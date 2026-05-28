Á quân Anh Trai “Say Hi”, Best 5 và Nam diễn viên thắng giải quốc tế xác nhận gia nhập Tinh Hà “Say Hi”

(Ngày Nay) - Chương trình Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục hé lộ thêm 4 Anh Trai tiếp theo, gồm: Song Luân, buitruonglinh, Sơn.K, HYO. Dàn nghệ sĩ trẻ mang theo màu sắc âm nhạc và cá tính trình diễn riêng biệt, hứa hẹn tiếp tục tạo nên những sự kết hợp mới mẻ trong hành trình sắp tới của chương trình.

Với 8 nghệ sĩ đã được công bố, Tinh Hà “Say Hi” đang dần định hình một dàn cast đa sắc, nơi những gương mặt từng tạo dấu ấn từ chương trình tiền nhiệm tiếp tục bước vào hành trình mới với màu nhạc và cá tính riêng biệt, đồng thời chào đón những nhân tố mới được đào tạo bài bản theo chuẩn idol quốc tế. Sự hội tụ của các nghệ sĩ ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau hứa hẹn mở ra những màn kết hợp bất ngờ.

Anh Trai Song Luân

Hoạt động song song ở lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, Song Luân là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều dự án như Mẹ Chồng, Lật Mặt 3, Quý Cô Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời hay Cây Táo Nở Hoa. Vai diễn Duy Kiên trong Hậu Duệ Mặt Trời từng giúp anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Asia Artist Awards, trước khi tiếp tục ghi dấu qua vai chính trong Nhà Bà Nữ của Trấn Thành.

Từ hiệu ứng của Anh Trai “Say Hi” 2024, Song Luân tiếp tục giữ sức hút với các sản phẩm âm nhạc như Anh Thích Em Như Vậy, Đổi Hạnh Phúc Lấy Cô Đơn cùng nhiều tiết mục được yêu thích như Sao Hạng A, Bao Lời Con Chưa Nói… Bên cạnh diễn xuất, Song Luân cũng không ngừng làm mới bản thân qua những thử nghiệm âm nhạc hiện đại, tiếp tục duy trì sức hút ở cả hai lĩnh vực nghệ thuật. Góp mặt trong Tinh Hà “Say Hi”, nam nghệ sĩ hứa hẹn mang đến hình ảnh trưởng thành, đa năng cùng những sân khấu giàu cảm xúc dành cho khán giả.

Anh Trai buitruonglinh

Gây ấn tượng mạnh tại Anh Trai “Say Hi” 2025 với danh hiệu Á quân cùng giải thưởng Anh Trai Tương Lai, buitruonglinh nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thị trường nhạc Việt trong năm 2025. Được khán giả gọi là “chiến tướng âm nhạc”, nam ca sĩ tạo dấu ấn nhờ khả năng sáng tác, tư duy sản xuất và năng lực dẫn dắt đội nhóm nổi bật tại chương trình.

Sở hữu loạt ca khúc được yêu thích như Đường Tôi Chở Em Về, Yêu Người Có Ước Mơ, Dù Cho Mai Về Sau… cùng sản phẩm mới Sớm Như Vậy ra mắt tháng 4/2026 nhanh chóng vượt hơn 6 triệu lượt xem, buitruonglinh tiếp tục khẳng định màu nhạc ballad/R&B cùng phần ca từ gần gũi với khán giả trẻ. Năm 2026 cũng đánh dấu bước tiến đáng chú ý khi nam nghệ sĩ đạt hơn 2,1 triệu lượt nghe hàng tháng trên Spotify, đồng thời album đầu tay Từng Ngày Như Mãi Mãi cán mốc 100 triệu streams chỉ sau 1 năm 6 tháng phát hành.

Một trong những cột mốc đáng nhớ của buitruonglinh là ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được lựa chọn trình diễn tại Đại lễ Quốc khánh 2/9, góp phần lan tỏa hình ảnh nghệ sĩ trẻ mang tinh thần yêu nước hiện đại. Song song với hoạt động âm nhạc, nam ca sĩ còn đồng hành cùng nhiều thương hiệu và liên tục xuất hiện tại các sân khấu lớn. Live concert cá nhân “Từng Ngày” đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát - cũng nhanh chóng sold out chỉ sau 12 phút mở bán tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Đến với Tinh Hà “Say Hi”, buitruonglinh được mong đợi sẽ tiếp tục mang đến những sáng tác đong đầy tình cảm cùng các màn trình diễn giàu kết nối với khán giả.

Anh Trai Sơn.K

Góp mặt nổi bật tại Anh Trai “Say Hi” 2025 với thành tích Best 5, Sơn.K nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình sáng sân khấu, tính cách điềm tĩnh và khả năng tương tác gần gũi với người hâm mộ. Từ một thực tập sinh trẻ tuổi, nam ca sĩ dần xây dựng sức hút riêng và được yêu mến qua những biệt danh như “crush quốc dân”, “anh cán bộ” hay “ông cụ non”.

Dù chỉ mới giới thiệu một số sản phẩm đầu tay như She Never Cries, Con Chuồn Chuồn, Sơn.K đã cho thấy tiềm năng phát triển rõ nét khi liên tục xuất hiện tại nhiều đại nhạc hội và sân khấu âm nhạc lớn. Bên cạnh đó, cộng đồng fandom CAPO cũng nhanh chóng hình thành với sức ủng hộ ấn tượng, minh chứng qua fanmeeting sold out 2.000 vé sau 20 phút mở bán.

Không chỉ nổi bật trong âm nhạc, Sơn.K còn trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng và chiến dịch lớn lựa chọn đồng hành nhờ hình ảnh trẻ trung cùng độ phủ sóng mạnh mẽ với khán giả trẻ. Góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi”, nam nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng mới mẻ cùng những sân khấu giàu cảm xúc.

Anh Trai HYO

Chưa chính thức debut nhưng HYO được đánh giá là gương mặt tiềm năng với định hướng nghệ sĩ idol bài bản. Anh tốt nghiệp Thanh nhạc (Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) và Âm nhạc ứng dụng (Đại học Thăng Long), tạo nền tảng chuyên môn vững chắc ngay từ đầu.

Thuộc DreamS Entertainment - nơi quy tụ các nghệ sĩ trẻ như JSOL, Sơn.K, Hoàng Duyên, HYO được đào tạo theo mô hình idol Hàn Quốc. Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, chất giọng trầm và phong thái nam tính hiện đại, anh tạo ấn tượng rõ nét ngay từ lần xuất hiện đầu tiên.

Bên cạnh thanh nhạc, HYO còn có khả năng hát, nhảy và chơi nhiều nhạc cụ như piano, guitar, trống,… hình thành bộ kỹ năng toàn diện cho một nghệ sĩ biểu diễn.

Đây được xem là bước đệm quan trọng để HYO bước vào giai đoạn hoạt động chính thức tại Tinh Hà “Say Hi”, với kỳ vọng mang đến màu sắc mới trong đội hình.