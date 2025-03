Điện than ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe người dân Nam Phi

Người dân sống tại các đô thị cấp quận có nhà máy điện chạy bằng than có nguy cơ cao hơn 6% gặp phải các tác động đến sức khỏe do ô nhiễm không khí so với những người sống tại các đô thị cấp quận không có nhà máy điện như vậy. Các bệnh tim mạch là nguyên nhân chính gây lo ngại ở những khu vực này. Trẻ em dưới 5 tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương vì có sự gia tăng trực tiếp các trường hợp viêm phổi với mỗi mười phần tỷ nồng độ nitơ đioxit và lưu huỳnh đioxit tăng. Một số trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng trước khi sinh, với các trường hợp dị tật khe hở môi và vòm miệng cao hơn ở những khu vực có nhà máy điện chạy bằng than.

Nghiên cứu này là lần đầu tiên ở châu Phi sử dụng dữ liệu thực tế gồm chất lượng không khí từ Hệ thống thông tin chất lượng không khí Nam Phi và dữ liệu y tế từ Cục Thống kê Nam Phi và Bộ Y tế Quốc gia thay vì mô hình hóa tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe, phân tích giấy chứng tử, các trường hợp viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi và thông tin về chất lượng không khí của chính phủ.

Giáo sư Caradee Wright, Nhà khoa học đứng đầu Chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu và sức khỏe tại SAMRC cho biết: "Nghiên cứu này tiếp tục khẳng định rằng ô nhiễm không khí làm tăng số lần đến bệnh viện, đặc biệt là đối với các bệnh về đường hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh lao".

Sự phụ thuộc vào than đá của Nam Phi khiến nền kinh tế 63 triệu dân này có mức phát thải carbon cao nhất trong số bất kỳ quốc gia nào có dân số hơn 4 triệu người. Các nhà nghiên cứu khuyến nghị nên đóng cửa các nhà máy điện than và thay thế bằng năng lượng tái tạo, nâng cao nhận thức về rủi ro sức khỏe và cải thiện việc quản lý chất lượng không khí của chính phủ.

Nam Phi đang trong quá trình chuyển đổi từ việc sử dụng than để sản xuất điện, nhưng tốc độ đóng cửa nhà máy vẫn là chủ đề tranh luận gay gắt. Hầu hết các nhà máy đều nằm ở tỉnh Mpumalanga, nơi khai thác than hỗ trợ 90.000 việc làm.