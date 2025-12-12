Dịch sởi bùng phát mạnh tại Mỹ, hàng trăm trẻ em phải cách ly

(Ngày Nay) - Hơn 250 người tại Mỹ, phần lớn là học sinh, đã phải cách ly tại bang South Carolina sau đợt bùng phát bệnh sởi được ghi nhận vào cuối tuần qua.

Theo thông tin từ Sở Y tế Công cộng bang South Carolina, trong khoảng thời gian từ ngày 5 - 9/12, khu vực Upstate ghi nhận thêm 27 ca mắc bệnh sởi, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 111. Phần lớn các trường hợp mắc mới đều liên quan đến một nhà thờ ở quận Spartanburg. Tình hình này đã khiến hơn 250 người, bao gồm học sinh từ 9 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong khu vực, bị cách ly.

Đáng chú ý, đa số ca mắc bệnh là trẻ em chưa được tiêm chủng. Trong số 111 ca bệnh có 105 ca chưa tiêm chủng, 1 ca đã tiêm chủng đầy đủ và 3 ca tiêm chủng một phần.

Các chuyên gia dịch tễ nhận định đợt bùng phát bệnh sởi tại South Carolina có thể liên quan đến kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và tình trạng tiêm chủng không đầy đủ. Giới chức nhận định tình trạng lây nhiễm có thể sẽ còn kéo dài trong nhiều tuần nữa.

Ngoài South Carolina, dịch sởi cũng đang lan rộng ở khu vực giữa hai bang Utah và Arizona. Quận Mohave của bang Arizona ghi nhận 172 ca mắc, trong khi bang Utah có 82 ca. Các thành phố Colorado City, Arizona và Hildale của Utah là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo số liệu thống kê công bố ngày 10/12 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tổng số ca bệnh sởi trên cả nước trong năm nay đã lên tới 1.912 ca, trong đó có 3 người tử vong. Phần lớn các ca bệnh xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên chưa được tiêm chủng. Tất cả các bang, trừ 8 tiểu bang, đều đã ghi nhận ít nhất một ca bệnh sởi trong năm nay. CDC cũng đã xác nhận 47 đợt bùng phát bệnh kể từ đầu năm, tăng gần gấp 3 lần so với 16 vụ trong năm ngoái.