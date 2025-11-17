Dính nhiều vi phạm, Chứng khoán LPBank bị phạt gần 900 triệu đồng

(Ngày Nay) - Tổng số tiền Công ty CP Chứng khoán LPBank bị phạt lên đến hơn 887 triệu đồng do xảy ra nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Theo đó, ngày 12/11, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty CP Chứng khoán LPBank (Chứng khoán LPBank) do xảy ra nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, Thanh tra đã quyết định phạt tiền 125 triệu đồng do Chứng khoán LPBank vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Phạt tiền 125 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng (tại một số thời điểm, Công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng).

Phạt tiền 250 triệu đồng do Chứng khoán LPBank cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 17/4/2025 đến ngày 23/7/2025, Chứng khoán LPBank thực hiện dịch vụ phong tỏa, giải tỏa tài khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng tại công ty; cung cấp dịch vụ theo dõi, cập nhật tình trạng chứng khoán cho khách hàng và bên thứ ba để phục vụ cho việc theo dõi giá trị tài sản đảm bảo theo hợp đồng vay khi chưa báo cáo UBCKNN bằng văn bản.

Phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Theo Thanh tra, Chứng khoán LPBank không gửi Báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền năm 2023, 2024 đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; không gửi Báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền tại Công ty năm 2023 cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBCKNN.

Phạt tiền 77,5 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện. Theo đó, Chứng khoán LPBank bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ khi nhân sự không có bằng cấp, chứng chỉ thể hiện có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán.

Phạt tiền 225 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác. Theo đó, Chứng khoán LPBank chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát hồ sơ chào bán trái phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam.

Cụ thể: tại Phương án phát hành trái phiếu, loại hình trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền; tuy nhiên, tại bản Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (mã trái phiếu: LPBL2326009), loại hình trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Được biết, Công ty CP Chứng khoán LPBank được thành lập 12/02/2009. Trụ sở tại tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43 – 45 – 47 Ðường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Duy Khoa, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ngoài ra, ông Khoa còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị như: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ y tế Vinh Đức; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ y tế Trung Đức; Công ty CP Đầu tư QUANTX…

Theo công bố, ngày 29/10 vừa qua Công ty CP Chứng khoán LPBank đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ mức 3.888 tỷ đồng lên mức 12.668 tỷ đồng (tăng gấp 3,2 lần).

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, Chứng khoán LPBank có tổng tài sản ở mức hơn 5.066 tỷ đồng (tăng 18 lần so với đầu năm), khoản tăng tập trung trong tài sản ngắn hạn (tăng từ 272 tỷ đồng ngày đầu năm lên mức 4.518 tỷ đồng vào cuối năm). Trong đó, các khoản cho vay đã thu về hơn 2.264 tỷ đồng cho Chứng khoán LPBank trong năm 2024.

Bên cạnh đó, lượng nợ phải trả trong năm 2024 của Chứng khoán LPBank cũng tăng từ mức 2,8 tỷ đồng lên 1.083 tỷ đồng (tăng 387 lần). Trong đó tập trung ở phải trả ngắn hạn.

Trong năm 2024, lợi nhuận sau thuế Chứng khoán LPBank đạt hơn 80 tỷ đồng (tăng 66 tỷ đồng so với năm 2023). Ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1,8 tỷ đồng (năm 2023 chỉ thu về hơn 28 triệu đồng). Song song với đó, chi phí tài chính trong năm cũng tăng lên mức 3,8 tỷ đồng, đây là lãi vay tài chính. Kết thúc năm 2024, Chứng khoán LPBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 100 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với năm 2023.