Eximbank hoàn tất chuyển giao điều hành theo lộ trình triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ lộ trình hoàn thiện bộ máy điều hành theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, ông Trần Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc Eximbank, kết thúc thời gian công tác tại Ngân hàng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/8/2026.

Trong giai đoạn Eximbank chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị đã giao ông Trần Tấn Lộc thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động điều hành của Ngân hàng được duy trì liên tục trong thời gian chuyển tiếp và chuẩn bị các điều kiện triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Sau khi Eximbank hoàn tất việc kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc theo lộ trình đã được xác lập, ông Trần Tấn Lộc kết thúc nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị giao và chính thức thôi công tác tại Eximbank theo nguyện vọng cá nhân.

Eximbank trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của ông Trần Tấn Lộc trong suốt 32 năm gắn bó và đồng hành cùng Ngân hàng, đồng thời chúc ông nhiều sức khỏe và thành công trong chặng đường tiếp theo.

Về Eximbank

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - HOSE: EIB) được thành lập năm 1989, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, Eximbank cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm huy động vốn, tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ và các giải pháp ngân hàng hiện đại.

Eximbank hiện có mạng lưới 215 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, đồng thời thiết lập quan hệ đại lý với 600 ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động thanh toán quốc tế và thương mại của khách hàng.

Trong giai đoạn phát triển mới, Eximbank tiếp tục củng cố năng lực quản trị, hiện đại hóa hệ thống công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và đối tác. Với sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển và hội nhập, Eximbank cam kết cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng.