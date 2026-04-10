Tăng tốc chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử trong năm 2026

(Ngày Nay) - Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, huy động và bổ sung các nguồn lực để bảo đảm việc hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chậm nhất ngày 31/12/2026.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử trong năm 2026. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước.

Thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử bước đầu mang lại lợi ích cụ thể cho người bệnh và các cơ sở y tế, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, quản lý, điều hành tại đơn vị.

Đến nay, theo ghi nhận của Bộ Y tế, toàn quốc đã có hơn 75% các bệnh viện trên toàn quốc công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Đa số các địa phương trên toàn quốc đã có kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết, hiện nay một số địa phương, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chưa đáp ứng chất lượng, cũng như chưa hoàn toàn thay thế hồ sơ bệnh án giấy tại đơn vị.

Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm và cốt lõi

Để khắc phục các tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh và bảo đảm hoàn thành có chất lượng trong việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cốt lõi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp công tác này và ưu tiên các nguồn lực, quyết liệt triển khai, để bảo đảm hoàn thành có chất lượng đối với hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Y tế tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, Đề án 06/CP và Thông tư số 13/2025/TT-BYT.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ, ngành có trách nhiệm tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc bộ, ngành chủ quản để ưu tiên bố trí nguồn lực, bảo đảm hoàn thành việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Đặc biệt, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, huy động và bổ sung các nguồn lực để bảo đảm việc hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị chậm nhất vào ngày 31/12/2026. Trong đó, yêu cầu các bệnh viện, bao gồm bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy từ ngày 1/1/ 2027.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia rà soát, cập nhật và bổ sung các nội dung hướng dẫn về chuyên môn có liên quan, nhằm bảo đảm việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kịp thời, đúng tiến độ.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Bộ Y tế tình hình, kết quả thực hiện.

(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030; cùng các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính, nợ công và thực hành tiết kiệm, bình đẳng giới.
Ngày 9/4, Ban tổ chức cuộc thi ảnh báo chí thế giới giới thường niên lần thứ 69 - World Press Photo 2026 vừa công bố 42 người chiến thắng cuộc thi. Ảnh đoạt giải nhất (World Press Photo of the Year) và hai ảnh đồng giải nhì sẽ được công bố chính thức vào ngày 23/4 tới.
(Ngày Nay) - Giữa tâm điểm của cuộc xung đột Israel - Gaza, trung bình mỗi ngày có 10 trẻ em phải vĩnh viễn mất đi một hoặc cả hai chân. Với những người may mắn vượt qua biên giới để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, việc phục hồi thể chất mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy gian truân và bế tắc.
(Ngày Nay) - Vào tháng 6/2025, Nhà Trắng từng tuyên bố gói cắt giảm thuế "thương hiệu" của Tổng thống Donald Trump sẽ “giải phóng nền kinh tế và tạo ra một làn sóng bùng nổ cho lao động tay chân”.