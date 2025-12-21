Rộn rã Đêm hội cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 tại Đà Lạt

(Ngày Nay) - Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á 2025 quy tụ các đoàn nghệ nhân đến từ Lào, Campuchia, Malaysia cùng nhiều địa phương trong nước, tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc và tính kết nối khu vực.

Đêm 20/12 trên Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương- Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025.

Sự kiện trên có sự tham gia của các đoàn nghệ nhân đến từ 3 quốc gia Đông Nam Á là Lào, Campuchia và Malaysia; đại diện đoàn nghệ nhân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Phú Thọ; đại diện các đoàn nghệ nhân nhiều địa phương và các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự Đêm hội có đại diện một số bộ, ngành Trung ương; Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; Đại sứ các nước Lào, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Nhà nước Palestine; Gia đình Hoàng gia Malaysia… cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp quốc tế và hàng ngàn người dân địa phương cùng du khách tham dự.

Khai mạc Đêm hội, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết: Năm 2025 đánh dấu 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh vào danh sách Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đây không chỉ là niềm tự hào của các tỉnh Tây Nguyên mà còn là tài sản vô giá của văn hóa Việt Nam và nhân loại.

Đêm hội là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 mà tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Lâm Đồng cam kết sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện cho các nghệ nhân và cộng đồng thực hành và truyền dạy các giá trị di sản văn hóa; mở rộng giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa bền vững, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Chương trình Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025 bắt đầu bằng nghi thức cúng Yang.

Sân khấu tái hiện cảnh làng truyền thống với nhà rông, ché rượu cần, và bếp lửa thiêng bập bùng giữa tiếng chiêng vang vọng. Tiếp đó là phần trình diễn của các đội chiêng của các địa phương của tỉnh Lâm Đồng như: Đam Rông, Đinh Trang Thượng...

Từ miền núi Tây Bắc, đội chiêng của đồng bào Thái mang đến âm hưởng núi non, mây ngàn và những vòng xòe bất tận. Đội chiêng Mường hòa cùng nhịp trống, nhịp bước chân cộng đồng, tạo nên không gian lễ hội chan hòa, ấm áp, tràn đầy tinh thần sẻ chia.

Phần trình diễn mong đợi nhất đối với khán giả là của các đội quốc tế. Từ Malaysia - nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa Đông Nam Á, đội chiêng mang đến nhịp điệu rộn ràng, giàu tiết tấu và sức sống nhiệt đới.

Đội chiêng Lào mang đến âm thanh vang lên như lời chào thân thiện, thể hiện tinh thần cởi mở, giao hòa và tôn trọng di sản trong cộng đồng khu vực.

Đội chiêng Campuchia mang đến âm hưởng cổ kính, uy nghi và đầy tính nghi lễ. Mỗi nhịp chiêng vang như gợi nhớ đến những đền đài, những nghi thức thiêng và chiều sâu văn hóa hàng ngàn năm của đất nước Chùa Tháp.

Theo Ban tổ chức, Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á là hoạt động kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là “Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại,” thực hiện cam kết khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc của UNESCO; tiếp tục tôn vinh, quảng bá rộng rãi giá trị di sản văn hóa Việt Nam nhất là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa của tỉnh Lâm Đồng, mà còn là dịp để các nghệ nhân đồng bào dân tộc các nước trong khu vực có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…