Cuộc thi tranh thiếu nhi “Cùng BIDV vẽ ước mơ”

(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Ngân hàng (26/4/1957 – 26/4/2026), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc thi tạo sân chơi sáng tạo, lành mạnh cho thiếu nhi, khuyến khích các em thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và ước mơ về một tương lai tốt đẹp, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực mà hình ảnh ngân hàng trong mắt các em mang tới cộng đồng.

Với chủ đề “Cùng BIDV vẽ ước mơ”, các em được tự do thể hiện trí tưởng tượng và những điều tốt đẹp trong cuộc sống – từ gia đình, mái trường đến một cộng đồng sẻ chia và một thế giới xanh, bền vững. Trong hành trình đó, BIDV hiện diện như một người bạn đồng hành gần gũi, cùng các em nuôi dưỡng những ước mơ nhỏ bé hôm nay để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ là một bức tranh, mà còn là một “hạt mầm” của hy vọng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần vì cộng đồng mà BIDV luôn theo đuổi.

Thể lệ cuộc thi vẽ tranh

Cuộc thi dành cho trẻ em Việt Nam từ 6 đến 12 tuổi trên toàn quốc (sinh từ năm 2014 đến năm 2020).

Thời gian nhận bài thi: 20/04 – 25/05/2026.

Thí sinh tham gia bằng cách thực hiện tác phẩm vẽ tay trên giấy (khổ A3) và nộp bài trực tuyến thông qua đường link do Ban Tổ chức cung cấp.

Các tác phẩm sẽ được đăng tải trên Fanpage “BIDV Vì Cuộc sống xanh” để tham gia bình chọn trực tuyến hàng tuần, đồng thời được Hội đồng Ban Giám khảo chấm điểm theo các tiêu chí chuyên môn nhằm lựa chọn các tác phẩm xuất sắc.

Giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 130 triệu đồng, cùng nhiều phần quà và giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức.

Thông qua cuộc thi, BIDV tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ và lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chuỗi chương trình hướng tới dấu mốc 69 năm xây dựng và phát triển của BIDV.

Thông tin chi tiết về thể lệ và cách thức tham gia tại đường link: https://bidvinfo.com.vn/cuoc-thi-tranh-thieu-nhi-cung-bidv-ve-uoc-mo-10015619.html