Đại hội Đảng XIV đã bầu 200 Ủy viên Trung ương khóa mới

(Ngày Nay) - Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm việc tại Đoàn nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự.

Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu đối với Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử.

Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày mai, 23/1, buổi sáng, Đại biểu Đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất; buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

