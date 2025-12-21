Phát triển kinh tế tư nhân với tất cả niềm tin, hành động, thực chất, hiệu quả, đột phá

(Ngày Nay) - Thủ tướng đề nghị phải nói đi đôi với làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể; giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí tuân thủ, tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp qua 3 đột phá chiến lược.

Chiều 20/12, kết luận Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm “niềm tin, hành động, thực chất, hiệu quả, đột phá” trong thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Ban Chỉ đạo đánh giá sau 8 tháng, hiệu quả của Nghị quyết 68-NQ/TW bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường; diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán; sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp ngày càng lớn hơn của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước.

Kể từ tháng 5/2025, mỗi tháng có khoảng 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 38% so với bình quân 4 tháng đầu năm; ước cả năm 2025 có hơn 300.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng gần 30,9% so với năm 2024, với tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế ước trên 6 triệu tỷ đồng. Số doanh nghiệp đang hoạt động đến hết 2025 ước gần 1,1 triệu.

Hoạt động của thị trường chứng khoán phục hồi mạnh, chỉ số VN-Index đến cuối tháng 11/2025 đạt khoảng 1.691 điểm, tăng gần 38% so với cuối năm 2024; quy mô vốn hóa thị trường đạt khoảng 390 tỷ USD, tương đương hơn 80% GDP năm 2024. Số lượng tài khoản nhà đầu tư tăng nhanh, vượt 11 triệu tài khoản; hoạt động sản xuất-kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp niêm yết có lãi, chiếm khoảng 86%.

Kinh tế tư nhân đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng của năm 2025, ước đạt 840 tỷ USD, vượt kỷ lục cả năm 2024; xuất siêu trên 20,5 tỷ USD. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp vào ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 11/12 ước đạt trên 464.000 tỷ đồng, vượt xa dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ.

Việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW tạo hiệu ứng lan tỏa trong huy động nguồn lực xã hội, thu hút các tập đoàn tư nhân lớn tham gia đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược, quan trọng quốc gia; định hình cấu trúc phát triển và vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, các đại biểu phản ánh, ở một số bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc còn chưa đồng đều; một bộ phận cán bộ vẫn duy trì cách thức quản lý cũ, chưa chuyển mạnh sang tư duy "phục vụ-đồng hành;" nhiều chủ trương, định hướng lớn của Nghị quyết số 68-NQ/TW cần thời gian để thể chế hóa và triển khai đầy đủ, đồng bộ.

Cùng với đề nghị khắc phục các hạn chế nêu trên, các doanh nghiệp đề xuất các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, giúp kinh tế tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn cho doanh nghiệp tư nhân; tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như tham gia các chuỗi sản xuất, chuỗi phân phối, chuỗi giá trị của các doanh nghiệp lớn, toàn cầu…

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành thảo luận, giải đáp các đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW, kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao nội dung báo cáo tổng hợp, cũng như các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng, sát thực tiễn của các thành viên Ban Chỉ đạo, thể hiện quyết tâm cao trong triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, triển khai, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có bước chuyển biến rõ rệt.

Hiện, 34/34 địa phương và 21 bộ, cơ quan đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã phản ứng, phản hồi kịp thời các phản ánh, đề xuất của doanh nghiệp tư nhân.

Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết 138, Nghị quyết 139 giao các bộ, ngành, địa phương 69 nhiệm vụ. Riêng năm 2025 cần hoàn thành 43 nhiệm vụ, đến nay cơ bản đã hoàn thành 37/43 nhiệm vụ. Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 15 luật, 01 Nghị quyết của Quốc hội và 15 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; phê duyệt phương án cắt giảm hơn 3.000 thủ tục hành chính và hơn 2.200 điều kiện kinh doanh, góp phần giảm khoảng 13.200 ngày thời gian thực hiện thủ tục và chi phí cắt giảm tuân thủ thủ tục hành chính đạt hơn 34.200 tỷ đồng/năm.

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thuế, phí, tiếp cận vốn, đất đai, thủ tục đầu tư, môi trường kinh doanh... được các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh. Nhờ đó tác động, ảnh hưởng của Nghị quyết đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng rõ nét.

Khối kinh tế tư nhân đã đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025, cũng như đạt kim ngạch xuất nhập khẩu cao kỷ lục 920 tỷ USD; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đóng góp lớn vào công tác an sinh xã hội, nhất là phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Chỉ rõ một số hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức và nguyên nhân trong triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; cũng là năm đầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Để góp phần thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là một trong những yếu tố có tính chất quyết định.

Cụ thể, kinh tế tư nhân phải góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần giảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; đảm bảo an ninh, nhất là an ninh kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; góp phần phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; tham gia tích cực công tác an ninh xã hội.

Nhấn mạnh phương châm “niềm tin, hành động, thực chất, hiệu quả, đột phá," Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục củng cố, nâng cao niềm tin của doanh nghiệp vào Chính phủ và chính quyền địa phương, thông qua những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả; phải nói đi đôi với làm, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể, thiết thực; giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí tuân thủ, tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp thông qua 3 đột phá chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng Nghị định về quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và hướng dẫn dự án xanh, tuần hoàn; hỗ trợ lãi suất 2% đối với dự án xanh, tuần hoàn; hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Nghị định về cụm công nghiệp.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026; hướng dẫn chi tiết các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân về đất đai, mặt bằng sản xuất, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành, hỗ trợ pháp lý, phát triển các doanh nghiệp tiên phong, hỗ trợ các doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế; nghiên cứu có cơ chế lựa chọn doanh nhân có tâm, có tài, có tầm tham gia đóng góp ý kiến và quản trị đất nước; bảo vệ doanh nghiệp trên không gian mạng; chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Chỉ đạo các địa phương thường xuyên trao đổi, nắm chắc tình hình của doanh nghiệp; vận hành ổn định chính quyền hai cấp, đảm bảo việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phải đồng hành, cộng tác với chính quyền để cùng phát triển, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích nhân dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, ngay trong năm 2026 các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân theo tinh thần cải cách mạnh mẽ, thực chất của Nghị quyết 68-NQ/TW; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tập trung chuyển đổi số để doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi, không phải “xin cho;" tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển đội ngũ doanh nghiệp tư nhân lớn, doanh nghiệp dẫn dắt, đồng thời hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh; các doanh nghiệp phải hỗ trợ nhau cùng phát triển, tạo đoàn kết, thống nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tăng cường đối thoại, lắng nghe, thực chất, phản hồi kịp thời, rõ ràng, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền; có cơ chế huy động nguồn lực; các bộ, ngành chủ động giải quyết vấn đề của doanh nghiệp với tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm;" không để “trên nóng, dưới lạnh."

Nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt, nhất quán trong thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW là “lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo, lấy kết quả thực tế làm đánh giá cuối cùng” và “hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân, nhà nước và rủi ro chia sẻ," Thủ tướng Chính phủ lưu ý, phát triển kinh tế tư nhân không phải là khẩu hiệu, không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền mà phải bằng trí tuệ, tình cảm, khát vọng; với hành động cụ thể, việc làm cụ thể, sản phẩm cụ thể để kinh tế tư nhân phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, mang lại lợi ích cho đất nước, quốc gia, dân tộc, nhân dân và cho chính doanh nghiệp; kinh tế phát triển xứng tầm với truyền thống lịch sử văn hóa của đất nước, đáp ứng mong mỏi của nhân dân và sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lưu ý “cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; cả bộ máy cùng hành động; cả xã hội cùng đồng hành với doanh nghiệp," Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa trong năm 2026 và thời gian tới, mang lại chuyển biến thực chất, rõ nét, tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân, đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển đất nước nhanh, bền vững; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.