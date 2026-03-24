Dịch vụ gia tăng - lợi thế cạnh tranh mới của khu công nghiệp

(Ngày Nay) - Với vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp trong KCN cập nhật các chính sách và quy định mới về quản lý hành chính, môi trường, thuế và các quy định về đầu tư khác tại địa bàn, Hội thảo Quản trị rủi ro Thuế và Kế toán cho doanh nghiệp diễn ra vừa qua đã khẳng định vai trò của các đơn vị vận hành trong việc giữ chân và thu hút nhà đầu tư.

Từ nhu cầu thiết thực

Ngày 18/3 vừa qua, tại Ninh Bình, Công ty cổ phần dịch vụ quản lý vận hành khu công nghiệp IMC phối hợp Công ty CP Phát triển Hà Nam và các đối tác: Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc, công ty kiểm toán RSM, Vietsourcing, Ngân hàng MSB đã tổ chức hội thảo Quản trị rủi ro Thuế và Kế toán cho doanh nghiệp.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh môi trường pháp lý và chính sách thuế - kế toán có nhiều thay đổi. Việc cập nhật thông tin kịp thời và nâng cao năng lực quản trị rủi ro trở thành yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia cùng đại diện cơ quan quản lý đã mang đến cho các doanh nghiệp cái nhìn toàn diện và cập nhật về quản trị rủi ro thuế. Theo đó, doanh nghiệp phải thay đổi cách quản trị thuế thay cho cách làm cũ là để đến sát kỳ thanh kiểm tra mới làm. Thay vào đó, doanh nghiệp cần coi quản trị thuế theo cách bền vững, quản trị theo thời gian thực, thậm chí có kế hoạch thuế trước mỗi sự vụ (ví dụ trước khi mua bán, sáp nhập,…).

Theo bà Lăng Trịnh Mai Hương, đại diện ACCA, doanh nghiệp quản trị tốt là phải hệ thống hóa được những gì đang diễn ra và dự báo được cho 3 đến 5 năm, thậm chí 7 năm tới.

Tại hội thảo, các thông tin thay đổi về chế độ kiểm toán theo TT 99/2025/TT-BCT và bức tranh toàn cảnh về quyết toán thuế 2025 cho doanh nghiệp cũng đã được chia sẻ, mang lại những thông tin bổ ích giúp cho các doanh nghiệp nắm được các quy trình trong quá trình làm quyết toán thuế.

Đến lợi thế cạnh tranh mới

Trong nhiều năm, câu chuyện thu hút đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) chủ yếu xoay quanh quỹ đất, giá thuê và hạ tầng. Tuy nhiên, khi các yếu tố này ngày càng tiệm cận giữa các địa phương, một tiêu chí mới đang dần nổi lên, đó là khả năng hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả và tuân thủ pháp lý.

Thông qua sự kiện nói trên, IMC đã làm tốt vai trò "kết nối" giữa doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý.

Ông Nguyễn Khắc Sơn, đại diện IMC cho biết, việc tổ chức các diễn đàn trao đổi chuyên môn sẽ được tổ chức thường xuyên giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với nguồn thông tin chính thống, đồng thời được giải đáp các vướng mắc cụ thể trong quá trình triển khai.

"Việc kết nối này giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Doanh nghiệp không chỉ hiểu đúng quy định mà còn biết cách áp dụng hiệu quả vào hoạt động của mình", ông Sơn nhấn mạnh.

Ở góc độ vận hành, điều này mang lại lợi ích kép: vừa giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý, vừa góp phần hình thành môi trường đầu tư minh bạch và ổn định hơn trong KCN.

Nhìn rộng hơn, những hoạt động như hội thảo chuyên đề không còn là sự kiện đơn lẻ, mà phản ánh một xu hướng: các dịch vụ trong KCN đang ngày càng được mở rộng. Bên cạnh các dịch vụ "cứng" như điện, nước, hạ tầng, xử lý nước thải, đơn vị vận hành còn có thể cung cấp nhiều dịch vụ "mềm" đồng hành cùng doanh nghiệp như các dịch vụ về môi trường, năng lượng tái tạo giúp doanh nghiệp tiếp cận ESG; kết nối với chuyên gia trong tuân thủ các quy định, pháp lý;…

Tại KCN Đồng Văn II, các chương trình về quản trị thuế, tài chính, chuyển đổi số, ứng dụng thông minh… đang được IMC tích cực triển khai, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp.

Theo đại diện IMC, việc đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững – yếu tố ngày càng quan trọng trong cạnh tranh thu hút đầu tư.