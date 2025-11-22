Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi, làm việc với tỉnh Lâm Đồng về khắc phục hậu quả mưa lũ

(Ngày Nay) - Sáng 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đi kiểm tra và làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai, sạt lở trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn từ ngày 17 – 21/11. Chỉ trong vài ngày, mưa lũ gây thiệt hại cho địa phương trên 1.000 tỷ đồng. Cụ thể tính thời điểm hiện tại đã có 5 người thiệt mạng, 1 người bị thương; trên 2.000 hộ dân tại 12 địa phương bị thiệt hại về nhà cửa; 74 căn nhà bị sập, lũ cuốn trôi hoàn toàn. Mưa lũ cũng gây thiệt hại gần 3.500 ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu; trên 18.000 gia cầm, hơn 620 gia súc bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt các tuyến đèo Prenn, Mimosa, D’ran cửa ngõ dẫn vào trung tâm Đà Lạt đã bị phong tỏa do sạt lở, tỉnh Lâm Đồng phải công bố tình huống khẩn cấp.

Tỉnh Lâm Đồng đã tập trung công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; bố trí lực lượng, phương tiện sơ tán dân đến nơi an toàn; bố trí chỗ ăn nghỉ, thực phẩm, nước uống, không để người dân bị đói rét. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác cứu trợ, an sinh xã hội, huy động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân. Đến nay đã tiếp nhận và phân bổ cho các xã bị thiệt hại hơn 30 tỷ đồng cùng hàng chục tấn nhu yếu phẩm.

Theo ông Hồ Văn Mười, hiện tại tỉnh ưu tiên khắc phục hậu quả thiệt hại tại các trường học, trạm y tế, vệ sinh môi trường, đảm bảo người dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời tập trung toàn lực khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông huyết mạch, phấn đấu trong 3 ngày nữa sẽ thông xe tạm thời trên đèo Prenn. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục triển khai việc khắc phục tại các vị trí sạt lở. Trong vòng 10 ngày tới sẽ thông xe tuyến đèo Mimosa, giảm tải cho các tuyến đèo cửa ngõ của Đà Lạt, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh rất lớn. Tỉnh đề xuất, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài xem xét, hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện công tác khắc phục với số tiền 800 tỷ đồng; xem xét hỗ trợ 1.000 tấn gạo; trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai cho địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao công tác triển khai phòng, chống thiên tai, mưa lũ của Lâm Đồng, giúp người dân giảm thiểu thiệt hại thấp nhất. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của Lâm Đồng. Qua đó sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương để có những giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ khó khăn cho địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh tập trung cao độ, rà soát lại các khu vực nguy hiểm, chủ động đưa người dân đến nơi an toàn, lo chỗ ăn nghỉ, thuốc men, kịp thời phòng chống dịch bệnh sau lũ; chủ động đưa ra các cơ chế, chính sách, miễn giảm lãi suất, cho người dân vay vốn để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống; tiếp tục quan tâm đến đời sống nhân dân, người yếu thế, không để ai bị thiếu đói, bị rét.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đi kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân chịu thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã Ka Đô. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng trao 20 tỷ đồng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.