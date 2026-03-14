Tâm thế sẵn sàng cho "Ngày hội non sông"

(Ngày Nay) - Ngày mai (15/3), cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được triển khai đúng lộ trình, đúng quy định, trong đó Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã phát huy vai trò trong hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri và giám sát quá trình bầu cử.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MMTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dành thời gian trao đổi với báo chí xung quanh nội dung này.

Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, bà đánh giá thế nào về tiến độ các công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử do MTTQ Việt Nam chủ trì và phối hợp thực hiện trên phạm vi cả nước?

Bà Hà Thị Nga: MTTQ Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó phải kể đến công tác hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của cử tri; tổ chức, hướng dẫn cử tri tham gia giám sát toàn bộ quá trình bầu cử; phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức bầu cử ở Trung ương và địa phương; tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia giám sát thông qua hội nghị cử tri nơi cư trú, nơi công tác, niêm yết danh sách cử tri, vận động bầu cử…

Thời gian vừa qua, MTTQ Việt Nam đã tập trung triển khai nhiều phần việc quan trọng như: Tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương cơ sở, để các địa phương chủ động trong việc tổ chức các hoạt động bầu cử. Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò nòng cốt của các hội đồng bầu cử để tổ chức các vòng hiệp thương bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, qua đó lựa chọn, giới thiệu danh sách người ứng cử với cơ cấu, số lượng hợp lý.

Ngay sau Hội nghị hiệp thương, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri cho các ứng viên ở tất cả các địa phương trong cả nước. Các hoạt động được triển khai đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, tạo điều kiện để ứng viên trình bày chương trình hành động và cử tri trao đổi, bày tỏ ý kiến, qua đó góp phần giúp cử tri có thêm thông tin để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng.

Qua nắm bắt tình hình chung, chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các địa phương, từ nhân dân, cử tri, đoàn viên, hội viên tại các cuộc tiếp xúc cử tri thông qua phần trình bày về chương trình hành động của các ứng cử viên. Điều đó cho thấy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp lần này có sự thay đổi rất rõ rệt. Đó chính là tinh thần hành động và sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp nhằm tạo ra một bầu không khí hồ hởi, phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, trong mỗi cử tri đối với việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp xúc cử tri để các ứng viên trình bày chương trình hành động của mình.

Khi chúng tôi đi về các địa phương nắm tình hình thì nhận thấy, từ đồng chí Bí thư đến trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trưởng Ban công tác Mặt trận cũng như trưởng các tổ chức chính trị - xã hội đã vào cuộc rất tích cực, bài bản. Đặc biệt MTTQ Việt Nam các địa phương đã thực hiện rất tốt vai trò trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân để mỗi người hiểu được trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ trong tham gia bầu cử để lựa chọn được những người đại biểu thực sự đại diện cho nguyện vọng của nhân dân. Tất cả cho thấy một tâm thế sẵn sàng cho "Ngày hội non sông" - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Phóng viên: Thưa bà, khi về chung mái nhà Mặt trận Tổ quốc, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia bầu cử đã được triển khai như thế nào, đặc biệt tại các khu vực biên giới, hải đảo và những địa bàn có điều kiện đặc thù?

Bà Hà Thị Nga: Với tính chất liên hiệp rộng rãi của MTTQ Việt Nam, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có đông đồng bào tôn giáo, Mặt trận chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín ở cơ sở, các chức sắc, chức việc tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cử tri, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, khuyến khích cử tri tham gia đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cũng tăng cường nhiều hoạt động tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, phát huy giá trị văn hóa cộng đồng; công tác chăm lo, hỗ trợ sinh kế cho người dân sau Tết nguyên đán, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo và những địa bàn chịu ảnh hưởng của bão lũ. Những hoạt động thiết thực này góp phần tạo khí thế, củng cố niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới.

Phóng viên: Thưa bà, để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và chu đáo, MTTQ Việt Nam đã và đang tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Bà Hà Thị Nga: Trước thềm ngày bầu cử 15/3, MTTQ các cấp tiếp tục rà soát danh sách cử tri; tăng cường công tác tuyên truyền vận động để cử tri và nhân dân hiểu quyền, trách nhiệm, vinh dự của mình, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng giờ với trách nhiệm cao nhất.

Cùng với đó, MTTQ các cấp phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội thông qua giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đảm bảo đúng quy định pháp luật; tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương, đặc biệt là việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, bảo đảm thông tin đầy đủ, công khai và minh bạch.

Chúng tôi cũng tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở và dư luận xã hội để kịp thời có đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng bầu cử các cấp; đặc biệt, tập trung vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn bà.