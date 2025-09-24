Tác giả “Bài thánh ca buồn” - nhạc sĩ Nguyễn Vũ từ trần

Thanh Kiều In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Thông tin từ họa sĩ Bùi Đức Lâm: “Nhận tin dữ từ con gái nhạc sĩ Nguyễn Vũ, người nhạc sĩ tài hoa, tác giả "Bài thánh ca buồn" và rất nhiều ca khúc nổi tiếng khác... Anh vừa về Nước Chúa lúc 17g30 chiều nay 24/9/2025 do nhồi máu cơ tim. Bất ngờ và đau lòng quá anh Vũ ơi! An nghỉ anh nhé!!!”.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua nét vẽ của họa sĩ Bùi Đức Lâm
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua nét vẽ của họa sĩ Bùi Đức Lâm

Mỗi dịp Giáng sinh, gần như nhạc phẩm Bài thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua rất nhiều giọng ca được cất lên, từ các chương trình ca nhạc, quán cafe cho đến những người đang yêu hát thầm.

Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho biết, Bài thánh ca buồn được ông viết trong hai giờ đồng hồ, vào tháng 10/1972, vừa ra mắt thì lập tức đã được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền và ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện vào băng nhạc Sơn Ca 3. Mặc dù trong tên có chữ "thánh ca" nhưng thực chất đây là một bài hát nhạc trữ tình.

Họa sĩ Bùi Đức Lâm, chia sẻ: “Nghiệt ngã cuộc đời, vừa tìm lại được anh đã mãi mãi chia xa... Ân hận vì đã không dành thời gian cho nhau nhiều hơn... Vĩnh biệt người bạn lớn - nhạc sĩ Nguyễn Vũ.”.

Ngày 22/12/2024, Bùi Đức Lâm tìm lại được người “anh thầy” cũ – nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Bùi Đức Lâm kể: “Ơn Chúa, cuối cùng mình cũng tìm được anh thầy cũ: Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả ca khúc nổi tiếng Bài thánh ca buồn. Tuần rồi, mình có viết trên face, kể chuyện 40 năm trước theo học guitare nhạc sĩ Nguyễn Vũ, với mong muốn tìm lại anh thầy sau 40 năm đứt liên lạc. Ngay lập tức mình nhận được tin nhắn của anh Phạm Minh Mẫn, bảo sẽ dẫn đi gặp anh Vũ vì anh là chỗ quen biết với nhạc sĩ.

Tác giả “Bài thánh ca buồn” - nhạc sĩ Nguyễn Vũ từ trần ảnh 1

Họa sĩ Bùi Đức Lâm (trái) tặng tranh cho "anh thầy" - nhạc sĩ Nguyễn Vũ sau 40 năm mới gặp nhau

Không ngờ anh Mẫn quá nhiệt tình với em út: Chiều hôm qua thứ bảy, đang trong thời gian nằm bệnh viện chờ mổ, anh Mẫn đã trốn bác sĩ, bắt grab về nhà! Trên đường về, anh tranh thủ gọi cho mình bảo ghé nhà anh ngay để chở anh qua nhà anh Vũ vì anh mẫn chỉ nhớ đường không nhớ địa chỉ.

Mà đường vào nhà anh Vũ, anh Mẫn cũng chỉ “nhớ mang máng” mới chán chứ, dù họ đã bao lần qua lại thăm nhau! Anh chỉ mình đi hết con đường Chấn Hưng, qua khu giải tỏa vườn rau Lộc Hưng bụi mù thì... tắc tị, không nhớ rẽ vào ngõ nào nữa! Thế là hai anh em, ông 65 chở ông 79 (năm 2024) cứ loanh quanh xà quần tìm nhà ông 80 miết mất nửa giờ, sau mới thử hỏi thăm người quanh đó… Ai ngờ bị mắng át: “Nhà nhạc sĩ Nguyễn Vũ ở khu này ai mà không biết, sao không hỏi sớm?” rồi họ nhanh nhảu dẫn hai ông già đến tận nhà tác giả Bài thánh ca buồn!

Con đường đâm ngang chợ Nghĩa Hòa mang tên Nghĩa Hưng, hóa ra bé như một con hẻm hai xe gắn máy lách nhau còn khó, lại ngoằn ngoèo chia nhánh như ma trận... Căn nhà gia đình nhạc sĩ Nguyễn Vũ ở khiêm tốn hệt như những căn “mặt tiền” Nghĩa Hưng khác: ngang chỉ 3m, tuềnh toàng đơn giản. Nhìn vào phòng khách thấy có chiếc đàn piano, vài cây guitare, ít ghế xếp cho một lớp học nhạc nhỏ gọn…

Anh Mẫn từ ngoài cổng to giọng gọi: “Mở cửa Anh Vũ ơi, Mẫn đây!”.

Từ trong nhà, một ông người nhỏ bé đội mũ đỏ đeo khẩu trang kín mít bước ra nhìn, chính là nhạc sĩ Nguyễn Vũ, anh thầy mình!

Anh kéo cánh cổng ân cần mời khách vào, trong lúc mắt vẫn dáo dác nhìn quanh:

- Vào đi Mẫn, anh nghe gọi cứ tưởng mấy tay nhà báo, định tránh mặt…

- Anh Vũ biết Lâm không?

- Ôi trời! Đức Lâm đây mà! Lâu ngày không gặp anh nhớ mày quá!

Mình thực sự cảm động, không ngờ sau 40 năm anh vẫn nhận ra thằng em ngày nào…

Quay qua anh Mẫn, anh kể tội mình: “Thằng Lâm ngày xưa nghèo lắm, chuyên ngồi nhậu quán cóc vỉa hè với bọn mình. Về sau nó trúng bộ truyện Đôrêmon, giàu lên rồi không thèm chơi với ai nữa!”. Mình ngượng ngạo định phân bua thì anh thầy cười xòa: “Anh đùa thôi chứ không có ý trách mày đâu. Thi thoảng ngồi cafe với Xuân Tiên, bọn anh nhắc mày suốt… nhớ lắm ngày xưa nghèo khó!”.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (tên khai sinh: Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944) , ông còn ký một nghệ danh khác là Anh Thái. Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Vũ ngại gặp báo chí và truyền thông dù các sáng tác của ông không chỉ có Bài thánh ca buồn, mà còn: Ga chiều phố nhỏ, Huyền thoại một chiều mưa, Áo tím mùa thu, Bài cuối cho người tình, Buồn muôn thuở, Nhìn nhau lần cuối, Mùa đông về chưa em… Nhưng chỉ cần một ca khúc Bài thánh ca buồn là đủ để nhạc sĩ Nguyễn Vũ lưu danh với đời.

"Đúng là ngày xưa một thời nghèo khó với bao kỷ niệm không thể nói hết trong một buổi gặp. Hơn nữa chị Vũ lại đang bệnh, cần anh chăm sóc nên anh Mẫn và mình ý tứ cáo từ ra về, không thể ngồi lâu thêm… Anh Vũ móc điện thoại bảo mình kết nối zalo, hẹn hò một buổi khác (cafe, bia bọt…) sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn… Chắc chắn rồi anh thầy hiền lành, mãi mãi dễ thương của tôi!”, họa sĩ Bùi Đức Lâm, kể.

Thanh Kiều
Bài thánh ca buồn nhạc sĩ Nguyễn Vũ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lãnh đạo Tập đoàn SOVICO và đại diện UNESCO trao thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Hợp tác Sovico- Unesco: Những đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam
(Ngày Nay) -Với sự hỗ trợ của Tập đoàn SOVICO, UNESCO đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa huy động sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vì sự phát triển bền vững của Việt Nam. UNESCO đánh giá quan hệ đối tác này và kỳ vọng đây sẽ là ví dụ truyền cảm hứng cho những tập đoàn, doanh nghiệp khác của Việt Nam có hành động thiết thực để cùng nhau hiện thực hóa một tương lai bền vững cho Việt Nam.
Toàn cảnh Khu tưởng niệm tại bến phà II Long Đại
Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại
(Ngày Nay) - Là địa điểm hứng chịu quả bom đầu tiên mà Quân đội Mỹ thả trong chiến dịch leo thang bắn phá miền Bắc giai đoạn 1965-1972, bến phà Long Đại từng được mệnh danh như “tọa độ máu” tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại.
Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo
Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo
(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, một hoạt động văn hóa sáng tạo và đầy ý nghĩa đang lan tỏa, thu hút đông đảo giới trẻ. Đó là thực hành, trải nghiệm văn hóa dân gian qua những buổi workshop thủ công, làm cho di sản văn hóa dân gian hồi sinh và trở nên gần gũi hơn bao giờ hết qua.
Tàu cá neo đậu tránh bão Ragasa tại cảng ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 23/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Hơn 1 triệu người sơ tán đề phòng siêu bão Ragasa
(Ngày Nay) - Theo thông tin cập nhật, đến chiều tối 23/9 đã có hơn 1,04 triệu người tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, được sơ tán đến các điểm tránh trú an toàn để đề phòng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, dự kiến sẽ đổ bộ dọc khu vực ven biển các tỉnh miền Tây hoặc miền Trung Trung Quốc trong ngày 24/9.
Cuộc đảo chiều ngoạn mục ở châu Âu
Cuộc đảo chiều ngoạn mục ở châu Âu
(Ngày Nay) - Khi Pháp đối mặt bất ổn chính trị và nợ công tăng, Italy lại chứng minh khả năng quản lý tài chính tốt, tạo ra sự đảo ngược chưa từng có trên bản đồ châu Âu.