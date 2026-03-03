Trại hè IMUN - STEAM 2026 tại Hoa Kỳ và hành trình bước vào không gian lãnh đạo toàn cầu

(Ngày Nay) - Một mùa hè có thể thay đổi điều gì? Với nhiều gia đình, đó có thể chỉ là chuyến đi trải nghiệm. Nhưng với những học sinh từng tham gia Trại hè IMUN - STEAM, mùa hè ấy là bước ngoặt về tư duy, bản lĩnh và khả năng hội nhập quốc tế.

Năm 2026, chương trình Trại hè do Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình (UNESCO Center for Peace), Hoa Kỳ tổ chức tiếp tục mở tuyển sinh tại Việt Nam thông qua Trung tâm Thông tin UNESCO Việt Nam - đối tác tuyển sinh độc quyền từ năm 2024. Đây không phải sự hợp tác theo từng năm lẻ, mà là một chiến lược dài hạn nhằm chuẩn hóa quá trình tuyển chọn, đào tạo tiền trại và kết nối hậu trại cho học sinh Việt Nam trong hệ sinh thái UNESCO.

IMUN – STEAM 2026 diễn ra từ 19/7 đến 1/8/2026 tại Frederick (Maryland) và Washington D.C., được thiết kế xoay quanh ba trục đào tạo: Mô hình Liên hợp quốc MUN - Model United Nations, STEAM và Dự án địa phương (Local Project).

Khác với nhiều chương trình quốc tế mang tính trải nghiệm ngắn hạn, cấu trúc của IMUN - STEAM đặt học sinh vào môi trường mô phỏng thực tiễn, nơi các em phải đưa ra quyết định, bảo vệ lập luận và chịu trách nhiệm với quan điểm của mình.

Khi học sinh Việt Nam bước vào “phiên bản thu nhỏ” của Liên hợp quốc

Trong phần Model United Nations, học viên không chỉ tập thuyết trình. Các em phải đại diện một quốc gia, nghiên cứu chính sách, phân tích dữ liệu và đàm phán đa phương để xây dựng nghị quyết. Thử thách lớn nhất không phải là phát biểu bằng tiếng Anh, mà là bảo vệ lập trường quốc gia trong khi vẫn phải tìm được điểm chung với các bên khác. Phiên họp MUN buộc các em hiểu rằng ngoại giao quốc tế là nghệ thuật thỏa hiệp chiến lược chứ không phải cuộc tranh luận thắng - thua.

Chuyến tham quan trụ sở United Nations tại New York trở thành điểm kết nối giữa mô phỏng và thực tế. Khi bước vào Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an, nhiều học viên Việt Nam thừa nhận cảm giác “choáng ngợp” vì quy mô và ý nghĩa của những quyết định được đưa ra tại đây. Lần đầu tiên, các em hiểu rằng những kỹ năng mình học không phải để thi, mà để có thể tham gia vào cách thế giới vận hành.

STEAM: từ phòng học đến bảo tàng và công nghệ thực tiễn

Phần STEAM tại Trại hè không dừng ở lý thuyết. Học viên tham gia điều khiển robot, lập trình và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các bài toán thực tế. Tại IMUN 2025, bạn Nguyễn Đăng Dương (2006) đã xuất sắc giành danh hiệu Best Delegate (Trại sinh Xuất sắc nhất) trong khối STEAM, là minh chứng cho tài năng và nỗ lực của các học sinh Việt Nam. Những hoạt động này chuẩn bị các em cho các ngành nghề tương lai, từ công nghệ đến nghệ thuật.

Những hoạt động tham quan hệ thống bảo tàng tại Hoa Kỳ cũng giúp các em tận mắt tiếp cận thành tựu khoa học và công nghệ. Không gian như Bảo tàng Hàng không & Không gian hay Đài tưởng niệm Lincoln không chỉ là điểm tham quan, mà mở rộng nội dung học về đổi mới sáng tạo, lịch sử và chính sách công.

Local Project: biến ý tưởng thành năng lực hành động

Một điểm khiến Trại hè IMUN - STEAM khác biệt so với nhiều trại hè quốc tế khác là chương trình Dự án địa phương (Local Project). Học viên được đào tạo từ cách xây dựng dự án, quản lý ngân sách, gây quỹ đến kỹ năng thuyết trình gọi vốn.

Một số phụ huynh có con tham gia Trại hè 2025 nhận xét rằng đây là phần “giá trị nhất”, bởi con không chỉ học kiến thức mà học cách triển khai một sáng kiến từ đầu đến cuối - điều mà trường phổ thông hiếm khi đào tạo đầy đủ.

Văn hóa Việt Nam giữa không gian quốc tế

IMUN – STEAM không chỉ là hành trình học hỏi mà còn là cơ hội quảng bá bản sắc Việt Nam.

Tại Hội chợ Văn hóa năm 2025, đoàn Việt Nam đã giới thiệu áo dài, nón lá, trình diễn sáo trúc “Bèo dạt mây trôi” và mang theo những sản phẩm truyền thống như bánh đậu xanh, cà phê. Gian hàng Việt Nam thu hút sự chú ý lớn từ học viên quốc tế.

Những hoạt động này cho thấy học sinh Việt Nam không chỉ hội nhập mà còn tự tin đại diện cho văn hóa dân tộc trong môi trường toàn cầu.

Song song với đào tạo, học viên được tham quan các biểu tượng của Hoa Kỳ như tượng Nữ thần Tự Do, Đồi Capitol, Quảng trường Thời đại, Công viên Trung tâm New York... Các điểm tham quan cũng được lồng ghép vào bài học về nhân quyền và giá trị phổ quát, trở thành phần mở rộng của nội dung học thuật thay vì hoạt động du lịch tách rời.

Vì sao nền tảng UNESCO tạo nên khác biệt?

IMUN – STEAM được xây dựng trên triết lý “văn hóa hòa bình” và “phẩm giá con người” - những giá trị cốt lõi trong hệ thống UNESCO, lồng ghép trực tiếp Chương trình Nghị sự 2030 vào nội dung đào tạo, đồng thời kết nối học viên với diễn giả và chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực chính sách, khoa học và phát triển bền vững.

Việc đăng ký thông qua Trung tâm Thông tin UNESCO Việt Nam - đối tác tuyển sinh độc quyền từ 2024 - giúp học sinh được chuẩn bị bài bản trước khi tham gia, tạo lợi thế rõ ràng khi bước vào môi trường đa quốc gia.

Tuyển sinh 2026: một mùa hè, nhưng là đầu tư dài hạn

IMUN – STEAM Summer 2026 không được thiết kế như kỳ nghỉ hè thông thường. Đây là môi trường huấn luyện nơi học sinh rèn luyện tư duy phản biện, năng lực lãnh đạo, khả năng làm việc nhóm xuyên văn hóa và sự tự tin thể hiện bản thân trên diễn đàn quốc tế.

Với phụ huynh, đó là khoản đầu tư cho sự trưởng thành và năng lực hội nhập của con. Với học sinh, đó là cơ hội bước vào không gian lãnh đạo toàn cầu – nơi mỗi trải nghiệm đều góp phần định hình tương lai.

Trung tâm Thông tin UNESCO là đơn vị tuyển sinh độc quyền tại Việt Nam cho Trại hè của Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình (UCP), khẳng định cam kết thúc đẩy giáo dục và văn hóa toàn cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết về Trại hè UNESCO vì Hòa bình 2026, truy cập: https://facebook.com/unetvietnam hoặc Ms. Quỳnh Hoa: hoatq.hani@gmail.com