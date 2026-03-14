Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu

(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/3 ra thông cáo cho biết Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) cùng Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong) và Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân (Dong Jun) sẽ tới Việt Nam tham dự phiên họp đầu tiên Cơ chế đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng - Công an (3+3) giữa Trung Quốc và Việt Nam từ ngày 15-17/3.
Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị sẽ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương. Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn truyền thông sở tại về quan hệ Trung Quốc – Việt Nam hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) ngày 13/3 nhận định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, đang cùng xây dựng Cộng đồng cùng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Ông Quách Gia Côn nhấn mạnh dưới sự chỉ đạo và thúc đẩy trực tiếp của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng và hai nước, Trung Quốc và Việt Nam đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và công an. Đây là cơ chế “3+3” đầu tiên mà mỗi bên thiết lập trên phạm vi toàn cầu, phản ánh đầy đủ tính chất chiến lược và tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng và hai nước.

Kể từ khi được thành lập năm 2006, Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương đã nâng cao hiệu quả điều phối tổng thể, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Ông Quách Gia Côn nhấn mạnh sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được tổ chức vào tháng 1 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Hai bên nhất trí thúc đẩy tổ chức thành công hội nghị cấp Bộ trưởng đầu tiên theo cơ chế “3+3”, cũng như Phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương.

Theo ông Quách Gia Côn, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động và thay đổi phức tạp, Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường trao đổi chiến lược và làm sâu sắc hơn sự phối hợp chiến lược. Đây được coi là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai, đồng thời hỗ trợ tiến trình hiện đại hóa của mỗi nước, cũng như cùng nhau ứng phó với các thách thức chung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng phối hợp với Việt Nam, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai nước, nhằm kết hợp phát triển chất lượng cao và bảo đảm an ninh cấp cao; tổ chức thành công các cơ chế hợp tác quan trọng; qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
(Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).
Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
(Ngày Nay) - Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử, ngày 13/3, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự và trực ứng cứu thông tin 24/24; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.