Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu thích ứng biến động nhiên liệu

(Ngày Nay) - Xung đột ở Trung Đông làm giá xăng, dầu biến động, tác động lớn đối với các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, buộc các doanh nghiệp phải có giải pháp phù hợp để ổn định sản xuất, giữ giá thành sản phẩm để có sức cạnh tranh trên thị trường, bảo đảm doanh thu, thu nhập cải thiện đời sống công nhân.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có gần 20 nghìn cán bộ, công nhân sản xuất hàng may mặc xuất khẩu với giá trị năm 2025 là 375 triệu USD, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ, châu Âu chiếm 80%, số còn lại xuất khẩu sang Canada, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc... công ty đã chốt đơn hàng xuất khẩu đến tháng 7/2026. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp này nhập khoảng 70% nguyên, phụ liệu từ nước ngoài, đơn hàng nhập khẩu đến tháng 4/2026 đã chốt giá từ tháng 12/2025.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Trần Minh Hiếu cho biết: “Đối với chúng tôi, xăng, dầu biến động liên quan việc vận chuyển sản phẩm may mặc xuất khẩu từ các nhà máy đến cảng Hải Phòng để giao cho khách hàng và vận chuyển nguyên phụ liệu từ cảng này về các nhà máy. Mặc dù ngày 25 và 26/3 giá xăng, dầu đã giảm mạnh, nhưng nguy cơ biến động lớn, khó lường trong thời gian tới nên các đối tác đang đề nghị tăng giá vận chuyển so với trước khi xảy ra xung đột ở Trung Đông”.

Mặt khác, khi xung đột ở Trung Đông xảy ra, các đối tác mua hàng ở Hoa Kỳ, châu Âu đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đẩy nhanh tiến độ giao hàng nhằm tránh rủi ro. Các nhà cung cấp nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp này cũng đề nghị tăng giá.

Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Trần Minh Hiếu, giá xăng, dầu biến động mạnh, thiếu ổn định, việc phải nhập nguyên phụ liệu, cước phí vận chuyển về các nhà máy và vận chuyển hàng hóa từ các nhà máy đến cảng Hải Phòng với giá cao hơn so với trước là không tránh khỏi.

Để có doanh thu xuất khẩu năm 2026 tăng 16% so với năm trước, ổn định việc làm và thu nhập cho công nhân trong bối cảnh xăng, dầu có nhiều biến động mạnh, khó lường, bên cạnh việc thường xuyên liên hệ với các đối tác để duy trì nguồn cung nguyên phụ liệu đủ cho sản xuất và các đối tác nhập khẩu hàng dệt may ở Hoa Kỳ và châu Âu, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đang tích cực đàm phán với các hãng vận chuyển để có đơn giá hợp lý nhất cho cả hai bên với mục tiêu không đứt gãy vận tải.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này đang nỗ lực ứng dụng công nghệ để đẩy mạnh tự động hóa tại các dây chuyền may nhằm giảm nhân công, tăng năng suất lao động, giảm chi phí, giảm lãng phí.

Đó là ứng dụng số hóa, sử dụng AI để thu thập, phân tích, chọn lọc dữ liệu, cảnh báo, hỗ trợ quá trình ra quyết định nhằm thay thế con người, từ đó giảm chi phí. Với 15 nhà máy may và phụ trợ, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG khai thác tối đa điện áp mái tại bốn nhà máy, qua đó giảm chi phí tiền điện, cụ thể là trong những ngày nắng có thể tiết kiệm được đến 50% lượng tiêu thụ từ lưới điện quốc gia; từ năm 2026, mỗi năm công ty có kế hoạch đầu tư và lắp đặt điện áp mái tại nhà máy.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp may mặc xuất khẩu đến học tập, áp dụng mô hình vận hành, quản trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Qua đó, trong đợt này, các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thích ứng, giảm tối đa ảnh hưởng của xăng, dầu biến động.