Đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử tại cơ sở khám chữa bệnh

(Ngày Nay) - Bộ Y tế cho biết hiện nay một số địa phương, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chưa đáp ứng chất lượng, cũng như chưa hoàn toàn thay thế hồ sơ bệnh án giấy tại đơn vị.

Ngày 9/4, Bộ Y tế thông tin Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử bước đầu mang lại lợi ích cụ thể cho người bệnh, các cơ sở y tế, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, quản lý, điều hành tại đơn vị.

Đến nay, theo ghi nhận của Bộ Y tế toàn quốc đã có hơn 75% các bệnh viện trên toàn quốc công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hầu hết các địa phương trên toàn quốc đã có kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" (Nghị quyết số 72-NQ/TW), Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP).

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết hiện nay một số địa phương, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chưa đáp ứng chất lượng, cũng như chưa hoàn toàn thay thế hồ sơ bệnh án giấy tại đơn vị.

Để khắc phục các tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh và bảo đảm hoàn thành có chất lượng trong việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị các đơn vị y tế đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cốt lõi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp công tác này và ưu tiên các nguồn lực, quyết liệt triển khai để bảo đảm hoàn thành có chất lượng đối với hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Y tế tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, Đề án 06/CP và Thông tư số 13/2025/TT-BYT.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, Ngành có trách nhiệm tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ, Ngành chủ quản của đơn vị để ưu tiên bố trí nguồn lực, đảm bảo hoàn thành việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, huy động và bổ sung các nguồn lực để bảo đảm việc hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị chậm nhất vào ngày 31/12/2026. Trong đó yêu cầu các bệnh viện (bao gồm bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân) không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy từ ngày 1/1/ 2027.

Cũng tại Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia rà soát, cập nhật và bổ sung các nội dung hướng dẫn về chuyên môn có liên quan nhằm bảo đảm việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kịp thời, đúng tiến độ; Phối hợp chặt chẽ với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động". Đây là định hướng quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội.

Nghị quyết số 72-NQ/TW đã đề ra nhiều định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Trong đó, trọng tâm là tăng cường vai trò của y tế dự phòng và y tế cơ sở; phát triển mô hình bác sĩ gia đình; đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh; triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng quản lý sức khỏe số để theo dõi sức khỏe người dân suốt vòng đời. Những giải pháp này không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật mà còn góp phần xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe liên tục, toàn diện và hiệu quả hơn.