Quân đội xuất cấp 15 tấn lương khô hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

(Ngày Nay) - Ngày 21/11, Bộ Quốc phòng ban hành Công điện hỏa tốc số 7483/CĐ-BQP về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.
Công điện gửi: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; các Quân khu: 4, 5, 7; Quân đoàn 34; các Quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa; các Binh chủng: Tăng Thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin Liên lạc; các Binh đoàn: 12, 15, 18; Học viện Lục quân; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Thực hiện Công điện số 225/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ; để nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai; điều động lực lượng, phương tiện, quyết liệt triển khai các biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất. Chủ động phối hợp cùng chính quyền, các lực lượng trên địa bàn cương quyết sơ tán những hộ dân còn ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; sẵn sàng nhường lại doanh trại làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân.

Đặc biệt, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo Cục Cứu hộ - Cứu nạn xuất cấp 15 tấn lương khô cho Quân khu 5 trong thời gian sớm nhất kịp thời hỗ trợ nhân dân, không để dân đói.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Bộ Quốc phòng hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ trong vùng ngập lụt bị thiệt hại về người và tài sản.

Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) và Quân khu 5 vận chuyển kịp thời gạo, vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn đến các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo lực lượng Quân y triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức vệ sinh, phòng dịch, phun khử khuẩn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; sản xuất lương khô, may quần áo dân sự, chăn màn theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5, Quân khu 7 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc quyền xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ"; bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu dân cư còn bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở, tiếp tục di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, bệnh; hỗ trợ khám chữa bệnh, vệ sinh trường, lớp, cơ sở y tế, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của nhân dân ngay sau khi lũ rút.

Riêng Quân khu 5 phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ Thuật tiếp nhận, vận chuyển đầy đủ gạo từ nguồn dự trữ Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và lương khô của Bộ Quốc phòng kịp thời hỗ trợ nhân dân, không để dân đói.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 4 tổ chức lực lượng, phương tiện cùng nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, góp phần ổn định đời sông cho nhân dân, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó kịp thời khi mưa lũ trở lại.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh điều động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đóng quân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Bộ Quốc phòng lưu ý Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt, cô lập theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và các binh chủng, binh đoàn, học viện, nhà trường chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ tổ chứclực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Binh chủng Thông tin Liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh cùng địa phương bảo đảm lực lượng và phương tiện (flycam) khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời; khắc phục ngay các sự cố mất tín hiệu viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối lực lượng, phương tiện, những nội dung vượt quá thầm quyền báo cáo về Bộ Quốc phòng để giải quyết.

Hằng ngày, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Quốc phòng qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) trước 14 giờ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

