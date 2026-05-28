Anh Trai Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, Jaysonlei, CoolKid: Dàn nghệ sĩ sở hữu loạt thành tích nổi bật đổ bộ Tinh Hà “Say Hi”

(Ngày Nay) - Ngày 28/05, chương trình Tinh Hà “Say Hi” chính thức công bố 4 Anh Trai góp mặt màn "Say Hi" đầu tiên. Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, Jaysonlei, CoolKid - 4 nam nghệ sĩ đa năng với phong cách âm nhạc khác biệt.

Tinh Hà “Say Hi” - một mảnh ghép mới trong Vũ trụ “Say Hi”, nơi đã trải qua 3 mùa liên tiếp với nhiều dấu ấn và kỷ lục, góp phần định hình chuẩn mực mới cho format âm nhạc thực tế tại Việt Nam. Mùa hè 2026 đánh dấu bước chuyển mình tiếp theo với tham vọng khám phá sâu hơn giới hạn của sáng tạo nghệ thuật.

Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 7 trên kênh HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON. Tiếp nối nền tảng đã xây dựng, Tinh Hà “Say Hi” mở ra hành trình mới, nơi cá tính nghệ thuật, bản lĩnh trình diễn và tư duy sáng tạo được khai thác mạnh mẽ hơn, tạo nên những màn thể hiện giàu tính bứt phá. Không chỉ là nơi quy tụ nghệ sĩ, chương trình xây dựng một không gian âm nhạc nơi chất liệu hiện đại và bản sắc cá nhân được đẩy lên một tầm cao mới, hướng đến những dấu ấn văn hóa mới trong thị trường giải trí.

Anh Trai Quang Hùng MasterD

Với thành tích Best 5 của Anh Trai “Say Hi” 2024, Quang Hùng MasterD tiếp tục bứt phá trong năm 2025 khi liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn, đẩy mạnh hoạt động solo và từng bước khẳng định vị thế riêng trong Vpop. Từ hiệu ứng của chương trình, nam ca sĩ gây ấn tượng với phong cách biểu diễn cuốn hút, chất nhạc giàu cảm xúc cùng cộng đồng người hâm mộ ngày càng mở rộng.

Song song với hoạt động biểu diễn, Quang Hùng MasterD tiếp tục khẳng định sức hút qua loạt ca khúc như Đầu Tư Cho Trái Tim, Thả Anh Ra, Ánh Mắt Biết Cười, Thủy Triều… ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trên YouTube và các nền tảng nhạc số. Anh cũng gây chú ý khi góp mặt tại Em Xinh “Say Hi” với tiết mục Gã Săn Cá, tạo thêm hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội.

Một trong những cột mốc đáng chú ý trong năm qua là album đầu tay BLOOMEVER, đánh dấu bước trưởng thành rõ nét trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ. Dự án không chỉ nhận phản hồi tích cực từ khán giả mà còn mở rộng sức ảnh hưởng của Quang Hùng MasterD thông qua chuỗi BLOOMEVER Tour và fanmeeting tại Thái Lan với sự tham gia đông đảo của người hâm mộ quốc tế.

Đến với Tinh Hà “Say Hi”, Quang Hùng MasterD được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những tiết mục giàu cảm xúc cùng nhiều màu sắc âm nhạc mới.

Anh Trai Cody Nam Võ

Từ dấu ấn tại Anh Trai “Say Hi” 2025, Cody Nam Võ ngày càng nhận được sự quan tâm với hình ảnh trưởng thành hơn cùng định hướng nghệ thuật rõ ràng. Nam nghệ sĩ được đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng của Vpop nhờ khả năng linh hoạt giữa âm nhạc và giải trí.

Sở hữu bộ kỹ năng toàn diện từ hát, nhảy, rap đến trình diễn, Cody Nam Võ từng bước xây dựng hình ảnh trẻ trung, hiện đại cùng phong thái sân khấu giàu năng lượng. Các sản phẩm như Tội Cho Em, Sẽ Qua Sớm Thôi, Ảo Thật Đấy… giúp nam nghệ sĩ duy trì độ nhận diện ổn định trên nền tảng số. Trong đó, MV Sẽ Qua Sớm Thôi đạt hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ sau 15 ngày phát hành, đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Cody Nam Võ với dòng nhạc ballad.

Sự xuất hiện của Cody Nam Võ tại Tinh Hà “Say Hi” được kỳ vọng sẽ mang đến những màn thể hiện giàu năng lượng và khả năng biến hóa đa dạng trên sân khấu.

Anh Trai Jaysonlei

Jaysonlei là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều chú ý sau Anh Trai “Say Hi” 2025 nhờ ngoại hình nổi bật, phong thái trình diễn cuốn hút và tinh thần nghệ thuật hiện đại. Nam nghệ sĩ dần khẳng định độ nhận diện thông qua sự xuất hiện ổn định trên nhiều sân khấu lớn, đồng thời trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của thế hệ nghệ sĩ trẻ Vpop.

Đặc biệt, đoạn nhạc “tung đồng xu” trong ca khúc Sớm Muộn Thì viral mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 12 triệu lượt xem và mang về giải thưởng “The Best Hit” tại Anh Trai “Say Hi” 2025. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn được vinh danh với giải “Next Gen Artist of the Year” ở hạng mục Vocal tại Male Icon Awards.

Không chỉ nổi bật nhờ visual sáng sân khấu, Jaysonlei còn được đánh giá cao bởi tinh thần dám thử nghiệm và định hướng theo đuổi bản sắc âm nhạc riêng. Nam ca sĩ hướng tới việc phát triển các sản phẩm cá nhân giàu chiều sâu cảm xúc, đồng thời tiếp tục khám phá những chất liệu âm nhạc mới để tạo nên dấu ấn riêng.

Anh Trai CoolKid

CoolKid là một trong những gương mặt nổi bật của Rap Việt mùa 4, lọt Top 7 chung cuộc và được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý melody linh hoạt, thuộc nhóm rapper trẻ giàu tiềm năng.

Là thành viên DG House, anh ghi dấu qua các sản phẩm như Sau Cơn Mưa (ft. RHYDER), Bận Tâm, Flavour… với tư duy âm nhạc đậm cá tính Gen Z. Ca khúc E Là Đôn Chề (ft. YoungBan) từng tạo hiệu ứng mạnh trên TikTok nhờ beat bắt tai và flow đặc trưng.Giai đoạn 2025-2026 đánh dấu bước chuyển mình của CoolKid khi nam rapper dần thoát khỏi hình ảnh “em trai DG House”, từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân với khả năng tạo trend và sức hút sân khấu riêng. Sự xuất hiện trong concert RHYDER 2026 cũng góp phần củng cố vị trí của anh trong cộng đồng hip-hop Việt.

Mang tinh thần hip-hop hiện đại và tư duy âm nhạc Gen Z, CoolKid hứa hẹn sẽ trở thành một trong những màu sắc đáng chú ý của Tinh Hà “Say Hi”. Sự đa dạng của 4 nghệ sĩ đầu tiên cũng phần nào cho thấy định hướng phát triển của Tinh Hà “Say Hi” xây dựng một không gian âm nhạc nơi nghệ sĩ được khuyến khích bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm những khả năng mới và cùng nhau tạo nên những giá trị sáng tạo mang tính kết nối với thị trường âm nhạc đương đại.

Tinh Hà “Say Hi” sẽ tiếp tục cập nhật dàn line-up với các lượt công bố tiếp theo diễn ra vào 11h00 - 28.05.