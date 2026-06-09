Ra mắt cuốn sách “Chăm sóc sức khỏe chủ động trong kỷ nguyên mới” của tác giả Lê Quang Phiêu

Nguyễn Hoàng Anh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 4/6/2026, Nhà xuất bản Tri Thức chính thức giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Chăm sóc sức khỏe chủ động trong kỷ nguyên mới - Từ chính sách y tế đến nền kinh tế sức khỏe” của tác giả Lê Quang Phiêu.
Hình ảnh bìa sách "Chăm sóc sức khỏe chủ động trong kỷ nguyên mới - Từ chính sách y tế đến nền kinh tế sức khỏe"
Hình ảnh bìa sách "Chăm sóc sức khỏe chủ động trong kỷ nguyên mới - Từ chính sách y tế đến nền kinh tế sức khỏe"

Với 154 trang, cuốn sách được xem là một trong những công trình đầu tiên tiếp cận vấn đề chăm sóc sức khỏe dưới góc nhìn tổng thể, kết nối giữa chính sách y tế, an ninh con người, các thách thức an ninh phi truyền thống và nền kinh tế sức khỏe. Tác phẩm là sự kết hợp giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và những trải nghiệm của tác giả trong các lĩnh vực y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, luật học và chính sách y tế.

Nội dung cuốn sách được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển con người toàn diện; nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của y học cổ truyền trong giai đoạn mới.

Ra mắt cuốn sách “Chăm sóc sức khỏe chủ động trong kỷ nguyên mới” của tác giả Lê Quang Phiêu ảnh 1

Tác phẩm được xây dựng trên tinh thần các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Điểm nổi bật của tác phẩm không chỉ nằm ở việc phân tích các chủ trương, chính sách mà còn ở những đề xuất cụ thể nhằm hiện thực hóa các quan điểm đó trong thực tiễn. Từ mô hình chăm sóc sức khỏe dựa vào gia đình và cộng đồng, phát triển y tế cơ sở, y học gia đình, hồ sơ sức khỏe điện tử đến sự kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, tác giả hướng tới xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm.

Theo tác giả Lê Quang Phiêu, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sức khỏe không còn đơn thuần là vấn đề của mỗi cá nhân hay riêng ngành y tế mà đã trở thành một nội dung quan trọng của an ninh con người và phát triển bền vững. Quá trình già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây nhiễm, ô nhiễm môi trường, các vấn đề sức khỏe tâm thần cùng những nguy cơ từ dịch bệnh và biến đổi xã hội đang đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy chăm sóc sức khỏe theo hướng chủ động và toàn diện hơn.

Ra mắt cuốn sách “Chăm sóc sức khỏe chủ động trong kỷ nguyên mới” của tác giả Lê Quang Phiêu ảnh 2

Một thông điệp xuyên suốt của cuốn sách là chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang tư duy “kiến tạo sức khỏe”.

Một thông điệp xuyên suốt của cuốn sách là chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang tư duy “kiến tạo sức khỏe”. Theo đó, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ diễn ra trong các cơ sở y tế mà cần bắt đầu từ mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học, quản lý sức khỏe định kỳ và chủ động phòng bệnh từ sớm.

Đáng chú ý, tác giả dành dung lượng đáng kể để phân tích khái niệm “nền kinh tế sức khỏe” – một xu hướng đang được nhiều quốc gia quan tâm. Theo cách tiếp cận này, sức khỏe không chỉ là mục tiêu phát triển mà còn là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, chất lượng dân số và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phản ánh tương đối toàn diện thực trạng hệ thống y tế hiện nay, từ chính sách y tế, y tế cơ sở, nguồn nhân lực y tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đến các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và cộng đồng. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động, kết hợp hiệu quả giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong phòng bệnh, điều trị và phục hồi chức năng.

Trong bối cảnh sức khỏe ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực chiến lược của quốc gia, cuốn sách góp phần lan tỏa tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời gợi mở những cách tiếp cận mới về phát triển con người, an ninh sức khỏe và kinh tế sức khỏe. Đây cũng được xem là một đóng góp học thuật nhằm hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, hùng cường và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Hoàng Anh
Chăm sóc sức khỏe chủ động trong kỷ nguyên mới Lê Quang Phiêu sách mới y học

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam
Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam
(Ngày Nay) - Từ những đơn hàng được giao trong vài giờ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các phiên bán hàng trực tiếp thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và từng bước làm thay đổi cách tiêu dùng của người Việt Nam.
Lượng khách nước ngoài chiếm đa số ở chợ Đồng Xuân (Ảnh: Xuân Lâm)
Chợ Hà Nội giữa “cuộc đại phẫu”: Hồn cốt có còn khi thay đổi hình hài?
(Ngày Nay) - Từ cảnh vắng khách ở các khu dân chợ dân sinh đến hình ảnh bạn trẻ đặt hàng qua GrabMart, chợ Hà Nội đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc. Kế hoạch 117/KH- UBND TP.Hà Nội với mục tiêu xây mới hơn 100 chợ, thúc đẩy chuyển đổi số và xóa bỏ chợ tự phát đang đặt hệ thống chợ truyền thống Thủ đô trước ngã ba đường.
Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ
Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ
(Ngày Nay) - Những người mới tốt nghiệp đại học tại Mỹ đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này hiện cao hơn mức trung bình của toàn bộ lực lượng lao động, đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý so với xu hướng kéo dài nhiều thập niên trước đây.
AI "đón đầu" nguy cơ tai nạn giao thông
AI "đón đầu" nguy cơ tai nạn giao thông
(Ngày Nay) - Dubai, tiểu vương quốc đông dân nhất của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống giao thông thông minh để dự báo nguy cơ tai nạn, phát hiện hành vi lái xe nguy hiểm và hỗ trợ lực lượng chức năng can thiệp sớm nhằm nâng cao an toàn giao thông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, tháng 9/2025. Ảnh: Tân Hoa xã
Chủ tịch Tập Cận Bình: Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đứng trước "bước ngoặt lịch sử mới"
(Ngày Nay) - Ngày 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã rời Bắc Kinh để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc kể từ năm 2019,
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 65%, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát diện rộng
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 65%, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát diện rộng
(Ngày Nay) - Dù chưa bước vào cao điểm mùa dịch nhưng số ca bệnh sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 2026. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cảnh báo năm 2026 có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng nêu không có các biện pháp phòng bệnh quyết liệt ngay từ đầu mùa dịch.
Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan
Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan
(Ngày Nay) - Chiều 7/6/ 2026, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp ông Isra Sunthornvut (Ít-xra Sun-thon-vút), Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu đảng Dân chủ Thái Lan sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN”, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.
Hamas ra điều kiện giải giáp tại Dải Gaza
Hamas ra điều kiện giải giáp tại Dải Gaza
(Ngày Nay) - Các nguồn tin Ai Cập ngày 7/6 dẫn thông tin từ phong trào Hamas khẳng định tiến trình giải giáp của lực lượng này tại Dải Gaza phụ thuộc vào việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ của Palestine trước khi bước vào giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn.