, tạo đà bứt phá giúp họ vươn lên và chạm tới cột mốc Management Trainee.

Với một diện mạo hoàn toàn mới, cuộc thi là minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ để phá bỏ những khuôn mẫu cũ, khi những khát khao vươn xa của người trẻ không còn vừa vặn trong những giới hạn thông thường. Tại đây, thí sinh sẽ được dẫn dắt bởi hội đồng chuyên môn giàu kinh nghiệm qua chuỗi Exclusive Training và đêm kết nối Networking Night - cơ hội vàng để mở rộng mạng lưới quan hệ chiến lược trước khi bước vào những vòng thi quyết định.

Hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất trải qua 3 chặng thử thách: Transcend The Trials (Vượt ngưỡng thử thách), Refine The Leap (Mài sắc năng lực) và Lead To Evolution (Bứt phá vươn mình). Điểm nhấn của chương trình là vòng Assessment Center và đêm Chung kết Grand Finale, nơi tìm ra những nhà lãnh đạo tương lai xuất sắc nhất với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên đến hàng chục triệu đồng cùng các khóa học, học bổng và nhiều suất shortcut - tấm vé thông hành giúp thí sinh được miễn tham gia một hoặc nhiều vòng tuyển dụng đầu tiên.

Cuộc thi hiện đang mở cổng đăng ký miễn phí cho đối tượng là sinh viên và người tốt nghiệp không quá một năm trên toàn quốc. Với sự lột xác mạnh mẽ về cả quy mô lẫn chiều sâu, B-LEAD 2026 hứa hẹn sẽ trở thành một đường đua khốc liệt, nơi mỗi cá nhân tự phác họa bản sắc và kiến tạo những giá trị khác biệt trên bản đồ lãnh đạo tương lai. Cổng đăng ký sẽ chính thức đóng lại vào lúc 23H59 ngày 30/04/2026 tại địa chỉ: https://tinyurl.com/BLEAD2026-Registration.

Sóng nhiệt đại dương đe dọa hệ sinh thái biển California
(Ngày Nay) - Nhiệt độ nước biển tại khu vực Nam California (Mỹ) đang liên tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử, dấy lên lo ngại về một đợt sóng nhiệt đại dương bất thường. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tình trạng áp cao khí quyển có thể phá hủy hệ sinh thái biển nếu còn tiếp diễn.
OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
(Ngày Nay) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
(Ngày Nay) - Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.
Loạt phim Việt làm nên “kỷ lục doanh thu lịch sử” trong Quý 1/2026
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.