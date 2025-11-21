Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Lâm Đồng giải ngân nhanh 200 tỷ đồng hỗ trợ người dân sau mưa lũ

(Ngày Nay) - Trưa 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực tế và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng về khắc phục hậu quả thiên tai, sạt trượt, ngập lụt trên địa bàn tỉnh những ngày qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 17-21/11. Những ngày qua, ở tỉnh có mưa lớn và kéo dài gây nhiều thiệt hại về người, tài sản cho người dân, đặc biệt là khu vực Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà. Mưa lũ khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 1 người bị thương; hơn 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa và tài sản, tập trung tại các xã D’ran, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Tà Năng, Ninh Gia, Cát Tiên… Ngay khi nước lũ dâng cao, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi, với khoảng 1.640ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị hư hỏng hoặc mất trắng. Đặc biệt, hạ tầng giao thông và đô thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều tuyến đèo cửa ngõ dẫn vào Đà Lạt (trung tâm hành chính của Lâm Đồng) như Prenn, Mimosa, D’ran bị sạt lở nặng, phải tạm dừng lưu thông để đảm bảo an toàn. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn tại các địa phương như Đà Lạt, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng cũng bị hư hại. Thống kê sơ bộ, mưa lũ trong những ngày qua tại Lâm Đồng đã gây thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại tại các khu vực.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh Lâm về những thiệt hại do mưa lũ bất thường trong những ngày qua. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo, cơ quan ban ngành, địa phương trong việc phòng chống, di dời tài sản giúp giảm thiệt hại cho người dân. Thời gian tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp, tỉnh Lâm Đồng cần có biện pháp thống kê các điểm nguy cơ sạt lở, vùng ngập lụt nguy hiểm để chủ động di dời người và tài sản đảm bảo an toàn. Lâm Đồng cần rà soát các hồ đập thủy điện, thủy lợi có nguy cơ mất an toàn; lưu ý các chủ hồ chứa, chấn chỉnh việc điều tiết xả lũ trong mùa mưa, nhằm ít gây thiệt hại cho người dân vùng hạ du và phải có trách nhiệm, phương án khắc phục, hỗ trợ thiệt hại cho người chịu ảnh hưởng bởi xả lũ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng sớm triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là đối với hệ thống hạ tầng giao thông, trong đó có các tuyến đèo trọng điểm như Prenn, Mimosa, D’ran... Tỉnh cần nghiên cứu nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

"Trung ương đã hỗ trợ 200 tỷ đồng cho Lâm Đồng, địa phương cần giải ngân hỗ trợ cho người dân trong thời gian càng sớm càng tốt, đây là ưu tiên số một. Trong một tuần Lâm Đồng phải có phương án, nhanh chóng phân bổ tiền hỗ trợ, gạo cho người dân thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, cây trồng vật nuôi, nếu địa phương không giải ngân kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, động viên người dân tại xã D’ran, nơi vừa hứng chịu trận lũ lịch sử do thủy điện Đa Nhim xả lũ. Phó Thủ tướng cũng đến kiểm tra hiện trạng tuyến đèo Prenn và Mimosa hiện đang tạm dừng lưu thông hai chiều do bị sạt lở nặng trong 4 ngày vừa qua. Dịp này, Phó Thủ tướng trao 200 tỷ đồng của Chính phủ hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng triển khai khắc phục hậu quả do mưa lũ.