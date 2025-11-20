Danh ca Tuấn Vũ mong tổ chức đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung

(Ngày Nay) -Tối 19/11, nhân ngày Quốc tế Đàn ông, ca sĩ Tuấn Vũ có buổi giao lưu trong một chương trình văn nghệ dành cho khán giả hâm mộ giọng hát quen thuộc của ông. Tại đây, nam danh ca đã bày tỏ mong muốn tổ chức đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt.

Với phong thái gần gũi, Tuấn Vũ chỉ cần một chiếc micro và cây đàn ghi-ta quen thuộc là đủ để làm bừng sáng cả không gian. Anh thể hiện nhiều ca khúc và liên khúc đã gắn liền với sự nghiệp của mình, từ những bản bolero trữ tình đến những ca khúc mang âm hưởng quê hương. Mỗi lần tiếng đàn vang lên, cả khuôn viên như lắng lại, nhiều khán giả hòa giọng theo, tạo nên một buổi tối đầy cảm xúc. Chính sự chân tình này khiến nhiều người xúc động, bởi sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tuấn Vũ vẫn giữ trọn nét mộc mạc và lòng biết ơn dành cho khán giả.

Trong buổi giao lưu, Tuấn Vũ cho biết chuyến trở về Việt Nam lần này kéo dài ba tháng, theo lời mời lưu diễn từ Bắc vào Nam. Anh nói bản thân rất trân trọng sự yêu thương mà khán giả trong nước dành cho mình, đó cũng là động lực lớn để anh trở lại sân khấu sau thời gian dài sinh sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều khiến Tuấn Vũ nhiều ngày nay canh cánh trong lòng chính là tình hình bão lũ đang gây thiệt hại cho đồng bào miền Trung.

“Mình đã đóng góp một phần nhỏ nhằm hỗ trợ người dân vùng thiên tai, nhưng tấm lòng thì còn muốn làm nhiều hơn nữa. Vì thế, nếu có đơn vị tổ chức, mình rất sẵn lòng tham gia một vài đêm diễn để gây quỹ ủng hộ đồng bào đang gặp khó khăn. Thấy những thảm họa thiên tai xảy ra mỗi ngày, mình rất xót xa. Với khả năng của bản thân, mình chỉ mong có cơ hội dùng lời ca tiếng hát để góp phần giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn”, Tuấn Vũ chia sẻ chân thành.