Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực từ tháng 3/2026

(Ngày Nay) - Viện Đào tạo số và Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo về việc tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông (HSA) năm 2026.
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, có 6 đợt thi HSA sẽ diễn ra từ ngày 7/3/2026 đến ngày 24/5/2026 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Mỗi đợt thi quy mô dự kiến khoảng 20.000 thí sinh.

Thí sinh lập tài khoản dự thi từ ngày 25/11/2025 đến hết ngày 27/12/2025 tại địa chỉ: https://khaothi.vnu.edu.vn/ hoặc https:/hsa.edu.vn/.

Thí sinh chỉ được lựa chọn 1 ca thi duy nhất trong các đợt thi. Lịch đăng kí ca thi dự kiến từ 9h ngày 28/12/2025 đến 16h30 ngày 7/2/2026. Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian đăng kí ca thi, Viện Đào tạo số và Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thông báo cho thí sinh trước 10 ngày tại các trang thông tin của Viện.

Hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai (nếu còn chỉ tiêu theo quy mô của kỳ thi) từ 9h ngày 8/2/2026 đến 9h ngày 14/2/2026. Thí sinh cần lưu ý, thời gian đăng kí ca thi có thể kết thúc sớm hơn khi số chỗ dự thi đã được thí sinh đăng kí hết. Hệ thống chỉ cho phép tài khoản đăng nhập và thao tác trên một thiết bị máy tính tại cùng thời điểm.

Thí sinh nộp lệ phí đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến trong 96 giờ kể từ khi hoàn thành đăng kí ca thi. Sau 96 giờ, thí sinh không nộp lệ phí, ca thi sẽ tự động hủy. Chi tiết hướng dẫn đăng kí dự thi và nộp phí đăng ký dự thi xem tại https://khaothi.vnu.edu.vn/.

Lệ phí thi là 600.000 đồng/thí sinh/lượt thi. Lệ phí đã nộp không hoàn lại với bất kỳ lí do gì. Hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm (tính đến ngày 31/12/2026). Hai lượt thi liên tiếp cách nhau tối thiểu 28 ngày. Giấy báo dự thi được chuyển qua email và thông báo trên tài khoản dự thi trước ngày thi chính thức 7 ngày.

Bài thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông HSA được thực hiện trên máy tính, thời gian 195 phút gồm 3 phần thi, trong đó có 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực Toán học và Xử lí số liệu (50 câu hỏi, 75 phút); Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút). Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút), thí sinh lựa chọn phần Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Thí sinh xem "Đề thi tham khảo" tại cổng thông tin khảo thí: https://khaothi.vnu.edu.vn/. Trong mỗi phần thi có thể xuất hiện thêm 1 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm (hệ thống thi sẽ tính thêm thời gian cho các câu hỏi thử nghiệm).

Thí sinh tra cứu kết quả thi và nhận Phiếu báo điểm bản số qua tài khoản thí sinh sau 2 tuần kể từ thời điểm đợt thi kết thúc. Phiếu báo điểm bản giấy được gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ và số điện thoại khai báo tại tài khoản đăng ký thi HSA trong vòng 3 tuần sau khi kết thúc kỳ thi (đối với thí sinh đăng ký nhận bản giấy).

Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong các kỳ thi riêng lớn nhất cả nước. Kết quả của kỳ thi này đang được hơn 100 cơ sở đào tạo sử dụng để xét tuyển vào đại học chính quy hàng năm.

