Ngày 18/12, tại thủ đô Washington D.C., Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Fleet White đã đồng chủ trì Đối thoại Chính trị-An ninh-Quốc phòng Việt Nam-Mỹ lần thứ 14.

Đây là cơ chế hợp tác thường niên, góp phần rà soát và định hướng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng; tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ phát triển ổn định, thực chất.

Tham dự Đối thoại có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam; phía Mỹ có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Chiến tranh. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã có các cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Michael DeSombre và các quan chức cao cấp khác của Mỹ.

Tại Đối thoại, hai bên đánh giá tình hình quan hệ song phương sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tiếp tục có nhiều tiến triển tích cực.

Việt Nam khẳng định coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm chiến lược hàng đầu, đồng thời hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Phía Mỹ khẳng định quan hệ Việt Nam-Mỹ trong 30 năm qua tiếp tục là một hình mẫu trong quan hệ quốc tế, từ cựu thù thành đối tác chiến lược toàn diện. Phía Mỹ tái khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam độc lập, mạnh, thịnh vượng và tự cường.

Hai bên ghi nhận những kết quả nổi bật trong hợp tác thời gian qua, đặc biệt là duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao và cấp Bộ trưởng; tăng cường hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; cũng như triển khai hiệu quả các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh và tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA).

Phía Mỹ cảm ơn sự hợp tác tích cực của Việt Nam trong công tác MIA và khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến mới nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin, công nghệ giám định ADN của bộ đội Việt Nam mất tích.

Hai bên đánh giá cao vai trò của các cơ chế hợp tác song phương về chính trị, quốc phòng, an ninh hiện có, là kênh quan trọng để tăng cường trao đổi thông tin, xử lý khác biệt và thúc đẩy hợp tác phát triển theo hướng thực chất, bền vững trên các vấn đề cùng quan tâm.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, từng bước mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, phối hợp chuyên ngành trong phòng, chống tội phạm, kiểm soát công nghệ cao.

Hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Hai bên tái khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cấu trúc khu vực.

Kết thúc Đối thoại, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính trị-An ninh-Quốc phòng; tăng cường trao đổi đoàn, tham vấn các cấp, nhất là cấp cao; phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, qua đó góp phần thực hiện Đối tác Chiến lược Toàn diện, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân chuyến thăm Mỹ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cũng có các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Viện Cộng hòa Daniel Twining, đại diện lãnh đạo Viện Dân chủ, đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ Joe Sims và Rossana Cambron để thông báo tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIV, trao đổi phương hướng hợp tác kênh đảng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã gặp đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp và học giả Mỹ để trao đổi về tình hình quan hệ song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.