Đạo diễn François Bibonne ra mắt bộ phim kết nối âm nhạc và tinh thần bóng đá của người Việt

(Ngày Nay) - Từng gây chú ý với bộ phim tài liệu Ngày xưa có một chiếc cầu ở Việt Nam (Once Upon a Bridge in Vietnam) về sự kết nối giữa nhạc giao hưởng và nhạc dân gian Việt Nam, đạo diễn người Pháp François Bibonne tiếp tục giới thiệu phần hai với cách tiếp cận mới. Tác phẩm Ngày xưa có một chiếc cầu ở Việt Nam II mở rộng câu chuyện khi đặt bóng đá và âm nhạc trong cùng một trục liên kết văn hóa.
Cảnh người dân "đi bão" trong Ngày xưa có một chiếc cầu ở Việt Nam II của François Bibonne. Ảnh: NVCC

Phim được công chiếu chiều 5/4 tại cụm rạp BHD Phạm Ngọc Thạch với sự hỗ trợ kinh phí từ Beyond Classrooms. Sau buổi ra mắt tại Hà Nội, đạo diễn François Bibonne cho biết đang tìm kiếm thêm nguồn tài trợ để đưa phim tới Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác, đồng thời kỳ vọng giới thiệu văn hóa Việt Nam tới nhiều quốc gia trong khu vực châu Á và trên thế giới.

François Bibonne sinh năm 1995 tại Paris. Từ khi còn nhỏ, anh gắn bó với bà nội là người gốc Việt quê ở Hải Phòng, bà Therese Nguyễn Thị Koan. Sau khi người bà qua đời năm 2020, anh trở về Việt Nam thực hiện các dự án phim tìm về cội nguồn và đặt tên hãng sản xuất của mình là Studio Thi Koan.

Đạo diễn François Bibonne tại buổi giới thiệu phim. Ảnh: Minh Anh

Chia sẻ về bộ phim, người sáng lập Beyond Classrooms, bà Haena Kim, nhận xét: "Tác phẩm thể hiện nhiệt huyết sáng tạo và khả năng quan sát sắc bén của đạo diễn. Đồng thời cũng khuyến khích khán giả chủ động tương tác, mở rộng cảm xúc và tăng cường kết nối cộng đồng".

Tại buổi trao đổi sau suất chiếu mở màn, François Bibonne cho biết hình ảnh cây cầu trong phim mang tính ẩn dụ xuyên suốt. Đạo diễn người Pháp lựa chọn cầu Chương Dương làm điểm tựa kể chuyện ở phần hai trong bối cảnh cây cầu đang được trùng tu. Theo anh, chi tiết này gợi liên tưởng về sự nối tiếp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Quá trình thực hiện phim kéo dài gần ba năm, từ nghiên cứu đến hậu kỳ. François Bibonne cho biết anh không làm việc liên tục mà dành thời gian chiếu thử, điều chỉnh và tạm dừng để tìm hướng đi mới. Âm nhạc được xác định là yếu tố trung tâm, đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc và kết nối hai mạch nội dung là bóng đá và văn hóa. Nam đạo diễn coi âm nhạc là một phần của di sản đặc trưng của Việt Nam cần được bảo tồn và phát huy.

Đạo diễn người Pháp và BLV Quang Huy trong một cảnh phim. Ảnh: NVCC

Trong quá trình ghi hình tại nhiều địa phương, ê kíp gặp khó khăn khi tiếp cận cộng đồng nhưng luôn giữ thái độ tôn trọng văn hóa bản địa. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ đối với François Bibonne là cảnh người dân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại giải AFF Cup 2024.

Khi được hỏi về việc mở rộng góc nhìn về bóng đá trong đời sống người Việt, Bibonne cho biết anh không đi sâu vào các yếu tố như tâm linh, cá cược hay những khía cạnh bên lề khác, bởi điều này có thể dẫn đến một hướng phim khác. Bộ phim Once Upon a Bridge in Vietnam II tập trung vào góc nhìn văn hóa và sự kết nối cộng đồng.

Hiện nam đạo diễn chưa bắt tay thực hiện dự án mới nhưng đang ấp ủ ý tưởng kết hợp giữa phim tài liệu và phim truyện.

(Ngày Nay) - Nhiệt độ nước biển tại khu vực Nam California (Mỹ) đang liên tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử, dấy lên lo ngại về một đợt sóng nhiệt đại dương bất thường. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tình trạng áp cao khí quyển có thể phá hủy hệ sinh thái biển nếu còn tiếp diễn.
OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
(Ngày Nay) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
(Ngày Nay) - Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.