“Mãi nương tựa bên Người” và khoảng lặng đẹp trong “true Concert - Tình Đất”

(Ngày Nay) - Không quá ồn ào hay phô diễn, “Mãi nương tựa bên Người” xuất hiện ở phần cuối “true Concert - Tình Đất” tối 14/5 như một khoảng lặng đặc biệt của đêm nhạc. Giữa những thanh âm về cánh đồng, nước, rừng và sự sống, ca khúc của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ khẽ chạm vào người nghe bằng tinh thần biết ơn và cảm giác bình yên hiếm có.

Khởi nguồn từ năm 2019 với chủ đề “Nước” và tiếp nối bằng “Thanh âm của thiên nhiên” năm 2021, “true Concert” mang đến cho khán giả những trải nghiệm khác nhau trong hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên không chỉ là chất liệu mà còn trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt chương trình. Bước sang năm 2026, hành trình ấy tiếp tục với chương thứ ba mang tên “Tình Đất”, tôn vinh nơi khởi sinh, nâng đỡ và nuôi dưỡng con người.

Được thực hiện bởi ê-kíp sáng tạo, giàu kinh nghiệm gồm Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Thanh Phương cùng các nghệ sĩ, nhạc sĩ tên tuổi, “true CONCERT – Tình đất” là một đêm nhạc được đầu tư công phu. Thông qua ngôn ngữ tinh tế của âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, TH bày tỏ sự tri ân tới Mẹ Thiên nhiên, quê hương, đất nước, và những con người trên cương vị riêng của mình với tấm lòng tận tâm cống hiến cùng với những người lao động, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các đối tác, bạn hàng, các cơ quan truyền thông, báo chí trong suốt hành trình làm nên TH ngày hôm nay.

Chương trình được xây dựng với 5 chương gồm “Cánh đồng”, “Hoa trái”, “Nước”, “Rừng” và “Tình Đất”, gợi nhắc dòng chảy tuần hoàn của tự nhiên và sự sống. Không sử dụng lời dẫn xuyên suốt, concert lựa chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc, hình ảnh và chuyển động sân khấu, đưa khán giả đi từ cánh đồng buổi sớm sang mùa hoa trái rực rỡ, rồi chậm lại giữa những miền sông nước và rừng xanh sâu thẳm.

Điểm đáng chú ý của “Tình Đất” là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau. Từ những giọng ca giàu trải nghiệm như Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi đến những gương mặt trẻ như Nguyễn Hùng, Marzuz hay Pia Linh, mỗi nghệ sĩ đều mang đến sắc thái riêng nhưng vẫn hòa chung tinh thần của đêm diễn. Sự tiếp nối ấy phần nào tạo nên cảm giác như những giá trị sống, tình yêu thiên nhiên và sự gắn bó với cội nguồn vẫn đang được truyền đi qua nhiều thế hệ.

Xuất hiện ở chương “Hoa trái”, Phan Mạnh Quỳnh mang đến hai ca khúc “Hoa mặt trời” và “Từ đó” giữa không gian khán phòng phủ kín khoảng 1.000 quả bóng tượng trưng cho mùa màng bội thu. Với chất giọng giàu tự sự quen thuộc, nam ca sĩ giữ tinh thần mộc mạc trong cách thể hiện, tạo nên một khoảng cảm xúc nhẹ nhàng giữa tổng thể sân khấu giàu tính trình diễn.

Nam ca sĩ chia sẻ phần trình diễn “Hoa mặt trời” khiến anh liên tưởng đến những cánh đồng hoa hướng dương của Tập đoàn TH tại quê hương Nghệ An - hình ảnh từng gắn với nhiều ký ức cá nhân. Chính cảm giác gần gũi ấy khiến tiết mục không chỉ dừng lại ở phần trình diễn âm nhạc, mà còn gợi mở sự kết nối giữa con người với đất đai và quê hương.

Trong khi đó, ở chương “Rừng”, Nguyễn Hùng mang đến mashup “Ở trong khu rừng - Phép màu - 5 ngón bàn tay” với tinh thần tối giản và giàu chất nội tâm. Giữa sân khấu phủ sắc xanh và âm thanh thiên nhiên, phần trình diễn tạo cảm giác như một cuộc đối thoại giữa con người với cây cỏ, với sự sống và những điều đang âm thầm chở che con người mỗi ngày.

Bên cạnh những màu sắc trẻ trung, sự xuất hiện của Bảo Yến với “Tình cây và đất” cũng trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc của đêm diễn. Không cần nhiều dàn dựng hay kỹ thuật sân khấu phức tạp, tiếng hát của nữ ca sĩ vẫn đủ khiến khán phòng lắng lại bằng cảm xúc từng gắn với nhiều thế hệ khán giả.

Tuy nhiên, sau tất cả những lớp lang âm nhạc ấy, “Mãi nương tựa bên Người” mới là tiết mục tạo nên khoảng lặng đặc biệt nhất cho “Tình Đất”. Xuất hiện ở phần cuối chương trình, ca khúc giàu chiều sâu cảm xúc với những chiêm nghiệm, thông điệp sâu sắc và ý nghĩa của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ không đẩy cảm xúc lên cao trào mà ngược lại, đưa toàn bộ không gian concert trở về sự tĩnh tại.

Mỗi sáng mai thức dậy, khi ánh dương chưa chạm tới hiên nhà, ta lặng lẽ nhận về một ân huệ mênh mông: vũ trụ ban tặng cho ta một trái tim yêu thương để cảm thấu nhân gian, một thân thể kiện khương để nương tựa trên trần thế, một tâm hồn trong sáng để soi rạng kho báu thiên nhiên vô tận. Trong sự tĩnh lặng của nội tâm, ta chợt nhận ra mình chưa bao giờ độc hành. Lòng biết ơn chính là sợi dây duy nhất giữ cho tâm hồn không lạc lối, là nguồn nhựa sống thiêng liêng chảy trôi trong mỗi chúng ta.

Lực hấp dẫn nhiệm màu đang xoay chuyển vạn vật, dẫn lối các vì sao và kết nối để hôm nay chúng ta cùng hiện diện nơi đây, ngào ngạt hương thơm của lòng tri ân sâu sắc.

Không còn những chuyển động sân khấu dày đặc hay lớp âm thanh lớn, tiết mục giữ tinh thần tối giản để lời ca và cảm xúc có không gian lan tỏa. Thông điệp về lòng biết ơn, về sự nương tựa giữa con người với thiên nhiên và sự sống khiến cả khán phòng dường như chậm lại sau hành trình cảm xúc kéo dài suốt đêm diễn.

Ở thời điểm ấy, “Tình Đất” không còn đơn thuần là một concert về thiên nhiên. Chương trình giống như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng giữa nhịp sống nhiều biến động, con người vẫn luôn cần một nơi để trở về - với đất đai, với thiên nhiên và với những giá trị bình dị đang âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn.

Khép lại sau khoảng 90 phút bằng màn đồng ca “Và hoa sẽ nở”, “true Concert 2026 - Tình Đất” để lại dư âm bằng chính cảm giác bình yên mà chương trình mang lại. Sau tất cả những thanh âm vang lên trong đêm diễn, điều còn đọng lại không chỉ là một concert đẹp, mà còn là cảm giác được chậm lại để lắng nghe thiên nhiên, lắng nghe chính mình và tìm thấy sự nương tựa trong những điều giản dị nhất.

Sau đêm diễn, TH đã trao tặng khán giả những mầm xanh cây kim ngân - món quà từ nguồn cội được đơm hoa kết trái và ươm mầm xanh tươi từ Đền Chung Sơn với phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng, đời nối đời mãi mãi của một dân tộc 4000 năm lịch sử, biểu tượng của niềm tin, hạnh phúc và thịnh vượng..

Món quà ấy cũng chính là thông điệp mà Tập đoàn TH muốn gửi gắm: Mọi giá trị bền vững đều được vun bồi từ lòng biết ơn, tinh thần phụng sự dành cho con người và cho muôn loài.

Mỗi mầm xanh được trao đi như một lời chúc về sự an yên, thịnh vượng và hạnh phúc dài lâu. Những chồi non này sẽ tiếp tục lan tỏa sức sống và niềm tin vào những điều tốt đẹp – như cách TH đang hun đúc, gìn giữ các giá trị nhân văn và bền bỉ vươn xa.

Ảnh: BTC | Ngọc Mai