Ra mắt cuốn sách “Chăm sóc sức khỏe chủ động trong kỷ nguyên mới” của tác giả Lê Quang Phiêu

(Ngày Nay) - Ngày 4/6/2026, Nhà xuất bản Tri Thức chính thức giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Chăm sóc sức khỏe chủ động trong kỷ nguyên mới - Từ chính sách y tế đến nền kinh tế sức khỏe” của tác giả Lê Quang Phiêu.

Với 154 trang, cuốn sách được xem là một trong những công trình đầu tiên tiếp cận vấn đề chăm sóc sức khỏe dưới góc nhìn tổng thể, kết nối giữa chính sách y tế, an ninh con người, các thách thức an ninh phi truyền thống và nền kinh tế sức khỏe. Tác phẩm là sự kết hợp giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và những trải nghiệm của tác giả trong các lĩnh vực y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, luật học và chính sách y tế.

Nội dung cuốn sách được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển con người toàn diện; nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của y học cổ truyền trong giai đoạn mới.

Điểm nổi bật của tác phẩm không chỉ nằm ở việc phân tích các chủ trương, chính sách mà còn ở những đề xuất cụ thể nhằm hiện thực hóa các quan điểm đó trong thực tiễn. Từ mô hình chăm sóc sức khỏe dựa vào gia đình và cộng đồng, phát triển y tế cơ sở, y học gia đình, hồ sơ sức khỏe điện tử đến sự kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, tác giả hướng tới xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm.

Theo tác giả Lê Quang Phiêu, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sức khỏe không còn đơn thuần là vấn đề của mỗi cá nhân hay riêng ngành y tế mà đã trở thành một nội dung quan trọng của an ninh con người và phát triển bền vững. Quá trình già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây nhiễm, ô nhiễm môi trường, các vấn đề sức khỏe tâm thần cùng những nguy cơ từ dịch bệnh và biến đổi xã hội đang đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy chăm sóc sức khỏe theo hướng chủ động và toàn diện hơn.

Một thông điệp xuyên suốt của cuốn sách là chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang tư duy “kiến tạo sức khỏe”. Theo đó, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ diễn ra trong các cơ sở y tế mà cần bắt đầu từ mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học, quản lý sức khỏe định kỳ và chủ động phòng bệnh từ sớm.

Đáng chú ý, tác giả dành dung lượng đáng kể để phân tích khái niệm “nền kinh tế sức khỏe” – một xu hướng đang được nhiều quốc gia quan tâm. Theo cách tiếp cận này, sức khỏe không chỉ là mục tiêu phát triển mà còn là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, chất lượng dân số và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phản ánh tương đối toàn diện thực trạng hệ thống y tế hiện nay, từ chính sách y tế, y tế cơ sở, nguồn nhân lực y tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đến các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và cộng đồng. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động, kết hợp hiệu quả giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong phòng bệnh, điều trị và phục hồi chức năng.

Trong bối cảnh sức khỏe ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực chiến lược của quốc gia, cuốn sách góp phần lan tỏa tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời gợi mở những cách tiếp cận mới về phát triển con người, an ninh sức khỏe và kinh tế sức khỏe. Đây cũng được xem là một đóng góp học thuật nhằm hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, hùng cường và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.