Đại hội XIV của Đảng: Từ đầu sóng ngọn gió, vững vàng niềm tin hướng về

(Ngày Nay) - Giữa trùng khơi sóng gió, nơi tuyến đầu Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng các lực lượng chấp pháp trên biển ngày đêm kiên trì thực thi pháp luật, giữ vững chủ quyền quốc gia. Từ biển xa, họ gửi trọn niềm tin và kỳ vọng son sắt hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước.

Trong hành trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển giáp ranh Việt Nam- Indonesia, tàu CSB 8001 (Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) thường xuyên phải đối mặt với sóng lớn, gió mạnh, con tàu rung lắc, chao đảo liên hồi. Song, với bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ vẫn vững vàng vượt sóng, bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Dương Công Chính, Chính ủy Sở Chỉ huy phía trước tại thực địa, khẳng định: Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đơn vị đã tổ chức quán triệt, giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Song song với tuần tra, kiểm soát, các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân vươn khơi, bám biển đồng thời chấp hành nghiêm quy định của pháp luật: không xâm phạm vùng biển nước ngoài; duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình; ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác; đánh bắt đúng ngư trường, đúng quy định Không chỉ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, các lực lượng chấp pháp trên biển còn là điểm tựa tin cậy của ngư dân giữa trùng khơi.

Trong nhiều tình huống, cán bộ, chiến sĩ kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn, chia sẻ lương thực, nước ngọt, thuốc men, phối hợp cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết phức tạp, qua đó góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên biển. Giữa mênh mông sóng nước, lá cờ Tổ quốc tung bay trên mỗi con tàu như một cột mốc sống khẳng định chủ quyền thiêng liêng. Với ngư dân, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm giữ biển, giữ luật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Ông Ca Hoàng Khang, ngư dân tàu cá AG 91436 TS, chia sẻ, nhờ được các lực lượng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quy định mới, kịp thời hỗ trợ khi gặp khó khăn, ngư dân luôn nhắc nhau chấp hành nghiêm pháp luật, kiên quyết không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, Ông Khang bày tỏ niềm tin rằng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, chính sách thiết thực, quan tâm hơn nữa đến đời sống, sinh kế của ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển lâu dài, khai thác đúng pháp luật và cùng các lực lượng giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Còn ông Huỳnh Văn Hòa, ngư dân tàu cá KG 92962 TS, chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách sát thực tế, quan tâm hơn nữa đến đời sống, sinh kế của ngư dân, để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển lâu dài, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, trên tàu CSB 7011 (Hải đội 322, Hải đoàn 32, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), không khí thi đua lập thành tích diễn ra sôi nổi, thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ tăng cường trực, quan sát, phát hiện sớm mục tiêu; tích cực luyện tập các phương án xử trí, bảo đảm đúng đối sách, đúng pháp luật, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng úy Nguyễn Hoàng Bá Lưu, Chính trị viên tàu CSB 7011, cho biết: Giữ vững chủ quyền biển, đảo, bình yên trên biển chính là hành động thiết thực nhất để cán bộ, chiến sĩ lập công chào mừng Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Còn Trung sĩ Lương Gia Huy, chiến sĩ Báo vụ, tàu CSB 7011 (Hải đội 322, Hải đoàn 32, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), chia sẻ: "Là một chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển, đảo, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chính là hành động thiết thực nhất để lập công chào mừng Đại hội, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển".

Giữa mênh mông biển khơi, những con tàu mang màu áo lính vẫn vững vàng rẽ sóng, nối dài đội hình nơi tuyến đầu Tổ quốc. Trên boong tàu, giữa sóng gió và nhịp trực canh không ngơi nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng các lực lượng chấp pháp trên biển luôn giữ vững niềm tin, ý chí và bản lĩnh, ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, gìn giữ bình yên cho vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ nơi đầu sóng ngọn gió, cùng với bà con ngư dân đang miệt mài vươn khơi, bám biển, họ gửi trọn niềm tin son sắt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đó là niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vào những quyết sách lớn mang tầm chiến lược vì sự phát triển bền vững của đất nước; là khát vọng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, hòa bình và thịnh vượng của dân tộc.