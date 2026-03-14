Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu

(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/3 ra thông cáo cho biết Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) cùng Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong) và Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân (Dong Jun) sẽ tới Việt Nam tham dự phiên họp đầu tiên Cơ chế đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng - Công an (3+3) giữa Trung Quốc và Việt Nam từ ngày 15-17/3.

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị sẽ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương. Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn truyền thông sở tại về quan hệ Trung Quốc – Việt Nam hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) ngày 13/3 nhận định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, đang cùng xây dựng Cộng đồng cùng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Ông Quách Gia Côn nhấn mạnh dưới sự chỉ đạo và thúc đẩy trực tiếp của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng và hai nước, Trung Quốc và Việt Nam đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và công an. Đây là cơ chế “3+3” đầu tiên mà mỗi bên thiết lập trên phạm vi toàn cầu, phản ánh đầy đủ tính chất chiến lược và tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng và hai nước.

Kể từ khi được thành lập năm 2006, Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương đã nâng cao hiệu quả điều phối tổng thể, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Ông Quách Gia Côn nhấn mạnh sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được tổ chức vào tháng 1 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Hai bên nhất trí thúc đẩy tổ chức thành công hội nghị cấp Bộ trưởng đầu tiên theo cơ chế “3+3”, cũng như Phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương.

Theo ông Quách Gia Côn, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động và thay đổi phức tạp, Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường trao đổi chiến lược và làm sâu sắc hơn sự phối hợp chiến lược. Đây được coi là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai, đồng thời hỗ trợ tiến trình hiện đại hóa của mỗi nước, cũng như cùng nhau ứng phó với các thách thức chung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng phối hợp với Việt Nam, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai nước, nhằm kết hợp phát triển chất lượng cao và bảo đảm an ninh cấp cao; tổ chức thành công các cơ chế hợp tác quan trọng; qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.