Đại hội Đại biểu Đảng bộ PV GAS lần thứ XI nhiệm kỳ 2025 – 2030: Phát triển PV GAS tiếp tục giữ vững vị thế số 1 trong ngành năng lượng khí Việt Nam

Đại hội vinh dự có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); các đồng chí trong Ban Thường vụ, Hội đồng thành viên (HĐTV), Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn; các đồng chí nguyên lãnh đạo PV GAS qua các thời kỳ. Đặc biệt, Đại hội có 197 đại biểu là các Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ khóa X và đại biểu được bầu từ đại hội Đảng các cấp trong Tổng công ty, đại diện cho ý chí, niềm tin của 950 đảng viên thuộc Đảng bộ PV GAS.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PV GAS khẳng định: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ “bốn tốt”, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát triển Tổng công ty theo hướng bền vững, tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo, tiên phong trong ngành năng lượng khí Việt Nam” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thể hiện khát vọng, ý chí quyết tâm mạnh mẽ của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tổng công ty; phấn đấu nỗ lực, chủ động nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới – “Kỷ nguyên vươn mình” của đất nước, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng PV GAS là đơn vị chủ lực, tiên phong trong ngành năng lượng khí Việt Nam, xứng đáng là đơn vị “Anh hùng lao động” của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2025 – 2030; Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X.

Trong nhiệm kỳ Đại hội X, toàn hệ thống chính trị PV GAS đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc, tạo thế và lực để PV GAS phát triển bứt phá, bền vững hơn trong giai đoạn mới, trước mắt là giai đoạn 2025 - 2030.

Giai đoạn 2020 – 2025, PV GAS luôn duy trì và giữ vững vị trí đơn vị chủ lực trong lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam, cung cấp nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào sản xuất từ 7 - 15% sản lượng điện, 70% nhu cầu phân đạm toàn quốc, 70% thị phần bán buôn LPG, 100% thị phần khí đường ống và CNG, góp phần quan trọng vào mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, PV GAS vẫn tiếp tục khẳng định được vai trò nòng cốt, vị thế đứng đầu trong các đơn vị Tập đoàn về lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2020 - 2025: Doanh thu PV GAS đạt 449,2 nghìn tỷ, đồng chiếm khoảng 15% của Petrovietnam; lợi nhuận trước thuế đạt 64,5 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 20% trong tổng lợi nhuận của Petrovietnam; nộp ngân sách nhà nước đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 4,9% trong tổng nộp ngân sách Nhà nước của Petrovietnam.

PV GAS tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo trong ngành năng lượng khí Việt Nam; cơ bản xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghiệp khí, đặc biệt là việc hoàn thiện và đưa vào vận hành Kho cảng LNG Thị Vải, tạo nền tảng, tiền đề để phát triển các kho cảng LNG trung tâm (LNG Hub) tiếp theo; kịp thời chuyển đổi mô hình kinh doanh để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường; liên tục là doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả cao, có uy tín và thương hiệu ở trong nước và khu vực; đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động với mức thu nhập trung bình khoảng 40 triệu đồng/người/tháng.

Trong công tác xây dựng Đảng, cách thức, phương pháp lãnh đạo và lề lối làm việc của Đảng ủy có chuyển biến tích cực, khoa học, hiệu quả, sát thực tiễn đơn vị và đảm bảo thông suốt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện Tổng công ty; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số, giảm bớt thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, tổ chức và bộ máy Tổng công ty được sắp xếp, kiện toàn, nâng cấp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả, phù hợp với quá trình tái cơ cấu và mô hình hoạt động của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng về cán bộ được thực hiện đúng vai trò “then chốt của then chốt”, là “công việc gốc” của Đảng;… lãnh đạo xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Trong giai đoạn mới, mặc dù nhận diện sẽ có nhiều thách thức lớn hơn, Đảng bộ PV GAS tiếp tục đặt mục tiêu, nhiệm vụ có tính khát vọng cao: Xây dựng Đảng bộ “bốn tốt”, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo xây dựng PV GAS tiếp tục khẳng định vị thế số 1, thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành năng lượng khí tại Việt Nam; xếp hạng trong Top 100 công ty hàng đầu khu vực Đông Nam Á (Fortune Southeast 500); tiếp tục chiếm lĩnh 100% thị phần khí tự nhiên, khí thấp áp và CNG từ khí tự nhiên trong nước; 65% - 70% thị phần LPG và LNG tại Việt Nam và tham gia sâu rộng vào thị trường kinh doanh quốc tế; doanh thu toàn Tổng công ty tăng trưởng bình quân từ 8% - 10%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ toàn PV GAS bình quân 15% - 20%/năm;…

Sau khi nghe các dự thảo báo cáo, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, các đại biểu tập trung thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả, nguyên nhân thành công cũng như những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tập trung phân tích, bổ sung vào mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030; bổ sung vào các giải pháp của Đảng bộ Tổng công ty trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, nhiều báo cáo tham luận được trình bày như: “Vai trò của PV GAS trong Chiến lược phát triển điện khí LNG và các giải pháp nhằm giữ vững vị thế dẫn dắt ngành năng lượng khí việt Nam” của Đảng bộ Cơ quan điều hành; “Mô hình kinh doanh tích hợp và vai trò của PV GAS TRADING trong Chiến lược kinh doanh” của Chi bộ Công ty Kinh doanh sản phẩm khí; “Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện văn hóa doanh nghiệp PV GAS – thực trạng và giải pháp” của Đảng bộ Công ty Chế biến khí Vũng Tàu; “Chiến lược đầu tư hạ tầng công nghiệp khí để đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng công ty” của Chi bộ Công ty Quản lý dự án khí.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Dũng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam đánh giá cao, biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tựu đạt được của PV GAS trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như trong 35 năm hình thành và phát triển của đơn vị. Với những kết quả đạt được, PV GAS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một doanh nghiệp, đồng thời qua đó, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện sứ mệnh gắn với 5 chữ "An" của Petrovietnam: đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội; đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ qua, với việc hoàn thành toàn diện, vượt mức cao 12/12 chỉ tiêu lớn và lập nhiều kỷ lục khác.

Tập đoàn đánh giá cao và sẵn sàng ủng hộ các mục tiêu khát vọng, các giải pháp mà PV GAS đặt ra cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhận định, hệ thống giải pháp của PV GAS phù hợp với phương châm hành động chung của Tập đoàn: "Đổi mới từ cốt lõi, phát triển mô hình vượt trội, hội nhập chuỗi toàn cầu, nâng tầm tri thức năng lượng, bứt phá trong tăng trưởng, tạo bước chuyển xanh bền vững”. Qua đó, thực tiễn và phương châm hành động đều cho thấy sự đồng hành của PV GAS với Petrovietnam và toàn ngành công nghiệp – năng lượng quốc gia để hướng tới hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng, phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Petrovietnam tin rằng, những khó khăn, thách thức là rất lớn nhưng cũng sẽ là động lực để PV GAS nỗ lực phấn đấu, vươn lên. Cùng với những nền tảng đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, sự tự tin, tự hào truyền thống sẽ là điểm tựa để PV GAS vươn tới thành công. Đặc biệt trong hành trình này, PV GAS “không đơn độc” mà luôn có sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Petrovietnam trong nỗ lực cải cách mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế đột phá, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí. BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Phạm Văn Phong tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PV GAS nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Trần Đức Sơn – Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự PV GAS giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 12 đại biểu chính thức (1 đại biểu đương nhiên) và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thống nhất cao, thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đặc biệt nhất trí triển khai đồng bộ 04 giải pháp cho nhiệm kỳ mới, bao gồm: (i) Tăng cường xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; (ii) Chú trọng xây dựng Đảng bộ Tổng công ty về công tác tổ chức, cán bộ; (iii) Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy và công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đối với cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát; (iv) Tăng cường, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đối với công tác dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại hội cũng thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty đóng góp dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Petrovietnam khóa III trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm và bầu Ban Chấp hành mới; trân trọng và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp trên; thể hiện sự đồng lòng quán triệt và thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo để tiếp tục tinh thần đổi mới, bứt phá, thích ứng, cạnh tranh, khắc phục những thiết sót, tồn tại. Tập thể lãnh đạo Đảng bộ vừa trúng cử hứa sẽ đem hết trí tuệ, tâm sức cống hiến để dẫn dắt Đảng bộ PV GAS thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ 2025-2030, đưa PV GAS hoàn thành mục tiêu chiến lược giai đoạn 2025-2030 và vững bước tiến vào chặng đường mới đầy thách thức nhưng cũng rất vinh quang khi góp sức vào giai đoạn chuyển mình của cả dân tộc, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn.

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình đề ra. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động PV GAS tăng cường đoàn kết, tiếp bước truyền thống của đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ra sức thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến và các giải pháp hữu ích, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, chung sức xây dựng Đảng bộ PV GAS trong sạch vững mạnh; tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo, tiên phong trong ngành năng lượng khí Việt Nam, góp phần vào hành trình chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế; đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển của Petrovietnam và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.