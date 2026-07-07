Đảo Ngọc khẳng định vị thế điểm đến toàn cầu hướng tới Năm APEC 2027

(Ngày Nay) - Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách du lịch và doanh thu, đặc biệt là du khách quốc tế, khẳng định vị thế điểm đến toàn cầu hướng tới Năm APEC 2027.

Theo đó, đảo Ngọc này đón hơn 5,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó phân khúc khách quốc tế thu hút hơn 1,3 triệu lượt du khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng… tăng 50,3%, đạt 65,7% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch hơn 31.500 tỷ đồng, tăng 46%, chiếm tỷ lệ trên 80% tổng thu từ du lịch toàn tỉnh. Đây là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của đảo Ngọc, khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn của du lịch Phú Quốc.

Đặc khu Phú Quốc phát động phong trào “Mỗi người dân Phú Quốc là một đại sứ du lịch”; ra mắt Đội phản ứng nhanh du lịch, nhằm bảo vệ và hỗ trợ du khách; khảo sát tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên đảo phục vụ khách du lịch trải nghiệm, khám phá; thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, xây dựng hình ảnh Phú Quốc hiện đại, bền vững, sẵn sàng cho các sự kiện tầm cỡ thế giới, phát triển thương hiệu Phú Quốc hướng tới Năm APEC 2027.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc chia sẻ, những động thái trên thể hiện quyết tâm chấn chỉnh hình ảnh du lịch và chuyển mình lên tầm cao mới của đặc khu Phú Quốc, mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Việc thành lập Đội phản ứng nhanh cùng với Bộ Quy tắc ứng xử du lịch đóng vai trò “lá chắn” nhằm ngăn chặn nạn chặt chém, ép giá, đồng thời xử lý triệt để các vấn đề tiêu cực làm ảnh hưởng uy tín của đảo Ngọc. Xây dựng văn hóa mến khách, phát động mỗi người dân là một đại sứ du lịch giúp lan tỏa thái độ thân thiện, văn minh, tạo môi trường du lịch an toàn và tôn vinh bản sắc địa phương, giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử - văn hóa Phú Quốc. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là chìa khóa thu hút dòng khách cao cấp, chuẩn bị hạ tầng và năng lực tổ chức để sẵn sàng cho các sự kiện tầm cỡ quốc tế, đặc biệt là hướng tới quảng bá thương hiệu Phú Quốc trong Năm APEC 2027.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu và vượt kế hoạch năm 2026, thu hút hơn 9 triệu lượt du khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng… trong đó, có 2 triệu lượt khách quốc tế trở lên, Phú Quốc tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Phú Quốc triển khai thực hiện các kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là ngoại ngữ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, quản lý hoạt động của ca nô, du thuyền quanh đảo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Đảo Ngọc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Mỗi người dân Phú Quốc là một đại sứ du lịch”, phát huy vai trò tích cực, hoạt động hiệu quả của Đội phản ứng nhanh du lịch, bảo vệ du khách và xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, phổ biến pháp luật về du lịch, cũng như quy tắc ứng xử văn hóa. Phong trào được triển khai như một cuộc vận động quần chúng rộng rãi, nhằm thay đổi nhận thức của người dân, biến mỗi cá nhân trở thành một mắt xích trong việc quảng bá và giữ gìn hình ảnh đảo Ngọc trong mắt bạn bè quốc tế.

Đội phản ứng nhanh du lịch nhằm xây dựng hình ảnh Phú Quốc là một điểm đến an toàn, thân thiện và văn minh; kiểm tra và giám sát các hoạt động du lịch, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đội phối hợp tăng cường quản lý các hoạt động ca nô, du thuyền quanh đảo, dịch vụ du lịch trên biển và lặn ngắm san hô để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027, ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng trên đảo Ngọc do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh An Giang thực hiện 21 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 137.138 tỷ đồng, đặc khu Phú Quốc phối hợp các đơn vị liên quan tập trung đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ cao cấp cho nhân viên, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh và chuyên nghiệp; hệ thống “Nhãn xanh” cho các cơ sở lưu trú và đẩy mạnh các sản phẩm du lịch sinh thái, hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành “Đảo xanh” tại APEC 2027.

Với đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, Phú Quốc tự tin khẳng định không chỉ là một thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu trên bản đồ du lịch thế giới mà còn là một trung tâm sự kiện quốc tế năng động. Nửa cuối năm 2026, Phú Quốc sẽ tiếp tục bứt phá, kỳ vọng đạt và vượt mục tiêu kế hoạch năm 2026, nhằm tạo ra những tiền đề vững chắc để tỏa sáng trong Năm APEC 2027.