Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 8 tháng qua

(Ngày Nay) - Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 556,2 triệu USD; trong khi tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD.

Tám tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 556,2 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, trong 8 tháng năm 2025, có 108 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 426,5 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2024; có 21 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 129,7 triệu USD.

Trong khi đó, từ 1/1/2025 đến 31/8/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng ước đạt 15,40 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của tám tháng trong 5 năm qua.