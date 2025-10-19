DatVietVAC được vinh danh tại TikTok Awards Việt Nam 2025

(Ngày Nay) - Mới đây, DatVietVAC được vinh danh tại hạng mục Entertainment Partner of the Year tại TikTok Awards Việt Nam 2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ lan tỏa những phẩm văn hóa sáng tạo 100% Original Vietnam của DatVietVAC trên nền tảng số. Qua đó, khẳng định vị thế tiên phong của DatVietVAC đóng góp tích cực cho ngành công nghiệp văn hóa quốc gia.

Ngày 18/10/2025, TikTok Awards 2025 vinh danh DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) tại hạng mục “Entertainment Partner of the Year”. Giải thưởng “Entertainment Partner of the Year” là hạng mục tôn vinh những đối tác nội dung có đóng góp nổi bật cho sự phát triển và đa dạng hóa nội dung giải trí trên TikTok, đồng thời tiên phong trong hợp tác và sáng tạo nhằm mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn và giàu ý nghĩa.

Các tiêu chí đánh giá hạng mục này dựa trên lượng nội dung đăng tải, chương trình/ chiến dịch hợp tác cùng TikTok, khả năng thương mại hóa cũng như mức độ tăng trưởng người theo dõi và tương tác của cộng đồng cũng như tiềm năng mở rộng hợp tác trong tương lai.

Trong số các đơn vị được vinh danh, DatVietVAC Group Holdings ghi dấu ấn vượt trội với 9.211 nội dung, hơn 1,75 tỷ lượt xem và tăng trưởng 1,71 triệu người theo dõi mới. Các chương trình đình đám như Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi”, 2 Ngày 1 Đêm Vietnam, Đấu Trường Gia Tốc, Rap Việt, SÓNG... cùng nhiều bộ phim và concert đặc sắc đã góp phần đưa DatVietVAC trở thành đối tác giải trí hàng đầu, đồng hành cùng TikTok trong hành trình kiến tạo trải nghiệm giải trí đỉnh cao và lan tỏa giá trị tích cực đến hệ sinh thái sáng tạo Việt Nam. Những con số ấn tượng này phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển nội dung đa dạng, đáp ứng nhu cầu mọi nhóm khán giả với danh mục phong phú trải dài từ chương trình thực tế, ca nhạc, phim truyền hình dài tập đến các định dạng ngắn hấp dẫn trên TikTok.

Không chỉ lan tỏa giá trị giải trí tích cực, DatVietVAC còn được ghi nhận ở khả năng kết nối khán giả và nghệ sĩ thông qua trải nghiệm nội dung đa nền tảng - nơi ranh giới giữa truyền hình truyền thống và không gian số được mở rộng, tạo nên một hệ sinh thái nội dung thực sự “đa chiều”.

“Với DatVietVAC, TikTok là một đối tác quan trọng để giúp những sản phẩm văn hóa sáng tạo Make in Vietnam tiếp cận công chúng. Giải thưởng này là minh chứng cho hợp tác bền vững giữa DatVietVAC và TikTok - hai đối tác cùng chung khát vọng kiến tạo hệ sinh thái giải trí Việt Nam sáng tạo, tích cực và có sức lan tỏa toàn cầu” - Đại diện DatVietVAC phát biểu tại lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025.

Đại diện DatVietVAC cũng gửi lời tri ân đến toàn thể khán giả đã yêu thương, ủng hộ doanh nghiệp và các chương trình. Đồng thời cho biết DatVietVAC sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các nền tảng chia sẻ nội dung toàn cầu, không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ và nâng tầm văn hóa – âm nhạc Việt Nam trên bản đồ giải trí thế giới.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ lễ trao giải, Em Xinh Lamoon - nghệ sĩ bước ra từ chương trình Em Xinh “Say Hi” do DatVietVAC sáng tạo và sản xuất xuất sắc được vinh danh ở hạng mục “Music Artist of the Year”. Giải thưởng không chỉ ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ của Em Xinh Lamoon trong cộng đồng yêu nhạc, mà còn là minh chứng cho hành trình DatVietVAC kiên định đồng hành, nuôi dưỡng và phát triển thế hệ nghệ sĩ trẻ – những gương mặt kế thừa, góp phần định hình và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong tương lai.

Từ những thành tựu đã được khẳng định, có thể thấy mô hình hợp tác giữa DatVietVAC và TikTok đang tạo dựng một hệ sinh thái giải trí bền vững, nơi nội dung, nghệ sĩ và khán giả giao thoa, lan tỏa năng lượng tích cực và cùng nhau kiến tạo diện mạo mới cho văn hóa giải trí Việt trong kỷ nguyên số.