Thủ tướng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước

Nhiều trang báo quốc tế đưa tin về DANAFF IV (Ngày Nay) - Khép lại vào đầu tháng 7/2026, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã tạo được sự chú ý đáng kể trên truyền thông quốc tế. Từ những tạp chí chuyên ngành điện ảnh của Hollywood đến hệ thống báo chí, trang tin giải trí tại châu Á và châu Âu, hơn 40 cơ quan truyền thông tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Bangladesh, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đã đưa tin về sự kiện, cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của DANAFF trên bản đồ liên hoan phim khu vực.

Trung Quốc - Kính AI trở thành công cụ gian lận mới (Ngày Nay) - Sự xuất hiện của kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra thách thức mới đối với công tác coi thi tại Trung Quốc, khi một số thí sinh lợi dụng thiết bị này để gian lận trong các kỳ thi.

Quy định mới về khám sức khoẻ định kỳ cho người dân (Ngày Nay) - Các đơn vị thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo hướng dẫn chuyên môn cụ thể với từng đối tượng.

Sự trỗi dậy của các trung tâm AI mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu (Ngày Nay) - Bức tranh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình rõ nét với vị thế dẫn đầu tuyệt đối của Mỹ và Trung Quốc, bỏ xa phần còn lại của thế giới.

Sắp xếp trụ sở công dôi dư - Bài 2: Vì sao đất công chưa phục vụ người dân? (Ngày Nay) - Tìm hiểu của Ngày Nay, để đất công được toàn dân thụ hưởng gặp không ít trở ngại. Điển hình, TP.HCM được sáp nhập thêm tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã có hàng trăm trụ sở công dôi dư đang tìm phương án xử lý.

Nắng nóng khắc nghiệt khiến sông băng Thụy Sĩ tan chảy nhanh chưa từng có (Ngày Nay) -Đợt nắng nóng kéo dài trên khắp châu Âu đang khiến các sông băng tại Thụy Sĩ mất dần đi lớp tuyết bảo vệ sớm hơn nhiều tuần so với thông lệ. Theo các nhà khoa học, điều này báo hiệu một năm tiếp tục chứng kiến lượng băng suy giảm nghiêm trọng tại dãy Alps.

TP Hồ Chí Minh: Đánh thức kho tàng di sản trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo (Ngày Nay) - Kho tàng di sản đồ sộ của TP phố Hồ Chí Minh đang được tiếp thêm nguồn sinh lực mới nhờ làn sóng đổi mới sáng tạo, chiến lược số hóa toàn diện và định hướng phát triển liên vùng.

Anthony Hopkins ra mắt đĩa nhạc đầu tay ở tuổi 88 (Ngày Nay) -Sau hơn sáu thập kỷ sáng tác âm nhạc trong âm thầm, tài tử từng hai lần đoạt giải Oscar Anthony Hopkins vừa chính thức phát hành đĩa đơn đầu tiên với tư cách nhà soạn nhạc. Album "Life is a Dream" dự kiến ra mắt vào ngày 21/8, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp nghệ thuật của ngôi sao 88 tuổi.

Văn hóa giữa lằn ranh sáng tạo và trách nhiệm (Ngày Nay) - Sau những bộ phim kinh dị chỉ để lại sức hút bề nổi, thể loại này tại Việt Nam đang dần mang sắc thái bản địa, khơi dậy trầm tích tín ngưỡng và văn hóa dân gian. Đây là bước đi đầy tham vọng, dẫu còn nhiều thách thức, của một nền điện ảnh đang tìm kiếm tiếng nói riêng giữa bối cảnh cạnh tranh của thị trường tiêu thụ văn hóa toàn cầu.