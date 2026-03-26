Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Sáng 26/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 9 nhóm nội dung gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Dự kiến, Kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng 6/4/2026, bế mạc ngày 24/4/2026; tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày. Hiện nay, toàn bộ nội dung lập pháp đã bố trí trong dự kiến chương trình Kỳ họp đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại các phiên họp từ đầu tháng 3/2026 đến nay. Đối với các nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 56.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 và thành công của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 2 khóa XIV.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau bầu cử, các cơ quan Trung ương và địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ đơn thư liên quan, bảo đảm đúng quy định trước khi công bố kết quả chính thức. Đến nay, công tác phối hợp giữa các cơ quan đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 500 người trúng cử. Dự kiến, ngày 27/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ xem xét thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI của 500 người trúng cử.

Về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp, đối với đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vào chương trình Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẩn trương tiến hành thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2026. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất.

Đối với một số nội dung cấp bách, quan trọng khác để triển khai ngay nghị quyết của Đảng mới ban hành, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có văn bản gửi các cơ quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ tài liệu và gửi đến các cơ quan của Quốc hội trước ngày 11/4/2026 để bảo đảm có thời gian để thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội tại đợt 2 của Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan của Quốc hội rà soát tiến độ chuẩn bị tài liệu các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp gửi đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc Kỳ họp. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội chuẩn bị kịch bản điều hành nội dung về công tác tổ chức, nhân sự tại Kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sử dụng hiệu quả thời gian và phù hợp với chương trình.

Về triển khai Đề án chuyển đổi số của Quốc hội, Bình dân học vụ số và các đề án liên quan, Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội hoàn thiện, tổng hợp báo cáo chi tiết, tiến độ triển khai, bất cập, vướng mắc, đề xuất giải pháp, trách nhiệm các cơ quan có liên quan, trình lãnh đạo Quốc hội trước ngày 20/4/2026.

Văn phòng Quốc hội được giao khẩn trương hoàn thiện chương trình; đồng thời tiếp tục hoàn thiện phương án trang bị thiết bị công nghệ phục vụ đại biểu, bảo đảm khai thác hiệu quả ngay từ Kỳ họp đầu tiên.

Nhấn mạnh yêu cầu về trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nắm chắc tình hình, chủ động xử lý công việc, không để phát sinh tồn đọng; mọi nhiệm vụ được giao phải có kết quả cụ thể, góp phần bảo đảm Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra thành công, hiệu quả.