Đoàn Việt Nam giành 18 huy chương tại Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25

(Ngày Nay) - Chiều 18/8, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025.
Kết quả, Ban Tổ chức đã trao Giải vô địch toàn đoàn thuộc về Đoàn Việt Nam và Singapore. Trong đó, Đoàn Việt Nam xuất sắc giành 18 giải cá nhân (6 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như: giải giao lưu văn hóa, giải trò chơi, giải cá nhân xuất sắc, giải đồng đội bài thi cá nhân, giải đồng đội bài thi tập thể và giải thưởng lớn.

Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 16 - 18/8 được tổ chức theo chuẩn quốc tế của IMC. Năm nay, Kỳ thi thu hút hơn 500 thí sinh dự thi cùng với sự tham gia của 181 giáo viên và 100 khách mời quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Các đội thi chia làm hai bảng: Key Stage II (lớp 5 - 6) và Key Stage III (lớp 7 - 8). Mỗi học sinh đều tham gia 2 vòng thi bắt buộc là vòng cá nhân và vòng thi đồng đội. Đề thi được lựa chọn trong các đề xuất từ ban chuyên môn của các quốc gia tham dự gửi về.

Cũng tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã trao cờ đăng cai IMC 2026 cho Đoàn Mông Cổ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cho biết, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai tổ chức Kỳ thi với mong muốn khẳng định thành phố là một điểm đến tin cậy cho các sự kiện trí tuệ và học thuật mang tầm vóc quốc tế. Kỳ thi không chỉ thu hút các thí sinh đến từ nhiều quốc gia mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Đây chính là cơ hội để các em học sinh thử thách chính mình với những bài toán khó và cùng nhau chia sẻ, học hỏi, mở rộng tầm nhìn của bản thân trong Toán học và ứng dụng vào cuộc sống.

Kỳ thi Toán học quốc tế IMC (International Mathematics Competition) là cuộc thi thường niên được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên dành cho các học sinh giỏi Toán đến từ hơn các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đây là một trong những kỳ thi Toán học quốc tế uy tín nhất dành cho học sinh Trung học cơ sở; đồng thời là sân chơi quốc tế bổ ích, tạo điều kiện cho các tài năng Toán học từ nhiều quốc gia có cơ hội cọ xát và phát triển năng lực về Toán học, thiết lập môi trường học thuật, phát huy sự sáng tạo, phát triển nghiên cứu.

