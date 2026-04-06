Đạo diễn François Bibonne ra mắt bộ phim kết nối âm nhạc và tinh thần bóng đá của người Việt

(Ngày Nay) - Từng gây chú ý với bộ phim tài liệu Ngày xưa có một chiếc cầu ở Việt Nam (Once Upon a Bridge in Vietnam) về sự kết nối giữa nhạc giao hưởng và nhạc dân gian Việt Nam, đạo diễn người Pháp François Bibonne tiếp tục giới thiệu phần hai với cách tiếp cận mới. Tác phẩm Ngày xưa có một chiếc cầu ở Việt Nam II mở rộng câu chuyện khi đặt bóng đá và âm nhạc trong cùng một trục liên kết văn hóa.

Phim được công chiếu chiều 5/4 tại cụm rạp BHD Phạm Ngọc Thạch với sự hỗ trợ kinh phí từ Beyond Classrooms. Sau buổi ra mắt tại Hà Nội, đạo diễn François Bibonne cho biết đang tìm kiếm thêm nguồn tài trợ để đưa phim tới Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác, đồng thời kỳ vọng giới thiệu văn hóa Việt Nam tới nhiều quốc gia trong khu vực châu Á và trên thế giới.

François Bibonne sinh năm 1995 tại Paris. Từ khi còn nhỏ, anh gắn bó với bà nội là người gốc Việt quê ở Hải Phòng, bà Therese Nguyễn Thị Koan. Sau khi người bà qua đời năm 2020, anh trở về Việt Nam thực hiện các dự án phim tìm về cội nguồn và đặt tên hãng sản xuất của mình là Studio Thi Koan.

Chia sẻ về bộ phim, người sáng lập Beyond Classrooms, bà Haena Kim, nhận xét: "Tác phẩm thể hiện nhiệt huyết sáng tạo và khả năng quan sát sắc bén của đạo diễn. Đồng thời cũng khuyến khích khán giả chủ động tương tác, mở rộng cảm xúc và tăng cường kết nối cộng đồng".

Tại buổi trao đổi sau suất chiếu mở màn, François Bibonne cho biết hình ảnh cây cầu trong phim mang tính ẩn dụ xuyên suốt. Đạo diễn người Pháp lựa chọn cầu Chương Dương làm điểm tựa kể chuyện ở phần hai trong bối cảnh cây cầu đang được trùng tu. Theo anh, chi tiết này gợi liên tưởng về sự nối tiếp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Quá trình thực hiện phim kéo dài gần ba năm, từ nghiên cứu đến hậu kỳ. François Bibonne cho biết anh không làm việc liên tục mà dành thời gian chiếu thử, điều chỉnh và tạm dừng để tìm hướng đi mới. Âm nhạc được xác định là yếu tố trung tâm, đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc và kết nối hai mạch nội dung là bóng đá và văn hóa. Nam đạo diễn coi âm nhạc là một phần của di sản đặc trưng của Việt Nam cần được bảo tồn và phát huy.

Trong quá trình ghi hình tại nhiều địa phương, ê kíp gặp khó khăn khi tiếp cận cộng đồng nhưng luôn giữ thái độ tôn trọng văn hóa bản địa. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ đối với François Bibonne là cảnh người dân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại giải AFF Cup 2024.

Khi được hỏi về việc mở rộng góc nhìn về bóng đá trong đời sống người Việt, Bibonne cho biết anh không đi sâu vào các yếu tố như tâm linh, cá cược hay những khía cạnh bên lề khác, bởi điều này có thể dẫn đến một hướng phim khác. Bộ phim Once Upon a Bridge in Vietnam II tập trung vào góc nhìn văn hóa và sự kết nối cộng đồng.

Hiện nam đạo diễn chưa bắt tay thực hiện dự án mới nhưng đang ấp ủ ý tưởng kết hợp giữa phim tài liệu và phim truyện.