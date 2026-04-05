Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp của đồng bào Công giáo

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên và Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục chỉ dẫn Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2026, sáng 5/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng các vị Giám mục, linh mục, tu sỹ, giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội lời chúc an lành, mạnh khỏe và tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đất nước vẫn đạt được những kết quả đáng mừng.

Quy mô nền kinh tế ước đạt 514 tỷ USD, đứng thứ 32 nền kinh tế trên thế giới; tăng trưởng bình quân 5 năm gần đây đạt 6,2%/năm, trong đó năm 2025 đạt 8,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội cho người dân được đảm bảo, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định kết quả này có sự góp sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có sự tham gia tích cực của các vị Giám mục, linh mục, tu sỹ, giáo dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo đã tham gia tích cực vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, từ thiện xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, trong cuộc bầu cử vừa qua, hơn 7,8 triệu đồng bào Công giáo trong cả nước đã tích cực đi bầu cử và có 2 linh mục trúng cử đại biểu Quốc hội, 12 linh mục trúng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Ngày mai (6/4), Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Một trong những mục tiêu lớn là tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động thuận lợi theo đúng pháp luật Việt Nam; phát huy các giá trị văn hóa, nguồn lực tôn giáo trong xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Vatican chính thức nâng cấp lên Đại diện Thường trú và Tòa thánh đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Đại diện Thường trú tại Việt Nam từ tháng 12/2023, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời mời Giáo hoàng Leo thăm chính thức Việt Nam. Đây là thiện chí của Việt Nam, cũng là mong ước của cả Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên và Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục chỉ dẫn Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Vatican phát triển tốt đẹp.

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Phục sinh.

Vui mừng trước những thành tựu của đất nước thời gian qua, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên cho rằng, những thành quả này là niềm vui chung của cả nước, trong đó có đồng bào Công giáo.

Theo Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, thực hiện theo tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 là "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, giáo huấn của Giáo hoàng Benedict XVI “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, thời gian qua, đồng bào Công giáo đã có nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực y tế, giáo dục, công tác từ thiện xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên cảm ơn chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện để Tổng Giáo phận Hà Nội hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; đồng thời cho biết đồng bào Công giáo sẽ nỗ lực đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước