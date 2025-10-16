Photobooth “FPS 2025 - Sen's Resonance” đổ bộ khuôn viên trường Báo

(Ngày Nay) - Mới đây, photobooth của chương trình “FPS 2025 - Sen’s Resonance” được đặt tại sân trường của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhanh chóng trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo sinh viên.
FPS là sự kiện chào tân sinh viên thường niên của Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trở lại sau 10 mùa thành công, FPS tiếp tục mang đến cho các bạn tân sinh viên nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó nổi bật là không gian check-in photobooth do ban Tổ chức sự kiện thiết kế.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, photobooth đã nhanh chóng trở thành “điểm nóng” khi thu hút hàng trăm lượt sinh viên tới chụp hình. Lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen thanh khiết và khát vọng vươn lên, không gian check-in mang nét tươi mới với loạt hashtag cầm tay và phụ kiện độc đáo dành riêng cho các bạn tân sinh viên.

Các thành viên FPS 2025 cùng nhau lưu giữ kỷ niệm bên photobooth của chương trình (Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance).

Photobooth “FPS 2025 - Sen’s Resonance” nổi bật với hai gam màu hồng và xanh lá, là điểm nhấn đặc sắc giữa sân trường. Không chỉ đơn thuần là nơi chụp ảnh, photobooth còn trở thành cầu nối giúp các bạn sinh viên dễ dàng làm quen và gắn kết.

Không gian nổi bật giữa khuôn viên Học viện (Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance).

Đến check-in tại photobooth của FPS 2025, bạn Phùng Thảo Linh - Lớp Chính trị phát triển K45 chia sẻ: “Em rất ấn tượng với không gian photobooth, vừa đẹp vừa mang đúng tinh thần của sự kiện. Đây sẽ là những kỷ niệm đầu tiên và khó quên nhất trong quãng đời sinh viên của em”.

Photobooth là điểm hẹn giao lưu của các bạn sinh viên (Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance).

Bên cạnh đó, tại photobooth có thêm nhiều hoạt động và trò chơi hấp dẫn, với phần thưởng là vé tham dự Đêm nhạc hội FPS 2025. Các trò chơi đã tạo nên bầu không khí sôi động, khuyến khích sinh viên thử thách bản thân và mang về những phần quà ý nghĩa.

Các bạn sinh viên tham gia minigame để nhận thưởng (Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance).
Các bạn tân sinh viên ghi lại kỷ niệm tại photobooth (Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance).

Photobooth thuộc chuỗi sự kiện “FPS 2025 - Sen’s Resonance” là món quà mà Ban Tổ chức gửi gắm đến các bạn tân sinh viên K45, như lời tri ân dành cho hành trình nỗ lực để chạm đến ước mơ. Giữa không khí háo hức của chuỗi hoạt động đồng hành, đêm nhạc sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm khó quên.

