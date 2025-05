Du khách đến miền Trung tăng cao trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Đà Nẵng đón lượng khách tăng hơn 50%

Trong 5 ngày nghỉ lễ (30/4–4/5), TP. Đà Nẵng đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có khoảng 230.395 lượt khách lưu trú, gồm 105.000 lượt khách quốc tế (tăng 44%). Công suất buồng phòng trung bình toàn thành phố đạt 85%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 2.426 tỷ đồng.

Hoạt động hàng không và vận tải tăng trưởng rõ nét với 654 chuyến bay đến thành phố, trung bình 130 chuyến/ngày, trong đó 52 chuyến quốc tế. Ngoài ra, có một chuyến tàu biển với hơn 2.000 khách quốc tế cập cảng, cùng hơn 13.600 lượt khách đến bằng tàu hỏa.

Các điểm đến thu hút đông du khách gồm Sun World Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mikazuki Water Park 365, bán đảo Sơn Trà, Hải Vân Quan.

TP. Đà Nẵng tổ chức hơn 30 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tiêu biểu như chương trình khai trương mùa du lịch biển tại công viên Biển Đông, bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê. Ngoài ra, còn có các hoạt động như khai trương "Đường hoa biển 2025", chương trình "Enjoy Da Nang 2025 – Đa trải nghiệm", trình chiếu 3D Mapping tại Bảo tàng Đà Nẵng, các show diễn đường phố, triển lãm mỹ thuật...

Khánh Hòa đón hơn 1 triệu lượt khách, nhiều cơ sở kín phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, dịp lễ 30/4 - 1/5, toàn tỉnh đón khoảng 1.005.160 lượt khách. Công suất phòng bình quân đạt 88,1%, trong đó, 3 ngày cao điểm (1-3/5) công suất vượt 80%, nhiều khách sạn 4-5 sao ven biển và khu nghỉ dưỡng đạt trên 90%, thậm chí kín phòng.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, có 886 lượt chuyến bay cất/hạ cánh trong dịp lễ, tăng 3% so với cùng kỳ. Ngành đường sắt tăng cường thêm 12 đôi tàu khách để đáp ứng nhu cầu. Hệ thống giao thông đường bộ thông suốt, đặc biệt là các tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo và Vân Phong – Nha Trang góp phần thuận lợi cho khách du lịch.

TP. Nha Trang đẩy mạnh truyền thông, niêm yết mã QR giới thiệu thành phố và đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch. Du khách chủ yếu tập trung tại Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng trên đảo với công suất khoảng 90%.

Ngành du lịch Khánh Hòa cũng tổ chức nhiều hoạt động thu hút du khách như hội chợ triển lãm thương mại và kích cầu tiêu dùng với khoảng 200 gian hàng; chương trình "Sức sống Trường Sa" kỷ niệm 50 năm Giải phóng Trường Sa tại Quân cảng Cam Ranh.

Nhiều đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo không gian xanh, triển khai sản phẩm mới, ưu đãi hấp dẫn. Một số khu du lịch nổi bật như Tháp Bà Ponagar đón trung bình hơn 6.000 lượt khách/ngày, Hòn Chồng hơn 2.800 lượt/ngày.

Lý Sơn: Công suất phòng đạt gần 100%

Trong 5 ngày lễ từ 30/4- 04/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời tiết nắng nóng nên số lượt người đến vui chơi tại các bãi biển, suối, hồ tăng mạnh. Toàn tỉnh đón khoảng 231.000 lượt khách, tăng 26% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 219 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt 50.000 lượt khách, công suất phòng đạt 65%, riêng khu du lịch Lý Sơn công suất phòng đạt gần 100%.

Theo Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi, ngày đầu kỳ nghỉ đã có hơn 2.500 hành khách mua vé tàu tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn. Đơn vị bố trí 19 chuyến tàu, tần suất 30 phút/chuyến, để vận chuyển toàn bộ khách có nhu cầu. Trong những ngày tiếp theo, mỗi ngày có hơn 2.000 khách đến Lý Sơn, tăng 3 – 4 lần so với ngày thường. Cảng vụ đã có phương án tăng số chuyến lên 14 – 17 chuyến/ngày.

Khách nội địa đến Quảng Nam tăng cao



Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ 30/4, Quảng Nam ghi nhận khoảng 131.000 lượt khách tham quan và lưu trú, tăng 41% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 58.000 lượt (tăng 11%), khách nội địa 73.000 lượt (tăng 93%). Công suất sử dụng phòng tại khách sạn 3–5 sao đạt trên 90%; nhóm 1–2 sao đạt khoảng 60–65%. Ngày 30/4 là cao điểm đón khách nội địa.

Tại khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên), lượng khách tăng đột biến bất chấp thời tiết nắng nóng. Trung bình mỗi ngày có hơn 1.600 lượt khách, chủ yếu là khách quốc tế, đến tham quan trong kỳ nghỉ.

Để bảo đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho khách du lịch trong mùa cao điểm, các địa phương miền Trung đã yêu cầu các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch tăng cường kiểm tra, rà soát chất lượng dịch vụ; sẵn sàng cứu hộ, hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch; bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm; tuân thủ nghiêm các quy định về công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.