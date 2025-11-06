Cựu chiến binh Việt Nam góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Việc tham gia góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng không chỉ phát huy trí tuệ tập thể, hiện thực hóa mục tiêu "ý Đảng" hợp "lòng dân" mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển, đồng thời giúp bổ sung các giải pháp, khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV với kết cấu, nội dung có nhiều đổi mới đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình. Không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, dự thảo Văn kiện còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Trên cơ sở đó, dự thảo đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên và nhân dân nghiên cứu, hiểu đúng tinh thần dự thảo Văn kiện, đóng góp hiệu quả vào quá trình thảo luận, hoàn thiện các văn kiện, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với trách nhiệm, sự tâm huyết và niềm tin đối với Đảng, trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tham gia góp ý vào dự thảo, đã có hơn 277.500 lượt hội viên cựu chiến binh tham gia ý kiến thông qua các hình thức. Đồng chí Hồ Bá Vinh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Công tác Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam báo cáo, hầu hết ý kiến nhất trí với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc tích hợp 3 Báo cáo trước đây vào Báo cáo Chính trị đã thể hiện sự đổi mới trong xây dựng Văn kiện đại hội. Chủ đề đại hội và nội dung trong các phần của văn kiện được chuẩn bị rất công phu, bố cục phù hợp, chặt chẽ; bảo đảm tính khái quát và cụ thể, phản ánh toàn diện thành tựu, kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực, các nội dung công tác. Dự thảo cũng đề ra định hướng phát triển mới với 4 trụ cột đột phá để xây dựng, phát triển đất nước. Tuy nhiên, để tạo được đột phá trong thời gian tới, đồng chí Hồ Bá Vinh nhấn mạnh đến việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người Việt Nam và khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường dân tộc. Đồng thời, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải thực chất, đồng bộ, có cơ chế kiểm soát quyền lực và đánh giá sát thực, hiệu quả, cụ thể, tạo niềm tin, ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng tiến bước, vươn mình, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh đánh giá, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, khát vọng vươn lên và tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc. Bố cục dự thảo chặt chẽ, tư duy phát triển được nâng lên một tầm mới, đặc biệt là trong xác định mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Để tăng chiều sâu định hướng, ông Đàm Huy Đắc đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung như tính bất định của trật tự quốc tế, nhấn mạnh năng lực dự báo và thích ứng; bổ sung tư tưởng “dân là gốc”, coi sức dân là nguồn lực nội sinh; chú trọng chất lượng thay vì chỉ tốc độ tăng trưởng và coi “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” là phẩm chất trung tâm, gắn với phân quyền và đổi mới cơ chế phát triển.

Tâm đắc với những nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam kiến nghị, dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam cần bổ sung thêm phần nói về lý luận về đường lối của Đảng, một trong 3 thành tố trong nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững trận địa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo ông Vũ Minh Thực Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chủ đề của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng là bước đột phá chiến lược trong tư duy lý luận của Đảng, là sự kết tinh của tầm nhìn, trí tuệ và bản lĩnh chính trị Việt Nam. Đó vừa là định hướng cho hành động vừa là “tuyên ngôn” của thời đại, khẳng định ý chí kiên định, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên không ngừng của dân tộc Việt Nam dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ chủ đề đại hội, ông Vũ Minh Thực thấy hai cụm từ “chung sức” và “đồng lòng” là gần nghĩa nhau, chưa thể hiện được sức mạnh của cả dân tộc bằng cụm từ “đoàn kết”. Đoàn kết là nguyên tắc quan trọng nhất cội nguồn tạo nên sức mạnh của Đảng và dân tộc. Vì vậy, ông Thực đề nghị thay hai cụm từ “chung sức” và “đồng lòng” thành cụm từ “đoàn kết”; đồng thời, cần bổ sung cụm từ “sáng tạo” đang trở thành thông điệp lớn của kỷ nguyên mới vào chủ đề đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã nghiên kỹ nội dung dự thảo, bám sát hướng dẫn, đóng góp những ý kiến chất lượng, thẳng thắn. Những ý kiến sẽ được tập hợp và báo cáo lên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho các Văn kiện trình Đại hội.